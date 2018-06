Forslaget fra Unge Høyres prinsipprogram-komite. Et mindretall ønsker å stryke siste kulepunkt:

«Rus

Mange mennesker har en relasjon til rus som er skadelig både for dem selv og de rundt dem. Det er et politisk ansvar å jobbe for at disse får en bedre hverdag. Når myndighetene bestemmer seg for å forby og jobbe mot enkelte rusmidler, burde det tas hensyn til hvor skadelige disse midlene er. Derfor bør rusmidlets skadepotensial være proporsjonalt til myndighetenes innsats for å motarbeide det.

I flere tiår har Norge drevet en streng politikk mot narkotikabruk som ikke har gitt ønskede resultater. Forbudspolitikken har ført til at politiet bruker store ressurser på bekjempelse av narkotika, samtidig som bruken av narkotika og antall overdosedødsfall har økt. Unge Høyre vil slutte å straffe bruk og besittelse av narkotika for at rusmisbrukere skal kunne få den hjelpen de trenger.

Som konservative er det viktig å ta utgangspunktet i det samfunnet man har, og ikke det samfunnet man skulle ønske seg. Gjennom alle tider har det vært etterspørsel etter ulike typer rusmidler, og det er noe politikere ikke kan forhindre. Forbudspolitikken gjør i tillegg at det ikke finnes noen kontroll med innholdet i de ulovlige rusmidlene som omsettes. I tillegg må personer som vil benytte seg av andre rusmidler enn alkohol, oppsøke kriminelle miljøer. Derfor ønsker Unge Høyre å legalisere alle narkotiske stoffer, men regulere de strengt. Slik kan man både gi rusmisbrukere en verdigere hverdag, sørge for tryggere omgang med rusmidler, få kontroll på et stadig voksende problem og bryte ned globale narkotikakarteller.

Unge Høyre vil:

At de minst farlige rusmidlene skal være lettest tilgjengelig, og motsatt, såfremt de er lovlige.

Ikke straffe bruk og besittelse av narkotika.

Legalisere og strengt regulere alle narkotiske stoffer.»

Flere fylkeslag har sendt inn endringsforslag som går inn for å kun legalisere cannabis eller å kun legalisere «lettere narkotiske stoffer».