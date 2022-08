Då Eli Heyerdahl Eide og mannen renoverte huset for ti år sidan, la dei inn bergvarmepumpe og balansert ventilasjon, som resirkulerer varmen i ventilasjonslufta. Det gjorde at dei allereie hadde eit lågt straumforbruk på eit hus på 300 kvadratmeter.

Likevel har dei det siste året spart over 2000 kilowattimar straum. Då dei såg at straumprisane begynte å stige, tok dei grep.

– Vi fekk eit meir bevisst forhold til kor mykje straum vi brukte. Vi følgde med på straummålaren kvar dag, seier ho til NRK.

Bruker ikkje energi på tomme rom

Blant dei tinga dei har blitt meir bevisste på det siste året, er korleis dei varmar opp huset. Når dei skal vere heime heile dagen, som i helgene, fyrer dei med ved som dei har hogd sjølv frå morgonen.

Og rom som dei ikkje skal bruke, sørger dei for å ikkje å varme opp.

– Vi skrur berre av varmen, og lukkar dørene slik at det ikkje forsvinn noko energi der.

Huset til Eli Heyerdahl Eide og mannen bur i er på nesten 300 kvadratmeter. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

I tillegg har dei begynt å sjokklufte i staden for å la vindauget stå oppe i lengre tid. Dei har også senka temperaturen heime, og bruker heller heimestrikka ullsokkar og strikkegenserar innandørs. Og så har dei kutta ned på tida i dusjen.

– Tidlegare kunne eg nyte ein lang og god dusj. Men no veit eg at vi bruker rundt ein halv kilowattime for kvart minutt du dusjar. Dusjar du i fem minutt i staden for ti, kostar det halvparten så mykje, seier Eide.

I tillegg er det pengar å spare på å skru av dusjen når ein gnir inn sjampo og ventar på at balsamen skal verke, seier ho.

Samanheng mellom pris og forbruk

Det er fleire enn Eide og mannen som har fått eit meir bevisst forhold til eige straumforbruk.

Dei høge straumprisane på Sør- og Austlandet har ført til at mange har kutta i forbruket, ifølge tal frå NVE.

Dei har sett på bruken i vinter, då prisane var høge i delar av landet, og samanlikna med vinteren før, då straumprisane var låge over heile landet.

– Vi ser at det er ein samanheng mellom pris og forbruk, sjølv når du korrigerer for temperaturforskjellar, seier NVE-direktør Kjetil Lund til NRK.

Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund. Foto: Catchlight/NVE

Det er særleg i Søraust-Noreg og Sørvest-Noreg, som har hatt dei høgaste prisane, straumforbruket har gått ned. Men også i Vest-Noreg, som også har hatt ein auke i straumprisane, har forbruket gått ned.

I dei delane der straumprisane ikkje har endra seg eller gått litt ned, har forbruket vore uendra eller gått opp, også når ein justerer for temperaturvariasjonar.

Trur folk er meir bevisste

Det er særleg hushaldningar og tenesteytande næringar som har kutta i straumbruken, medan industri med langsiktige fastprisavtalar ikkje ser ut til å ha kutta forbruket i same grad.

Lund meiner analysen dei har gjort viser at mange kan ha fått auga opp for ein meir effektiv bruk av energien.

– Det er bra dersom dette betyr at folk har fått eit meir bevisst forhold til straum, og unngår å sløse med straumen. Men dersom folk begynner å kutte i straum dei treng, er ikkje det bra, seier NVE-direktøren.

Eli Heyerdahl Eide seier dei er godt nøgde med å ha kutta forbruket sitt såpass mykje. Men det var viktig for dei at det ikkje skulle gå ut over komforten.

– Vi kunne sikkert ha stramma inn på fleire ting. Men vi har ikkje lyst til å vere kjipe eller ha dårleg komfort. Vi har det godt og varmt, og det er ingen som har klaga når dei har vore på besøk, seier ho.