Hodejegerens dom: Erna bør få fire nye år

– Totalinntrykket er at den ene ikke har så mye mer å by på enn den andre, og da er det tryggere å gå for det man har, enn å prøve noe nytt, sier Marum, og utdyper:

Per A. Marum, partner og hodejeger i lederrekrutteringsbyrået Panamera. Foto: Privat

– Man vet ikke om Jonas kan levere dårligere eller høyere i statsministerstillingen, og den sjansen har man ikke lyst til å ta.

Marum har vurdert de to statsministerkandidatene ut fra jobbsøkerkriteriene de vanligvis bruker i lederrekrutteringsbyrået Panamera. I betraktningen ser hodejegerne blant annet på utdanning, erfaring, personlige egenskaper, kommunikasjon og motivasjon.

– Jeg må si jeg er imponert over den faglige innsikten som de har over et så vidt spekter av temaer, sier Marum som ga begge kandidatene fem av fem mulige poeng på kunnskap og problemsløsning.

– Dårlig svar på motivasjon

Ifølge Marum har Støre en bedre utdanning enn Solberg:

– Den hadde nok slått ut dersom han søkte stillingen som utenriksminister. I jobben som statsminister, så spiller ikke det så stor rolle om han har en master eller bachelor eller om han har studert ved et presitsjeuniversitet i Frankrike eller ved universitetet i Bergen.

– Når det gjelder arbeidserfaring så scorer Erna i sum høyere enn Jonas, og da spesielt ved at hun nå sitter i jobben som statsminister. Det er en betydelig risiko å ta ut noen som fungerer, mener hodejegeren.

Marum mener imidlertid kandidatene ikke overbeviste når det gjaldt motivasjon for å bli statsminister.

– Der syns jeg de svarte dårlig begge to. Erna svarte nesten ikke på spørsmålet i det hele tatt.

Mener Støre vant duellen hårfint

Trine Eilertsen, politisk redaktør i Aftenposten, mener Jonas Gahr Støre vant duellen mot Erna Solberg.

– Han kom hårfint bedre ut av det grunnet runden om Listhaug og «det forandrede Norge». Han er utrolig på offensiven, mens Solberg snakker om emipri.

Politisk kommentator i NRK Magnus Takvam sier Ap-leder Jonas Gahr Støre gikk knallhardt til angrep på Erna Solberg for Sylvi Listhaugs utspill.

– Han bruker uvanlig sterke ord og anklager ikke Sylvi Listhaug, men Erna Solberg for manglende lederskap.

Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys, mener Jonas Gahr Støre var den klare vinneren i statsministerduellen.

– Han var veldig offensiv og tydelig i oppgjøret med Listhaugs retorikk, sier han.

Redaktøren tror likevel det skal mye til for at Støre kan ta igjen det tapte.

– Når det blir en debatt om retorikken til Listhaug og ikke sakene, kan Arbeiderpartiet tape på det. Det spørs om det hjelper at Støre gjør en god figur, han har så dårlige målinger at det nesten må et mirakel til for å snu dem, sier Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys.

Takvam er enig i at denne debatten neppe er nok for at Ap skal snu den dårlige trenden.

– I en debatt mot slutten av valgkampen, må man ikke komme ut som den desiderte taperen, og det gjorde ingen av dem. Derfor tror jeg ikke denne debatten flyttet opinionen nok for Ap, sier Takvam.