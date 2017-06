Høie utsetter avgjørelser om bioteknologi

– Vi har behov for fakta og argumenter for de ulike synene i enkelte spørsmål. Denne meldingen vil gi et veldig godt grunnlag for videre diskusjon i partiene og Stortinget, mener helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

I meldingen tar ikke regjeringen stilling til følgende spørsmål, som det dermed blir opp til Stortinget å avgjøre:

Eggdonasjon

Tidlig ultralyd

Assistert befruktning av enslige

Lagring av ubefruktede egg uten medisinsk begrunnelse

Donasjon av egg fra to ulike kvinner, slik at barnet får tre genetiske foreldre

– I disse spørsmålene er det sjeldent et rett og et feil svar. Man må avveie ulike hensyn, forklarer Høie.

Lang prosess

Høie ønsket egentlig å legge fram bioteknologimeldingen i fjor høst, men den ble så utsatt flere ganger, blant annet etter at regjeringen ikke ble enig med KrF for å sikre flertall for meldingen.

Også i regjeringspartiene er mange av spørsmålene kontroversielle. Høyre valgte å utsette diskusjonen om eggdonasjon på sitt landsmøte, blant annet etter press fra Høie og statsminister Erna Solberg.

Jeg vil sammenligne dette med å fremme en nasjonal transportplan uten å ta stilling til vei- og jernbanesatsingene Kjersti Toppe (Sp)

Når meldingen nå blir lagt fram rett før sommeren, kan den ikke behandles før etter valget.

– Dette er et område der Høyre og KrF tradisjonelt sett vært veldig enig, og Frp og Venstre har vært enig på den andre siden. Og Høyre har en levende diskusjon i vårt eget parti. Når vi ikke har klart å konkludere i alle spørsmålene, er det fordi Frp og Høyre er uenig, sier Høie.

– Mangler retning

Kjersti Toppe (Sp). Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe mener Høies melding mangler den retningen man forventer av en stortingsmelding, når den ikke tar stilling til områder som eggdonasjon.

– Jeg vil sammenligne dette med å fremme en nasjonal transportplan uten å ta stilling til vei- og jernbanesatsingene, sier hun til NRK.

Høie mener på sin side at meldingen gjør mye for pasienter som har ventet på å få tilgang til nye diagnostiske metoder, og skylder på Senterpartiet og de rødgrønne som ikke oppdaterte bioteknologiloven da de hadde makten.

– Denne meldingen har en veldig tydelig retning, både når det gjelder barns rettigheter og når det gjelder å oppdatere og modernisere loven for mennesker som har behov for å ta i bruk nye metoder, mener han.

Får vite hvem far er tidligere

Flere regler blir værende som i dag, som forbudet mot surrogati i og stamcellebehandling som endrer arvestoffer for kommende generasjoner.

Likevel er det noen endringer i forslaget til ny bioteknologilov: