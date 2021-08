Hjemme i Norge etter 12 år i fangenskap

– Fysikken er dårlig, nyrene har sviktet, leveren har sviktet, men jeg overlever. Jeg er glad for at et 13 år langt mareritt er over, sier Arjemandi til TV 2 kort tid etter å ha landet på Gardermoen, i 13-tiden tirsdag.

Han ble møtt av broren på Gardermoen.

Ehsan Arjemandi ønsker å legge de 12 årene i fengsel i Pakistan bak seg og leve et fredfullt liv i Norge. Foto: Privat / Privat

– Jeg takker og priser for at broren min er i live, og for at han har kommet tilbake, sier Mohammed Arjemandi til TV 2.

Lørdag kunne NRK melde at Arjemandi var satt fri, og at en retur til Norge kunne være nært forestående.

Utenriksdepartementet opplyser til NRK at de er kjent med med at Arjemandi nå har kommet til Norge.

– Etter flere år med uvisshet og mangel på informasjon og opplysninger om vedkommendes situasjon, har denne forsvinningssaken nå fått en gledelig løsning.

– Utenrikstjenesten ved ambassaden i Islamabad har nedlagt et betydelig arbeid siden vi fikk informasjon om forsvinningen i 2009, skriver kommunikasjonsrådgiver Siri R. Svendsen i UD.

På hemmelig sted

Etter det NRK kjenner til, slapp Ehsan Arjemandi ut av fengselet på onsdag. Siden da har han blitt tatt hånd om av det norske konsulatet i Karachi, har broren Mohammad Arjemandi fortalt NRK.

– De har holdt ham på et hemmelig sted med bevæpnet sikkerhetsvakt. Vi var redde for at han kunne bli arrestert igjen, sier Mohammed Arjemandi.

Boren forteller til NRK at Arjemandi har strevd med å få utreisetillatelse.

– De siste to dagene har jeg kun hatt korte samtaler med min bror og jeg har vært svært bekymret, forteller han.

BEVOKTET: Ehsan Arjemandi (til høyre) på hemmelig sted i Pakistan

Bortført i 2009

Arjemandi var på ferie i Pakistan i 2009 da han ble bortført.

Det var lenge uvisst hva som hadde skjedd med ham.

Familien mener at de aldri har fått full klarhet i hvorfor han ble arrestert. I perioder har ikke familien visst om han var i live.

I 2010 bekreftet den pakistanske innenriksministeren Rehman Malik overfor NRK arrestasjonen av Arjemandi.

– Jeg kjenner godt til saken. Han reiste rundt i Pakistan med falske ID-papirer. Vi arresterte ham og han er fortsatt i vår forvaring, bekreftet Malik i intervjuet med NRK.

Tok opp saken med Pakistan

Broren sa at Ehsan burde vært formelt siktet og fremstilt for en rett. Noe som aldri skjedde.

I 2012 sa Utenriksdepartementet at de hadde tatt opp saken med Pakistanske myndigheter mange ganger.

– Dette er en komplisert sak. Det har ikke latt seg gjøre å finne spor etter Arjemandi, sa Frode Andersen i Utenriksdepartementet til NRK den gang.

I dag var Arjemandi på norsk jord.

– Jeg er glad for at jeg slapp ut i live, og grunnen til at jeg gjorde det, er at jeg er norsk, sier Ehsan Arjemandi til TV 2 i dag.