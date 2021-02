Ved kjøkkenbordet i leiligheten i Elverum strever Kaia Tangjerd Friberg (23) seg gjennom latinske faguttrykk fra anatomien.

– pul..monal..klaffen og trikus...pidal....klaffen.

Sykepleiestudenten bruker lengre tid enn andre på å lese, spesielt hvis ordene er lange og kompliserte.

– Jeg må først dele opp ordene og lese hver del for seg. Så setter jeg de sammen og leser hele ordet. Det tar tid. Ofte leser jeg hver setning fem ganger for å huske hva jeg har lest.

For liten tid

På grunn av koronasituasjonen måtte sykepleierstudenter i hele landet ta eksamen i anatomi, biologi og biokjemi hjemme på hybelen. I løpet av tre timer skulle de besvare 130 multiple choice-oppgaver.

Den knappe tiden skulle hindre at studentene fant riktig svar i lærebøker eller på internett.

TIKK-TAKK: Kaia Tangjerd Friberg synes det er irriterende at hun bruker så lang tid på å lese. Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

Selv med en halvtime ekstra tid, ble eksamen uoverkommelig for 23-åringen fra Karmøy, som fikk påvist dysleksi for halvannet år siden. Hun strøk.

– Jeg fikk ikke tid til å tenke gjennom spørsmålene, men måtte bare svare på alt raskest mulig fordi tiden gikk. De siste ti minuttene var det bare å spille bingo. Dette var den første eksamen på skolen og det var som et sjokk.

LANGE ORD: Én av de 130 oppgavene i eksamen i anatomi, biologi og biokjemi på sykepleiestudiet. De lange fagordene er en prøvelse å lese for dyslektikere. Foto: Ingvild Edvardsen

Fortvilte studenter

Mange studenter med lesevansker har tatt kontakt med Dysleksi Norge i frustrasjon etter hjemmeeksamen denne høsten.

– De opplever at eksamen har blitt mye større og de har fått kortere tid. De har rett og slett ikke kommet gjennom. Dette gjelder både studenter som leser sakte og de som bruker lengre tid fordi de må få teksten lest opp, sier generalsekretær Caroline Solem.

REAGERER: Generalsekretær i Dysleksi Norge mener mange studenter med lesevansker kan ha krav på å få hjemmeeksamen annullert Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

Hun sier anatomieksamen for sykepleierstudenter er ett eksempel, men at det også gjelder eksamener på andre studier.

– Dette er urettferdig og slår veldig uheldig ut for studenter med lesevansker. Disse studentene har ikke problemer med å lære i seg selv, men de bruker lengre tid på å lese. Hvis de ikke får den tiden, får de heller ikke vist hva de kan.

Solem mener studiestedene kan ha brutt plikten de har til å tilrettelegge.

– Studenter som opplevde at de ikke fikk den tilretteleggingen de trengte bør søke om å få eksamen annullert.

Tar lærdom

Det er Nokut som står bak den nasjonale deleksamen for sykepleierstudenter.

Assisterende avdelingsdirektør i Nokut, Stephan Hamberg, bekrefter at gruppen som lagde den var urolige for at studentene skulle jukse.

SKAL LÆRE: Assisterende avdelingsdirektør i Nokut, Stephan Hamberg, sier de skal prøve å ta hensyn til klagene fra studenter hvis det blir en ny hjemmeeksamen til våren. Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

– Dette er et puggefag, og man skal teste hva studentene kan, ikke hva de rekker å søke seg frem til på nettet.

Han understreker at studiestedene har ansvar for å gi studentene ekstra tid, men at denne eksamen var i overkant omfattende.

– Her kan det ha vært for mye på for kort tid, også for studenter uten lesevansker, og det er noe vi og eksamensgruppen må ta hensyn til når vi utformer neste eksamen.

– Burde dere annullere denne eksamen når dette slo så uheldig ut for dyslektikere?

– Jeg tror ikke det. Det er vanlig at studenter stryker. Så var det litt høyere strykprosent nå, men å annullere synes jeg ikke er riktig.

– Ikke god nok tilrettelegging

Prodekan ved Høyskolen Innlandet, Trine Bjerva, sier de ikke har brutt plikten til å tilrettelegge ved å gi studenter som innfrir kravene 30 minutter ekstra tid.

– Det kan se ut til at konte-eksamen må arrangeres som hjemme-eksamen også i vår, men vi ønsker å ha dialog med studenter med behov for tilrettelegging som opplevde denne eksamen krevende.

Hun sier de ikke har vurdert å annulllere eksamen for hele kullet.

– Skulle det komme klager på formelle feil fra enkeltstudenter vil disse bli vurdert. Studenter kan også søke om et fjerde eksamensforsøk.

Caroline Solem i Dysleksi Norge er ikke fornøyd med svarene.

– De har tilrettelagt, men det har ikke vært tilstrekkelig. Man har åpenbart forsøkt å hindre juks, men man har samtidig forhindret muligheten for å tilrettelegge eksamen godt nok.

Skuffet

Kaia Tangjerd Friberg er blant dem som må ta eksamen på nytt til våren.

Foto: Ingvild Edvarden / NRK

– Det er jo skuffende. Det blir midt i praksisperioden, og så har jeg andre fag jeg skal ta. Jeg manglet bare fem poeng for å bestå.

Hun synes det er merkelig at eksamen ikke blir annullert.

– Etter eksamen leste jeg mange kommentarer på sykepleie.no og saker i media om vanlige studenter som slet. Når det kommer så mange klager burde Nokut annullert den.