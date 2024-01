Høgre ber Stortinget granske saker om æreskriminalitet etter NRK-avsløring

– Høgre kjem no til å fremme eit forslag i Stortinget om at vi skal få ei full gransking for å kunne førebygge betre og avdekke det som handlar om tvangsekteskap, negativ sosial kontroll og æresvald, seier Mari Holm Lønseth til NRK.

Ho er innvandrings- og integreringspolitisk talsperson for Høgre.

Utspelet kjem etter at NRK Brennpunkt, både gjennom dokumentarserien «Brennpunkt: Ære» og gjennom fleire artiklar om æreskriminalitet, setter søkelyset på negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vald.

Mellom anna får ein høyre historia om 14-årige Rawa som hamna på ein barnevernssponsa tur til Irak og kom heim gifta vekk og gravid.

Vil ha æreskriminalitetsutval

– Vi er nøydde til å sørge for at vi knuser det kontrollregimet mange lever under i Noreg i dag. Æreskriminalitet er ei skuggeverksemd av dimensjonar, og vi har for lite kunnskap, seier Lønseth.

Neste veke vil altså Høgre be regjeringa sette ned eit offentleg æreskriminalitetsutval med mandat til å gå gjennom straffesaker med æresrelaterte motiv.

Målet er at utvalet skal avdekke eventuell svikt, gi oppfordringar, styrke kunnskapsgrunnlaget og til slutt levere ein statleg rapport (NOU).

Ap positive

Det politiske fleirtalet er einige i at dette området treng meir arbeid.

– Eg trur ikkje det går an å skryta av den jobben vi har gjort, sa Hadia Tajik (Ap) på Politisk kvarter.

Tajik er første nestleiar i justiskomiteen. Ho trur det kan vere noko å lære av eit utval, slik Høgre foreslår.

– Ja, det kan ein godt gjere, seier ho om forslaget og fortset:

– Det kan vere mykje å lære av å ha den typen gjennomgang, for å sjå kor Noreg har svikta tidlegare, for å førebygge at det skjer igjen.

Tajik understrekar at det allereie er fleire ting ein veit om korleis ein kan få bukt med æreskriminalitet.

Kjem ekspertutval-rapport

Da Tajik var arbeids- og inkluderingsminister i 2021, sette Erna Solberg ned eit lovutval som skulle greie ut dei juridiske problemstillingane i saker som gjaldt blant anna negativ sosial kontroll, æresrelatert vald og kjønnslemlesting. Tajik bad då om at utvalet såg spesielt på familievald.

Dette utvalet skal levere ein rapport i februar.

– Vald i nære relasjonar er definert som noko som blir gjort i husstanden. Men med éin gong ein får inn æresdimensjonen, blir det gjort ofte av folk utanfor husstanden, som er ein del av storfamilien og bidrar til å skape eit kontrollregime for dei unge personane. Den dimensjonen må komme ytterlegare fram i dagens lover, seier Ap-politikaren.

Frp: Handling framfor utval

Framstegspartiets Erlend Wiborg er medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen. Han meiner Frp og fleire andre parti har åtvara om den typen saker Brennpunkt har rapportert om i mange år.

– Det er hjarteskjerande historier vi høyrer om, men dessverre så er det ikkje overraskande, seier Wiborg.

Han trekker fram tidlegare forslag frå Frp for å få bukt med sosial kontroll, som å trekke tilbake opphaldsløyve for personar som legg til rette for omskjering eller tvangsekteskap.

Wiborg meiner at handling bør gå framfor nye utval og utgreiingar.

– Det å få meir informasjon er alltid vel og bra, men vi må allereie nå begynne å implementere vedtak. Slik at dei jentene og gutane som no står i faresona for å bli utsette for mykje av dette, kan få hjelp. Dei treng hjelp no, ikkje om to–tre år. Det er tiltak Stortinget kan vedta med éin gong, seier Frp-politikaren.

SV og Raudt vil sjå an forslaget

Både SV og Raudt meiner forslaget frå Høgre kan vere interessant, men seier dei vil vurdere det når det kjem.

SVs Andreas Sjalg Unneland i justiskomiteen, seier SV forventar ein handlingsplan mot æresvald for å få jobba strukturert med tematikken

– Dette er sterke historier. Det er alvorleg kriminalitet, og vi må erkjenne at vi rett og slett ikkje klarer å jobbe godt nok med desse sakene, seier han til NRK.

Unneland trekker fram mangfaldskompetanse og framleis kompetanseutvikling i politiet som spesielt viktig. Han påpeikar også at ekspertutvalet som har sett på lovverket ved æresrelatert vald snart skal konkludere og seier SV har forventningar til at lovverket blir justert.

Raudt, ved Tobias Drevland Lund i kommunal- og forvaltningskomiteen, seier dei vil styrke kompetanseeininga som jobbar med æreskriminalitet frå før, sørge for at politiet har ressursar til å få bukt med den typen kriminalitet, førebygging på fleire språk, og dessutan informasjon til dei som blir utsette om kor dei kan gå og kven dei kan varsle.