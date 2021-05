Høie lover ventetid under 50 dager

På toppen av sitt eget helsedepartement står Bent Høie og lover et raskere helsevesen. Men akkurat nå er det tregere. Behandlingskøene har vokst og ventetiden for behandling er nå i snitt 64 dager, ifølge Høie.

– Høyres løfte er nå at ventetiden skal under 50 dager i snitt innen utgangen av 2025, sier han.

For mange pasienter oppleves ventetiden som en stor belastning. Det være seg om man venter på en kreftbehandling eller psykisk helse.

– Hvordan skal du få til dette?

– Det er en kombinasjon av å satse på de offentlige sykehusene våre, for det er de som gjør den største og viktigste delen av jobben. At de får penger, folk og utstyr til å gjøre jobben. Og så vil vi kjøpe mer av den ledige kapasiteten hos private. Og så vil vi fortsatt gi pasientene fritt behandlingsvalg som gir pasientene mulighet til å velge steder som har lav ventetid, forklarer helseministeren.

Har ikke englevinger

Leder i sykepleierforbundet Lill Sverresdatter Larsen økt lønn må til hvis sykepleierne skal jobbe mer enn i dag. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Samtidig som Bent Høie lover et raskere helsevesen, er den største yrkesgruppen som skal løse løftet hans i lønnskonflikt. De mener de er overarbeidet og underbetalt og har en klar beskjed Høie om hva de mener skal til for at løftet hans skal bli en realitet.

– Lønn er det som skal til uansett hvem du setter til å gjøre ekstra arbeid, sier leder i sykepleierforbundet Lill Sverresdatter Larsen.

– Det gjelder også sykepleiere som hverken har englevinger eller noe annet. Også sykepleiere må betale husleia si og det gjør vi ikke med applaus, fortsetter hun.

Høie er tydelig på at lønnskrav ikke er hans bord. Samtidig er en del av planene hans å rekruttere mange flere til sykepleieryrket de neste årene.

– Men når den hovedgruppen som skal utføre det løftet sier de ikke er fornøyd og du kan ikke love dem noe ekstra her. Hva gjør det med troverdigheten i løftet ditt da?

– De ønsker selvfølgelig å bruke enhver anledning til å fremme sitt lønnskrav, men lønnskrav må de tar der lønnskrav hører hjemme, sier Høie.

– Det får stå for hans egen regning. Det er han som er ansvarlig for helsetjenestene. Både at de skal være faglig forsvarlig og at du skal ha en omsorgsfull hjelp, sier Sverresdatter Larsen.

Spår økt rødgrønn kø

Høie spår at ventetiden for behandling de vil gå opp hvis det blir regjeringsskifte.

– Erfaringen tilsier at da går ventetiden opp. For det gjorde den sist de styrte, og de vil jo også avvikle noen av de viktigste ordningene som har brakt ventetidene ned. Både at sykehusene får betalt for hvor mange pasienter de behandler. Men ikke minst og at de tar fra pasientene retten til fritt behandlingsvalgt, sier Høie.

Ingvild Kjerkol mener Høie pynter på køtallene. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

– Høyre kommer alltid med valgløfte om redusert ventetid før en valgkamp og blind tro på stykkprisfinansiering og privatisering, sier helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Ingvild Kjerkol.

Hun mener pilene lenge har pekt feil vei og at snittallet uansett ikke er det viktigste når køene varierer mellom ulike sykehus og landsdeler.

– Helt siden 2010 har vi sett at ventetiden på behandling har gått ned, til den ifra 2016 snudde og begynte å gå oppover igjen. Dette har Høie måtte svare på gjentatte ganger, kanskje han satser på at ingen husker det nå under en pandemi, sier Kjerkol.