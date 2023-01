– Jeg har blitt mye mer forsiktig med hva jeg tørr gjøre for flyktningene nå, sier Katrin Glatz Brubakk.

Hun har i flere år hjulpet båtflyktninger som har kommet i flåter til den greske øyen Lesvos. Nå er hun redd for å bli arrestert for det samme arbeidet.

Katrin Glatz Brubakk og en kollega kurser syriske flyktninger på stranden. Foto: Privat

Rettssak starter fredag

Fredag starter en rettssak mot 24 personer greske myndigheter mener har hjulpet menneskesmuglere med å få i land syriske flyktninger.

De er anklaget for deltakelse i kriminelle nettverk, menneskesmugling og spionasje. Flere av dem har stått anklaget for dette helt siden 2018.

Sean Binderm, er en av hjelpearbeiderne som står anklaget for å bistå menneskesmuglere. Rettssaken skal foregå i byen Mytilene på den nordøstre øyen Lesvos. Foto: Panagiotis Balaskas / AP

Brubakk mener anklagene er absurde.

– Jeg har stått på strendene på Lesvos med flere av dem. Det de faktisk har gjort er å redde flyktninger fra å drukne, gitt dem varme tepper, vann og mat da de kom til land. En hjelp vi normalt ikke ser på som kriminelt, men snarere helt nødvendig.

«Hvis det å hjelpe er kriminelt er vi alle kriminelle» står det på et banner foran rettsbygningen der rettssaken skal finne sted. Foto: Panagiotis Balaskas / AP

Brubakk er kjent her hjemme som initiativtakeren til «Moriabevegelsen – for barn på flukt». Hun har fått lidelsene for barn på flukt frem i lyset. Gruppen stod bak mobiliseringen av mennesker fra Finnmark til Lindesnes som bidro til å samle inn 7500 par sko til barna i Moria i 2020.

– Hva risikerer de tiltalte? Dette er veldig alvorlige tiltaler. Det er tragisk for den enkelte som står tiltalt, men det er også et angrep på oss alle som ønsker å hjelpe mennesker som trenger det.

Brubakk og et syrisk barn fra en av de mange flåtene som ankommer Lesvos. Foto: Privat

Brubakk mener de greske myndighetenes rettsforfølgelse av hjelpearbeidere tynger henne når hun er er ute i felt:

– Hvis jeg kjører langs stranden og ser at en båt kommer i land, så må jeg vurdere; skal jeg nå gjøre det instinktet forteller meg; å dele ut vann, gi mat, gi et teppe til kalde barn? Skal jeg gjøre det når risikoen er 25 års fengsel?

Ikke alle følger loven

Den greske ambassadøren til Norge, Anna Korka vil ikke kommentere den konkrete rettssaken på Lesvos. Hun mener imidlertid at det er viktig at greske myndigheter forfølger lovbrudd også blant de som mener å være hjelpearbeidere.

Anna Korka, den greske ambassadøren til Norge er glad for de mange hjelpearbeiderne som bistår flyktninger, men noen få av dem bryter loven, sier hun. Foto: Den greske ambassaden

– De aller fleste hjelperarbeidere gjør en viktig jobb greske myndigheter setter stor pris på. Der vil jeg særlig takke Den norske flyktninghjelpen og norske leger.

– Men det har vært situasjoner der for eksempel folk på land har varslet menneskesmuglere hvor kystvakten vår har vært. Dette har hjulpet menneskesmuglerne å komme seg i land med flåter, uten at greske myndigheter har kunnet kontrollere det. Dette er forbudt og straffbart.

Korka sier Hellas praktiserer de samme reglene som Norge når det gjelder grensepassering. – Alle som passerer den norske grensen må også kunne kontrolleres og identifisere seg.

En gresk fisker hjelper syriske flyktninger i land på Lesvos oktober 2015. Foto: Giorgos Moutafis / Reuters

– Skjønner du Brubakks bekymring for å bli arrestert for helt vanlig hjelpearbeid?

– Jeg forstår hennes frustrasjon over dette, men ingen er hittil blitt straffet for noe slikt i Hellas.

Korka understreker også at Hellas er en rettsstat.

– Myndigheten må legge frem bevis for lovbrudd. Alle som anklages i denne og andre rettssaker mot hjelpearbeidere og frivillige har rett på advokat, og ankemulighet. I siste instans kan de anke til den europeiske menneskerettighetsdomstolen.