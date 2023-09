Råkøyring har blitt ein aukande trend, ifølge politiet.

I løpet av sommaren har det vore fleire tilfelle av grov råkøyring rundt i landet, det Utrykkingspolitiet (UP) kallar «villmannskøyring».

Hendingar denne helga er eit døme på det same.

Natt til søndag, stoppa politiet ein 18-åring som køyrde i 170 km/t, ein annan 18-åring som blei målt til 179 km/t og ein mann i 20-åra som køyrde i 240 km/t.

Alle blei tatt i same område på Romerike i løpet av ein times tid.

20-åringen hadde, i tillegg til ein medpassasjer i forsetet, to mindreårige barn i baksetet. Dei skal vera i familie med sjåføren, men han er ikkje faren deira.

Bilføraren er nå utan førarkort, og meld til politiet for både råkøyringa og for å ikkje ha stansa for politiet, som måtte bruka spikarmatte for å stansa bilen.

Politiet ser svært alvorleg på saka.

Vil kunna inndra bilen

Høgre vil nå at Justisdepartementet skal få opp farta for å dempa farta på råkøyrarane.

– UP er krystallklare på at dei treng kraftigare verkemiddel. Justisministeren må lytta til dei, Sveinung Stensland (H), representant i Justiskomiteen på Stortinget.

Bildet, tatt frå UP sin bil, viser korleis biler sperrer E18 i forkant av ei kappkøyring frå Lier mot Drammen i juni i år. Foto: Politiet

I juni sa UP at dei meinte Noreg burde vurdera å innføra eit liknande lovverk som dei har i Danmark, for å bøta med villmannskøyring.

Her kan politiet inndra bilen dersom sjåføren køyrer 100 km/t for fort eller dobbelt så fort som fartsgrensa tilseier. Dei kan også krevja inn bilen dersom sjåføren har meir enn to i promille.

– Me har eit miljø som ikkje bryr seg om verken fengselsstraff eller om å bli fråteke førarkortet. Villmannskøyring er ei medviten handling, sa UP-sjef Knut Smedsrud til NRK i juni.

Forslaget ligg nå til behandling hos Justisdepartementet.

Stensland i Høgre seier dei vil følga opp dette forslaget i Stortinget, dersom regjeringa ikkje gjer noko.

– Regjeringa er oppteken av at det skal vere trygt å ferdast på norske vegar. Det skal slåast hardt ned på alle former for villmannskøyring, seier statssekretær Geir Indrefjord (Sp) i Justisdepartementet.

Justis- og beredskapsdepartementet har innhenta innspel frå UP og Politidirektoratet i samband med spørsmålet om nytt regelverk for inndraging av bil og vurderer no forslaget i samråd med Samferdselsdepartementet.

– Eg vil streke under at ein også i dag blir møtt med strenge sanksjonar når ein køyrer uforsvarleg. Det er m.a. mogleg å inndra køyretøy også med dagens regelverk, inndra førarkort og dømme til fengselsstraff og høge bøter. Eg minnar om at regjeringa har ein nullvisjon for drepne og hardt skadde i trafikken, seier Indrefjord.

Ligg i dagens lovverk

Sjølv om lovverket per i dag opnar for at politiet kan inndra ein bil som til dømes har blitt brukt i kappkøyring, meiner Stensland at denne lova må vera meir spissa og ha eit preg av automatikk.

– Bilførarar burde vita at dersom dei køyrer over ein viss fart, kan politiet inndra bilen, seier Stensland.

Seinast i august slo Asker, Bærum og Ringerike tingrett fast at politiet kunne inndra bilen til ein 20-åring som kappkøyrde.

Dommen var basert på straffeloven § 69, som gir politiet moglegheit til å inndra gjenstandar eller reiskapar som er brukt i kriminelle handlingar.

Stortingsrepresentant og medlem av Justiskomiteen, Kamzy Gunaratnam (Ap), meiner at det er praksisen og ikkje lovverket ein må styrka.

– Me vil derfor heller styrka bruken av det eksisterande lovverket, og sjå korleis det fungerer før me ser på nye innstrammingar, seier Gunaratnam til NRK.

Stortingsrepresentant og medlem av Justiskomiteen, Kamzy Gunaratnam (Ap). Foto: Martin Holvik

– Viktig å bruka skjønn

Fleire av medlemmene i Justiskomiteen på Stortinget er positiv til eit strengare lovverk, slik som i Danmark.

– Me ønsker at terskelen skal kunna senkast ved ekstremt høge hastigheiter, som 200 km/t, men det er viktig å bruka skjønn og ha unntak, seier representant i Justiskomiteen Tor André Johnsen (Frp).

SV meiner inndraging av bil kan vera ei effektiv straff mot alvorlege fartsbrot som set eige og andre sine liv i fare.

Stortingsrepresentant for SV og medlem i Justiskomiteen på Stortinget, Andreas Sjalg Unneland. Foto: Olav Døvik

– Å ta frå nokon bilen eller motorsykkelen er eit inngripande tiltak, men burde vera eit verkemiddel når nokon set liv i fare ved å bruka vegen som leikeplass, seier.

Dei vil derfor både at ein skal bruka dagens lovverk for inndraging meir, og at reglane skal bli utvida.