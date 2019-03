Hilde Merete Aasheim blir ny konsernsjef i Hydro

Det melder Hydro i en pressemelding mandag morgen.

Brandtzæg blir i selskapet ut året. Han vil fungere som rådgiver for den nye konsernsjefen og Hydros teknologistyre.

Bred erfaring

Hilde Merete Aasheim (61) sitter i dag som konserndirektør for primærtall i Hydro og leder for Hydros forretningsområde Primæraluminium, en stilling hun har hatt siden 2008. Hun har erfaring fra både Hydro, Elkem og Statoil.

MEKTIG: Hilde Merete Aasheim ble i fjor kåret til Norges 14. mektigste kvinne. Foto: Peder Gjersøe / NTB scanpix

Aasheim er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen og er statsautorisert revisor. Siden 2015 har hun vært styreleder i Norsk Industri.

Kapital kåret Aasheim til Norges 14. mektigste kvinner i 2018, og næringslivets 96. mektigste samme år.

«Mr. Metal» trer til side

Avtroppende konsernsjef Svein Richard Brandtzæg (61), også kjent som «Mr. Metal» i bransjen, har sittet som konsernsjef siden 2009. Han blir kalt «Mr. Metal» fordi han har en doktorgrad i metallurgi, har vært 33 år i Norsk Hydro, og generelt er svært interessert i selskapets teknologi.

SJEF I 10 ÅR: Svein Richard Brandtzæg har sittet som konsernsjef i Hydro siden 2009. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Han tok over konsernsjefstolen da Eivind Reiten valgte å trekke seg fra stillingen. Brandtzæg begynte å jobbe i Hydro i 1979, da han begynte som cellepasser på Søderberg-anlegget på Karmøy.

Under Brantzægs tid i sjefsstolen har Norsk Hydro tatt store grep for å bli et av verdens største aluminiumsselskaper. I 2010 kjøpte Hydro aluminiumsvirksomheten til det brasilianske selskapet Vale. Med det fikk Hydro blant annet kontroll over en av verdens største bauksittgruver, Paragominas. Bauksitt er råstoffet som

I 2017 kjøpte Hydro Orklas eierandel i aluminiumsselskapet Sapa, og fikk dermed full kontroll i selskapet.

Det siste året har imidlertid vært preget av Hydros problemer i Brasil. I februar 2018 slapp raffineriet Alunorte i Brasil ut ubehandlet regnvann i elven Pará, og måtte etter det delvis stenge ned anlegget. Dette fikk store, negative ringvirkninger for selskapet og medførte også store tap av inntekter.