Hjerteforsker fraråder eldre hjertepasienter å ta Omega-3-tilskudd

En stor del av befolkningen tar Omega-3 tilskudd daglig, enten i form av tran eller kapsler.

Lege og forsker Peder Myhre har studert virkningen av Omega-3 på eldre hjertepasienter i åtte år. Foto: Akershus Universitetssykehus

– Eldre pasienter som har hatt hjerteinfarkt, er allerede tungt medisinert. Jeg vil fraråde at de legger til Omega-3 kapsler på toppen av det, sier Peder Myhre, lege og forsker ved Universitetet i Oslo og Akershus universitetssykehus.

Han er en av forskerne bak en stor, norsk studie som har undersøkt effekten av Omega-3 fettsyrer på hjertepasienter. Basert på resultatene i undersøkelsen, og andre, større studier, mener han at eldre hjertepasienter ikke bør ta tilskudd med Omega-3.

Det er lenge sagt at det å spise fet fisk og ta tran er sunt for hjertet, men for noen år siden kom de første undersøkelsene som etterlot tvil om hvor stor effekt Omega-3 faktisk har mot hjerte- og karsykdommer.

Denne helgen kom resultatene fra det som er kalt OMEMI-undersøkelsen, en undersøkelse som har pågått i åtte år. Totalt 1027 pasienter fra flere sykehus, har deltatt i undersøkelsen.

Pasientene var alle mellom 70–82 år og alle hadde nylig hatt hjerteinfarkt, noe som gir høy risiko for nye hjertehendelser og død. Pasientene som deltok i undersøkelsen fikk tre kapsler med enten Omega-3 eller placebo hver dag i to år.

Hjerteflimmer

I motsetning til hva forskerne hadde som hypotese, så de en svak, økt risiko for hjerteflimmer.

– Det var overraskende for oss. Vi fant en liten økning i atrieflimmer, kalt hjerteflimmer på folkemunne, hos pasientene som fikk Omega-3, sier Myhre.

Forskerne vet ikke hvorfor.

– Det vi vet, er at det ikke er skadelig totalt sett. Hovedresultatet fra studien er at bruk av Omega-3 er nøytralt, men så ser vi altså en tendens til noe økt risiko for utvikling av hjerteflimmer. Det overrasket oss og krever mer forskning, sier Myhre.

Uten effekt

Hovedfunnet i undersøkelsen er at Omega-3 ikke er forbundet med redusert risiko for nye hjerteinfarkt, hjertesvikt, slag eller død. Det var heller ikke noen tendenser til effekt.

En hylle med ulike former for kostholdstilskudd er et vanlig syn i dagligvarebutikkene. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

Undersøkelsen ble presentert som en av hovedstudiene på den amerikanske hjertekongressen AHA Scientific Sesssions.

Studien er også publisert i tidsskriftet Circulation.

– Betyr dette at det er unødvendig å ta tilskudd av Omega-3?

– Det OMEMI-studien viser er at Omega-3-tilskudd ikke har noen effekt på hjertehelsen hos pasienter som er eldre og har hatt hjerteinfarkt. Dette er jo en gruppe med veldig høy risiko, sier Myhre.

Han mener studien tyder på at det for dem ikke har noe for seg for å begrense hjertesykdommen.

– Det er en del andre ting ved for eksempel tran, som er gunstig. Det gjelder for eksempel vitamin D, sier han.

Møllers tran

Det er flere ulike produsenter av tran, men det er Møllers tran som er del av Orkla-konsernet, som er størst. Orkla Norge skriver dette i en e-post til NRK:

Studien det her refereres til er gjennomført på eldre pasienter med gjennomsnittsalder på 75 år og som har hatt hjerteinfarkt, og disse er derfor ikke representative for friske personer. Viktig for oss å presisere at kosttilskudd er beregnet på friske personer, ikke til å behandle sykdom.

For kort tid siden sa Gunnhild Aarstad, direktør for forskning, utvikling og innovasjon i Orkla Helse, at tran fortsatt er sunt for de fleste.

– Tran inneholder viktige Omga-3-fettsyrene EPA og DHA. Disse produserer ikke kroppen noe særlig av selv, sa Aarstad til NRK.

Disse fettsyrene er viktige for utvikling av hjerne og syn.

