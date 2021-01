Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Regjeringen har kommet med en rekke tiltak for å redusere smitten i landet. Det som ikke har kommet, er en innskjerping i isoleringen av de smittede.

Omtrent halvparten av den kjente smitten i Norge skjer i hemmet og de aller fleste bekreftede smittede i landet holder seg hjemme i sykdomsperioden.

En andel av dette er smittede i hjemmeisolasjon som sender viruset videre til andre i husstanden.

– Jeg er sikker på at tilbudet om isolasjonshotell kunne vært bedre kjent og at flere kunne benyttet seg av det, sier helseminister Bent Høie (H) til NRK.

Kun et alternativ i Norge

I Norge skal smittede kunne bli tilbudt et alternativt sted å oppholde seg. Det er for å unngå at de fører smitten videre til andre i husholdningen. Dette er et tilbud som skal bli gitt hvis ikke isolering i hjemmet sikrer et effektivt og forsvarlig smittevern.

– Regjeringen har pålagt kommunene at de skal tilby dette, opplyser Høie.

Lite belegg

Dette tilbudet blir i liten grad benyttet. Ett eksempel er Bergen.

– Belastningen på isolasjonshotellet holder seg omtrent på samme nivå, der er for tiden rikelig kapasitet, skrev kommunelegen i Bergen i rapporten for uke 50 i fjor.

I rapportene fra ukene i forveien kommer det også frem at bare et fåtall av det totale antallet smittede bruker isolasjonshotellet.

Mener det virker

– Da vi hadde den siste, store smittebølgen ved inngangen til november, ble jeg overrasket over at ikke flere benyttet seg av dette tilbudet, sier prosjektleder for isolasjonshotellet i Bergen, Lars Olav Gåsdal.

Han mener isolering av smittede på et annet sted enn der de bor er et effektivt tiltak

– Det er helt klart noe som reduserer smitten i samfunnet. De fører ikke smitten videre. Selv ikke til hotell- og helsepersonalet som står for driften av hotellet. Det er vår erfaring sier Gåsdal.

I Phuket i Thailand blir tilreisende satt i karantene på et av byens luksushoteller. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

Tvilende kinesere

Så tidlig som i mars kom kineserne med råd til Europa om bruk av isolasjonshotell. I begynnelsen av epidemien hadde kineserne forsøkt hjemmeisolering av smittede, og så at det ikke fungerte.

Folk som ble isolert hjemme, endte opp med å smitte familien. De så også at flere ikke overholdt isoleringen, og deltok i samfunnslivet med dårlige resultater.

Kineserne gjennomførte da noe som delvis ble kritisert av omverdenen. De tvang smittede inn i isolat utenfor hjemmet. Folk hadde altså ikke noen valg om de skulle være hjemme eller ikke.

Helsebyråd i Oslo, Robert Steen, sier han absolutt ikke er tilhenger av å redusere tilbudet, men at det er spørsmål om hvor godt det virker. Foto: Vidar Ruud

Varierende bruk i Oslo

Helsebyråd i Oslo, Robert Steen, påpeker at det er flere sider som må vurderes når man bruker isolasjonshotell.

– I Oslo er dette en oppgave for bydelene, og vi ser varierende bruk av tilbudet. Det kan ha mange årsaker, sier Steen.

Det han er spesielt opptatt av, er hvor godt smittehotell egentlig fungerer.

– Vi må tenke gjennom hva nytten av isolasjonshotell er. Dersom du får beskjed om at du er smittet, og så har du tilbrakt de siste dagene nært sammen med familien din på begrenset plass, så kan allerede mye ha skjedd, sier Steen.

– Det blir ikke aktuelt å tvinge noen på smittehotell, sier helseminister Bent Høie (H). Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Vil ikke bruke tvang

Kineserne brukte tvang for å få smittede isolert fra sine familier og samfunnet.

– Det blir ikke aktuelt med tvang her i Norge, sier Høie.

Samtidig skulle han gjerne sett at informasjonen til publikum om tilbudet hadde vært bedre.

– Flere kommuner kunne gjort en bedre jobb med informere om dette.