Høgsterett: Forsikringsselskap kan avvise utbetaling om du nekter operasjon

Spørsmålet om eit forsikringsselskap kan nekte utbetaling av pengar etter lisensforsikring fordi kunden ikkje vil gjennomføre eit kirurgisk inngrep var oppe i Høgsterett tidleg i juni.

I dag slo Høgsterett fast at forsikringsselskapet har retten på si side.

Den konkrete bakgrunnen for saka er ein Widerøe-flygar som fekk plager med gallestein.

På grunn av plagene, mista han helseattesten som krevst for å arbeide i lufta. Med tap av helseattest, og retten til å arbeide i lufta, slår lisensforsikringa inn.

Mannen leverte derfor eit krav på over 5 millionar kroner.

Kan nekta utbetaling

Protector forsikring avviste kravet og hevda at den gallesteinplaga flygaren måtte operere bort gallestein for å bli frisk og koma seg i arbeid igjen. Flygaren nekta og stod fast på kravet, men no har Høgsterett talt:

Lisensforsikring Ekspandér faktaboks Lisensforsikring er forsikring mot økonomisk tap dersom ein mister lisensen som krevst for å utføre yrket sitt.

Lisensforsikring er vanleg i mellom anna sjøfarts-, luftfarts- og offshorenæringane, der det krevst helseattest eller legeerklæring for yrkesutøvarar.

Formålet med forsikringa er å gi økonomisk trygghet i situasjonen som oppstår dersom dei, på grunn av særlege lisensvilkår, mister arbeidet.

Forsikringa kan gi ein eingongserstatning til personar når hen på grunn av sjukdom, ulukkesskade eller annan form for medisinsk tilstand mister lisensen eller blir nekta fornying av lisensen. Kjelde: Wikipedia

Selskapet kan nekta utbetaling fordi den forsikra flygaren ikkje vil gjennomføra eit kirurgisk inngrep.

Blir aldri operert

Advokat Øyvind Vidhammer førte saka for flygaren i Høgsterett. Foto: Ola Helness

Mannen har vore ute av arbeid i snart seks år. Han kjem i følgje advokat Øyvind Vidhammer, ikkje til å gjennomgå ein operasjon for å bli kvitt plagene som i periodar kan vera smertefulle.

Saka har versert i både Finansklagenemnda og rettsapparatet i fleire år. Flygaren fekk først medhald i Finansklagenemnda, deretter blei han i tingretten tilkjent 5 millionar kroner, summen Protector forsikring skulle utbetala i lisensforsikring etter mannen mista helseattesten som gir han rett til å fly.

Fredrik Messel, skadedirektør i Protector forsikring Foto: Bjørn Atle Gildestad

Men Protector forsikring anka, og i Borgarting lagmannsrett fekk selskapet medhald.

– Inngrep i forsikredes frihet

Dermed blei det ny anke, og no har Høgsterett tatt endeleg stilling i saka; Lagmannsretten sin dom blir ståande.

I dommen frå Høgsterett i dag står det om vilkåret «urimelig inngrep i frihten til å råde over sin person», mellom anna:

«Det er klart at et pålegg om å gjennomføre en operasjon, er et «inngrep» i forsikredes frihet til å råde over sin person. Spørsmålet i saken er om inngrepet er «urimelig».

Verken lovteksten eller lovforarbeidene gir særlig veiledning ved grensedragningen. Det finnes heller ikke høyesterettspraksis. Det som likevel må være klart, er at det skal utøves et skjønn, hvor kryssende hensyn gjør seg gjeldende:

På den ene siden står hensynet til den enkeltes personlige frihet og kroppslige integritet sterkt. Men friheten er ikke ubegrenset, når den går ut over andre – her forsikringsselskapet, og i siste instans forsikringskollektivet – som må betale for den forsikredes motvilje...»