Høie lover gratis koronavaksine

Høie redegjorde tirsdag for Stortinget om status for koronasituasjonen i Norge. Han understreket at regjeringen ønsker at vaksinen blir tilgjengelig for befolkningen så raskt som mulig når den kommer.

– Vi håper å kunne begynne å tilby vaksinen allerede tidlig i 2021, men tidspunktet for oppstart vil være avhengig av når legemiddelmyndighetene har gitt sin godkjenning, sa Høie.

I redegjørelsen sa Høe også at Norge stiller seg positivt til EUs fargekart for reiserestriksjoner. Selv om systemet er mer liberalt enn det norske med gule og røde land.

Helseministeren kunngjorde også at det er blitt oppdaget flere mutasjoner av koronaviruset etter bussturen i Sør-Norge, der mange ble smittet. En av mutasjonene kan være mer smittsom enn det vanlige viruset, sa Høie.

Vaksinering organiseres av kommunene

Vaksinen mot covid-19 vil være gratis for hele befolkningen. Staten vil også dekke kommunenes og sykehusenes kostnader knyttet til vaksinasjon, opplyser helseministeren.

Vaksinasjonen mot covid-19 skal være en del av det nasjonale vaksineprogrammet. Det betyr blant annet at kommunene får en plikt til å organisere vaksinering til de som bor og oppholder seg i kommunen.

Høie sa også at Folkehelseinstituttet har fått i oppgave å lage en nasjonal plan for vaksineringen. Det innebærer blant annet å utarbeide en prioritert plan for vaksinekøen.

Det er tidligere sagt at folk i risikogrupper og helsepersonell vil få vaksinen først.

Kan ikke utelukke bivirkninger

Før vaksineringen kan starte må vaksinen godkjennes av Det europeiske legemiddelbyrået (EMA).

– Før vaksinen kan bli tatt i bruk i Norge må den godkjennes av det europeiske legemiddelbyrået. Det forutsetter at vaksinen oppfyller strenge krav til effekt, sikkerhet og kvalitet, sa helseministeren.

– En godkjenning innebærer likevel ikke at all risiko for eventuelle bivirkninger er eliminert. Det er derfor viktig at vi er åpne om mulig bivirkninger, sa Høie videre.

EU har så langt inngått avtaler med tre ulike vaksineprodusenter, og forhandler om avtaler med flere andre produsenter. Norge omfattes av disse avtalene ved videresalgsavtaler med Sverige.

Regjeringen har foreslått å sette av totalt 3,77 milliarder kroner til innkjøp av vaksiner mot covid-19 og vaksinasjon i statsbudsjettet for neste år.