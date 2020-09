Hevder Navalnyj ble forgiftet med vannflaske

Navalnyj ble alvorlig syk under et besøk i Tomsk 20. august. Etter internasjonalt press ble han fløyet til Charité-sykehuset i Berlin, der det ble påvist at han var forgiftet med nervegiften novitsjok.

Navalnyjs medarbeidere opplyser nå på politikerens Instagram-konto at han ble forgiftet ved å drikke vann fra en flaske på hotellrommet i Tomsk, ikke på flyplassen som tidligere antatt, skriver Reuters.

Undersøkte hotellrommet

Da Navalnyj ble dårlig på flyet fra Tomsk, og deretter ble fraktet til et sykehus i Omsk, reiste hans medarbeidere raskt til hotellet der han hadde overnattet.

Der filmet de alt på rommet, inkludert hotellets vannflasker. De tok med seg flaskene, og på en av disse har det blitt funnet spor av gift ifølge et laboratorium i Tyskland. Navalnyjs blodprøver har også blitt analysert i Sverige og Frankrike. Alle laboratoriene har bekreftet at det dreier seg om nervegiften Novitsjok, skriver Navalnyjs medarbeidere.

Det er filmet hvordan de gikk fram da de tok seg inn på hotellrommet sammen med en advokat.

Det heter videre at de ikke hadde regnet med å finne noe spesielt, men at de gikke gjennom rommet fordi det helt fra begynnelsen var klart for dem at Navalnyj var rammet av noe alvorlig, ikke et mindre medisinsk problem.

Det de samlet sammen, ble senere overlevert til legene i Tyskland.

Tidligere har opposisjonspolitikerens medarbeidere hevdet at Navalnyj ble forgiftet da han drakk te på flyplassen i Tomsk. Men nå kommer det altså en annen versjon av hvor han har fått nervegiften i seg.

Navalnyj får fortsatt behandling på et sykehus i Berlin, men puster nå på egenhånd og kan forlate senga. Hans talskvinne sier at han vil tilbake til Russland når han blir frisk nok til det.

Russiske myndigheter nekter

Fra russisk side har det hele tiden blitt benektet at Navalnyj har blitt forgiftet.

Det blir sagt at legene på sykehuset i Omsk, der Navalnyj var i to døgn før han ble fraktet til Tyskland, ikke fant spor etter gift. De mener at opposisjonspolitikeren kan ha hatt et problem med stoffskiftet.

Den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj ble forgiftet i augsut. Foto: Evgenia Novozhenina / Reuters

På denne bakgrunn sier russiske myndigheter at det ikke er grunnlag for å sette i gang noen bred etterforskning av saken.

Russerne har gjentatte ganger sagt at de ønsker å sende eksperter til Tyskland for å delta i etterforskningen der, men hevdet at tyske myndigheter ikke ønsker et slikt samarbeid.

Fra offisielt russisk hold blir uttrykket «den såkalte forgiftningen» brukt, noe som gjentas i russiske medier.

President Vladimir sa for et par dager siden at påstandene om at russiske myndigheter står bak angrepet, er «ubegrunnede».

Straffetiltak aktuelt

EU og USA arbeider nå med mulige straffetiltak mot Russland på grunn av forgiftningen av Navalnyj.

Det kan bli aktuelt å innføre økonomiske straffetiltak mot personer som mistenkes for å ha hatt noe med forgiftningen å gjøre.

Det kan også bli aktuelt å stanse byggingen av gassrørledningen Nord Stream 2 som skal frakte russisk gass på bunnen av Østersjøen til Tyskland.

Ifølge nyhetsbyrået AFP har Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen, OPCW, sendt eksperter til Tyskland for å granske Navalnyj-saken.