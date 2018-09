Hever farenivået: Kraftig styrtregn på Sør- og Østlandet

– Når farenivået øker til oransje, betyr det at vi må regne med både mer nedbør og større skader enn vi har advart mot til nå, sier statsmeteorolog Kristian Gislefoss ved Meteorologisk institutt.

Tidligere er det meldt gult farenivå på Sør- og Østlandet, på grunn av det varslede styrtregnet fredag og lørdag, men fredag formiddag viser prognosene at det kommer enda mer regn enn først varslet.

VÅT HELG: Det blir våtest i Vestfold, Telemark og Buskerud, sier Kristian Gislefoss. Foto: Tom Nilssen / NRK

Opp mot 50 mm på noen timer

– Det blir aller våtest i Vestfold, Telemark og Buskerud, og det kan virke som om det roer seg noe når regnværet har passert Drammen. Det kan fort komme mellom 40 og 50 mm regn i løpet av tre timer. Det betyr 4–5 tilitersbøtter med vann per kvadratmeter, sier Gislefoss.

MINST 4 BØTTER: I løpet av noen timer kan det komme 40–50 liter regn per kvadratmeter enkelte steder.

Allerede fredag ettermiddag kommer det kraftige byger inn mot Sørlandet.

– Nedbøren beveger seg nordøstover, først til Telemark rundt midnatt og er ventet å nå Vestfold og Buskerud like etter. Verst skal det bli mellom klokka 02 og 05, sier Gislefoss.

Det blir intense byger også i Oslo, Akershus og Østfold tidlig lørdag morgen, men de blir ikke like kraftige som i de andre fylkene. Her kan det komme mellom 30 og 40 mm nedbør på tre timer.

Reell fare for liv og verdier

Oransje farevarsel blir utstedt når det er ventet omfattende konsekvenser for mange mennesker, ifølge nettsidene til Meteorologisk institutt.

Et slikt varsel betyr at det er en reell fare for at liv og verdier kan gå tapt, at veier kan bli stengt og at transport kan bli rammet. Folk som skal ut må vurdere om det er forsvarlig å gjennomføre den planlagte aktiviteten i områder som er berørt av oransje farevarsel.

Det er alltid vanskelig å vite nøyaktig hvor de kraftigste regnbygene kommer til å treffe, men én ting er meteorologene sikre på; det kommer til å bli vått.

Lørdag formiddag vil de fleste bygene ha passert og regnværet roer seg.

Mye fint vær ellers i landet

Det er Sør- og Østlandet som får det kraftige regnværet denne gangen, og store deler av landet får fint vær.

Fredag blir en varm dag, særlig Nordvestlandet og Trøndelag. Her kommer gradestokken til å ligge rundt 20 grader. Det kan komme noen regnbyger etter hvert i Trøndelag lørdag.

Også lengst nord blir det en tørr helg, men en del skyer.