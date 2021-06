Ein Widerøe-flygar avviste forsikringsselskapet sitt krav om å operera bort gallestein for å bli frisk og koma i arbeid igjen, og krevde utløysing av lisensforsikringa.

Han fekk først medhald i Finansklagenemnda, deretter blei han i tingretten tilkjent 5 millionar kroner, summen Protector forsikring skulle utbetala i lisensforsikring etter mannen mista helseattesten som gir han rett til å fly.

Men Protector forsikring anka dommen, og i Borgarting lagmannsrett fekk selskapet medhald.

Onsdag og torsdag skal Høgsterett ta endeleg stilling i saka. Skal mannen få utbetalt forsikringspengane eller skal Protector forsikring kunna kreva at mannen let seg operera for å blir kvitt gallesteinplagene?

– Det blir ingen operasjon

Mannen har vore ute av arbeid i snart seks år, og han kjem i følgje advokat Øyvind Vidhammer, uansett utfall av rettssaka, ikkje til å underleggja seg operasjon for å bli kvitt plagene, som kan vera smertefulle.

I forsikringsavtalelova går det fram at «Selskapet kan gi den forsikrede pålegg om tiltak som åpenbart vil begrense omfanget av selskapets ansvar, og skal dekke kostnadene ved disse tiltak».

Men det står også at «... den forsikrede plikter ikke å følge et pålegg som gjør et urimelig inngrep i friheten til å råde over sin person».

I Høgsterett skal advokat Øyvind Vidhammer i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig prosedere saka for flygaren.

Prinsipielt viktig sak

– Kjernen i saka er om eit forsikringsselskap kan pålegge ein forsikringskunde å gjennomføre eit kirurgisk inngrep som eit vilkår for forsikringsutbetaling, i dette tilfellet for tap av ein helseattest for ein pilot, seier Vidhammer til NRK.

Det var akkurat dette lagmannsretten ga Protector medhald i.

– Den avgjerda meiner vi er uriktig, og det er derfor vi har anka saka inn for Høgsterett.

Han seier saka er prinsipielt viktig.

– Det handlar om retten til å kunna nekta å utføra eit kirurgisk inngrep, men likevel ha rett til forsikringsutbetalinga, heilt eller delvis, sier Vidhammer.

Han meiner forsikringsavtalelova har ei absolutt grense som går på at den forsikra ikkje treng å føgje pålegg som utgjer eit urimeleg inngrep i fridomen til å råde over eigen person.

– Det er det som gjer denne saka viktig og prinsipiell; kor går grensa mellom selskapet sin rett til å gi eit slikt pålegg og den forsikra sin rett til å bestemme over eigen kropp?

Gallesteinsjukdom Ekspandér faktaboks Torgeir T. Søvik er overlege ved avdeling for gastro- og barnekirurgi, Oslo universitetssjukehus, Ullevål. Han gir, på generelt grunnlag, denne orienteringa om gallesteinproblem: Gallesteinsjukdom er relativt vanleg og treng ikkje gi plager. Forekomsten av gallesteinsjukdom aukar med alderen og er vanlegare hos kvinner enn hos menn. Tilstanden blir vanlegvis påvist ved ultralydundersøking av galleblæra.

Smerteanfall som følgje av gallestein blir i første omgang behandla med smertestillande. Behandling av gallesteinsjukdom som gir gjentatte symptomer eller andre komplikasjonar inneber ein operasjon der galleblæra blir fjerna.

Inngrepet, såkalla kolecystektomi, blir gjort i narkose og er ein av dei vanlegaste operasjonene som blir foretatt på gastrokirurgiske avdelingar. Galleblæra blir vanlegvis fjerna via kikkholteknikk og som dagkirurgi slik at pasienten reiser heim same dag som operasjonen er utført. I enkelte tilfelle blir det utført ein operasjon der bukhola blir opna.

Fjerning av galleblæra ved kikkholoperasjon er forbunde med lav risiko for komplikasjonar. Det kan likevel i sjeldne tilfelle skje alvorlege komplikasjonar som skade på blodkar og gallevegar. Dette kan medføra behov for ny operasjon og føra til komplikasjonar seinare for pasienten.

Faktorar som kan auka risikoen for komplikasjonar i samband med kirurgi er t.d. tidlegare episodar med galleblærebetennelse eller operasjonar i magen, i tillegg til pasientfaktorar som høg alder eller tilleggssjukdomar.

Pasientar som ikkje har plager frå gallestein blir ikkje tilrådd kirurgi. Avgjerda om operasjon blir tatt i samråd med pasienten, og enkelte pasientar ønskjer ikkje operasjon sjølv om dei har hatt symptomgivande gallesteinsjukdom.

Av og til tilrår ikkje kirurgen at det skal utførast operasjon sjølv om pasienten har hatt plager, t.d. hos enkelte eldre og alvorleg sjuke pasientar.

Pasientar som har hatt symptom frå gallestein kan få gjentatte plager med smerteanfall. I tillegg kan gallesteinsjukdom kompliserast av til dømes galleblærebetennelse eller bukspyttkjertelbetennelse som følgje av at gallesteinar flyttar seg frå galleblæra til gallevegane.

– Ikkje urimeleg krav

Skadedirektør Fredrik Messel i Protector forsikring er glad lagmannsretten ga selskapet medhald. Før Høgsterett si behandling av saka, som startar i dag, seier Messel at dei vil hevda at forsikringstakaren er nødt til å gjera det han kan for, innan rimelege grenser, å avgrensa selskapets tap og for å bli frisk.

VANN I LAGMANNSRETTEN: Skadedirektør Fredrik Messel i Protector forsikring vann saka i lagmannsretten etter tap i Finansklagenemnda og tingretten. Foto: Bjørn Atle Gildestad

Messel meiner dette ikkje handlar om å flytte makta over eigen kropp frå enkeltindivid til utanforståande.

– Her er det snakk om at ein vil ha ei erstatning for at ein er blitt sjuk, og då bør ein gjera det ein kan for å bli frisk. Vi stiller ingen urimeleg krav her.

Han meinert gallesteinplager lett kan handterast.

– Det er ein enkel operasjon, det er seks og eit halvt tusen av dei i året, du gjer det i løpet av ein times tid, du er maks innlagt ein dag og du er frisk og rask til å kunna gjennomføra ditt tidlegare arbeid innan ei veke etterpå. Vi oppfattar ikkje at dette er å gripe urimeleg inn i nokons fridom eller personens kropp, seier Messel.