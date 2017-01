Høie gir opp å bli kvitt korridorpasientene

Har du noen gang vært på et sykehus og forundret deg over at pasienter ligger på gangen?

De såkalte korridorpasientene ender opp på gangen fordi det er mangel på sengeplasser, og det vil helseminister Bent Høie (H) ha slutt på. I den årlige sykehustalen sin tok han i år til orde for en nullvisjon for korridorpasienter. Det samme gjorde han for øvrig i fjor.

– Jeg vet jo selvfølgelig at vi kommer ikke til å nå nullvisjon i 2017, sa helse- og omsorgsministeren til NRK da han møtte i debattprogrammet Dagsnytt 18.

Høie synes likevel det er viktig å løfte temaet overfor sykehusledere fordi det er en belastning for pasienter og også for sykehusansatte. Målet må være å redusere antallet så mye som mulig.

– Dermed har alle noe å strekke seg etter – også i 2017, sa Høie i talen.

KORRIDORPASIENT: Ifølge SSB er det ikke slik at korridorpasientene er innlagt på ett av sykehusene som i utgangspunktet har færrest ledige senger. Blant de fem sykehusene med færrest ledige senger, lå Sykehuset i Vestfold omtrent på landsgjennomsnittet, med 15 av 1 000 overnattinger i korridor. Foto: Sykehuset Østfold

– Tar ikke høyde for toppene

Senterpartiets helsepolitiker Kjersti Toppe sier korridorpasientene skyldes at sykehusene drives med for høyt belegg, og at det dermed ikke er rom for ekstra pågang som under et influensautbrudd.

Legeforeningen mener også problemet skyldes ressursmangel. President Marit Hermansen påpeker at bare fram til august i fjor ble over 29.000 pasienter plassert i korridorer.

– Høie gikk til valg på milliardløft for sykehusene. Nå snakker han omtrent ikke om ressurssituasjonen lenger, sier hun.

Selv om køene er historisk korte, med et gjennomsnitt på 61 dager, skal ventingen ytterligere ned, understreket helse- og omsorgsministeren. Målet er at køene skal være under 60 dager i snitt i alle helseregioner. Høie har fått kritikk fra blant andre Arbeiderpartiet for å være selektiv i bruk av ventelistestatistikk. Men helseministeren understreket at sykehusene også skal måles på om de holder interne frister.

– Det er viktig at sykehusene holder avtalene som er gjort – enten det er til undersøkelse, behandling eller kontroll, sa han til NRK.

Etterlyser plan

Norsk Sykepleierforbund mener flere viktige spørsmål står ubesvart etter sykehustalen.

En viktig årsak til lang ventetid på operasjoner er mangel på operasjons- og intensivsykepleiere, påpeker forbundsleder Eli Gunhild By:

Vi har tidligere etterlyst en nasjonal kartlegging og plan for å utdanne spesialsykepleiere ved sykehusene, men den lar fortsatt vente på seg Eli Gunhild By, forbundsleder

Legeforeningen mener økt involvering av ansatte er nødvendig for å nå målene i sykehussektoren.

– For å oppnå «pasientens helsetjeneste» er vi nødt til å spille på lag. Fjorårets sykehusstreik forsterket mangelen på tillit mellom ledelse og ansatte som sykehusene er så avhengig av, sier president Marit Hermansen.