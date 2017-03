Høie ber Høyre utsette avgjørelsen om eggdonasjon

– Det er ingen hemmelighet at jeg har vært skeptisk til eggdonasjon. Men det jeg mener er riktig nå, er å ta seg tid til å diskutere dette i en bredere sammenheng, sier Høie til NRK.

Saken skal opp til behandling på partiets landsmøte senere i dag. Heidi Nordby Lunde, som leder redaksjonskomiteen, advarer mot å utsette avgjørelsen til neste landsmøte.

– Hva er det man tror man får vite i 2018, som vi ikke vet i dag? Dersom ledelsen hadde ønsket en bredere debatt, hadde de deltatt i de debattene som har vært i partiet de siste fire årene, sier hun til NRK.

Hareide håper på nei

ADVARER: KrF-leder Knut Arild Hareide. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Høyre har de siste fire årene vært avhengig av Venstre og KrFs nåde for å sitte ved makten. I går oppfordret KrF-leder Knut Arild Hareide partiet om å si nei til eggdonasjon.

– Velger de å åpne for eggdonasjon, tror jeg dette temaet kommer til å prege både denne våren og valgkampen som vi går i møte, sa han til Aftenposten.

Men programkomitélederen tror ikke det er KrFs advarsler som skremmer Høyre-folk fra å stemme for eggdonasjon.

– Jeg har stor respekt for at vi er to forskjellige partier. Men her er det en reell uenighet i Høyre, og da er jeg mer opptatt av det enn hva KrF måtte mene, sier Lunde.

– Hvis Hareide ønsker å påvirke Høyres politikk, står jeg klar med verveblokka. Han snakker om at vi ikke skal røre ved KrFs hjertesaker. Da bør ikke han røre mine hjertesaker heller, fortsetter hun.

Betent tema

Spørsmålet om eggdonasjon er så kontroversielt i Høyre at programkomiteen valgte ikke å ta stilling til det i forslaget til nytt partiprogram. Men i går gikk redaksjonskomiteen, som gir landsmøtet anbefalinger om hvilke forslag som bør vedtas, inn for å tillate eggdonasjon.

Høyres kvinneforum og Telemark høyre har levert inn resolusjonsforslag som sier at partiet skal gå inn for eggdonasjon, og Hordaland Høyre har stilt seg bak. Andre krefter i partiet er sterke motstandere av forslaget.

– Her bør vi tenke oss nøye om, og vente til Høyre skal gjennomgå sitt prinsipprogram. Det er en viktig diskusjon, men jeg er ikke sikker på om det er riktig, sier Lindesnes-ordfører Janne Fardal Kristoffersen.

Partileder og statsminister Erna Solberg er heller ikke overbevist, men vil ikke si hva hun kommer til å stemme.

– Jeg har alltid vært skeptisk til eggdonasjon, sa hun i går.