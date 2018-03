Høgre avgrensar Tonning Riise sin aktivitet i partiet

Saka vert oppdatert.

På same dag som stortingsrepresentant Kristian Tonning Riise (H) har sin første arbeidsdag tilbake på Stortinget, har partiet konkludert med at han har brote partiet sine etiske retningslinjer.

Ifølgje partiet er det snakk om gjentatte brot på partiet sine retningslinjer om seksuell trakassering, alkoholbruk og framferd overfor medlemmar.

– Vår konklusjon etter samtalar med både Tonning Riise og varslarane er at han har brote Høgres etiske retningslinjer, og vi reknar tillitsforholdet mellom partiet og Tonning Riise som vesentleg svekka, seier John-Ragnar Aarset gjennom ei pressemelding.

Både Tonning Riise og varslarane er kjend med konklusjonen, står det i pressemeldinga.

Tonning Riise trakk seg som leiar for Unge Høgre 10. januar i år. Som betyr at han ikkje lenger har plass i Høgres arbeidsutval og sentralstyre.

Høgre har handtert 11 varsel mot han. Partiet har også andre varsel inne retta mot andre partimedlemmar, totalt 25 varslar i januar.

– Vi har brukt mykje tid på å følgje opp varslarane for å høyre deira historier og sørgje for at dei som har ynskja det har fått tilbod om psykolog og juridisk bistand. Tonning Riise har fått innsyn varsla og vi har hatt fleire møter der Tonning Riise har fått anledning til å kome med sin versjon av saka, seier John-Ragnar Aarset.

Lar han ikkje delta på partiarrangement

Tonning Riise har framleis verv som stortingsrepresentant frå Hedmark.

– Dette er eit verv som han både har rett og plikt til å følgje opp. Utover det som er nødvendig for utførelsen av Stortingsvervet, vil hans deltaking i partiarrangement bli avgrensa, seier Aarset.

Dette betyr at Tonning Riise ikkje får delta på nokre Unge Høgre arrangement, og han vil heller ikkje få særskilde verv og talspersonsroller i Høgre si stortingsgruppe resten av denne stortingsperioden, seier John-Ragnar Aarset.

– Dei alvorlege tillitsbrota som har skjedd, er vanskeleg forenleg med den tilliten som det er krav til for å få renominasjon til folkevalde verv for Høgre. Likevel er det dei lokale nominasjonsprosessane og det lokale partidemokratiet som avgjer kven som nominerast og ikkje, avsluttar Aarset.