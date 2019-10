Hevder kvinnen bare haiket med ulykkesbilen

– Hun var bare tilfeldig med i en bil. Det er lite eller ingen relasjon mellom henne og den siktede mannen, sa hennes forsvarer Jon Arild Aasen rett før fengslingsmøtet for kvinnen (25) begynte.

Først sier forsvareren at grunnen til at kvinnen var i bilen var en «slags form for haiking», før han korrigerer seg selv.

– Det var haiking, sa han.

Hennes fengslingsmøte begynte klokken 14, mens fengslingsmøtet for mannen (32) starter klokken 15.

Reduserer siktelsen mot kvinnen

Den 25 år gamle kvinnen var siktet for befatning med våpen og medvirkning til oppbevaring av narkotika. Før fengslingsmøtet sier forsvareren at siktelsen er redusert til kun befatning med våpen.

Hun nekter straffskyld.

– Hun benekter straffskyld for det hun er siktet for. Vi er veldig forundret over at hun er siktet for befatning med våpen, sier Aasen.

Han la til at kvinnen har samarbeidet med politiet, og sier hun forlot åstedet fordi hun var i «sjokk».

– Hun var helt i sjokk og visste ikke hva hun skulle gjøre, sa han.

Aktor Kari Kirkhorn ønsket ikke å si noe før fengslingsmøtet. Retten har bestemt at fengslingsmøtet vil gå for lukkede dører.

Like etter klokken 12 tirsdag kom meldingen om at en bil hadde kjørt av veien og havnet på taket ved Rosenhoff i Oslo. Den siktede mannen og kvinnen var begge inne i bilen. Hun hevder hun bare var med tilfeldig. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

32-åringen motsetter seg ikke fengsling

Mannen er siktet for drapsforsøk etter at han kapret en ambulanse og kjørte mot flere personer i Oslo.

Politiet vil be om fengsling med brev- og besøksforbud i fire uker, isolasjon i to uker samt medieforbud i to uker for 32-åringen.

Forsvareren til den siktede mannen, Øyvind Bergøy Pedersen, sa på vei inn til fengslingsmøtet at han ikke har fått snakket med sin klient i dag.

– Oslo fengsel har vært stengt i hele dag og jeg har ikke klart å komme i kontakt med han verken via telefon eller fysisk, sier han.

Bergøy Pedersen opplyste at hans klient sannsynligvis ikke kommer til å være til stede under fengslingsmøte fordi grunnvilkåret for fengsling ikke blir utfordret. Han la likevel til at klienten motsetter seg isolasjon og medieforbud.

– Slik jeg forsto ham i går bestrider han ikke at vilkårene for fengsling er til stede, men vi visste da ikke hvilke restriksjoner som kom til å bli nedlagt, sier han.

Alexander Struve havnet midt i dramaet på Torshov på tirsdag - da en mann kapret en ambulanse.

Erkjenner ikke straffskyld for drapsforsøk

Han sier at han ikke har fått konferert med sin klient om skyldspørsmålet, men sier mannen ikke kommer til erkjenne straffskyld på et av punktene i siktelsen.

– Han redegjorde for sin versjon i avhør i går. Selv om han ikke formelt sett ble spurt om skyldspørsmålet, så ligger det i hans forklaring at han ikke erkjenner straffskyld for forsøk på drap, sier bergøy Pedersen.

32-åringen er også siktet for befatning med våpen og oppbevaring av narkotika. Forsvareren avviser også at han er tilknyttet høyreekstreme miljøer, slik det har vært spekulert i.

32-åringen har en lang historikk i rettsvesenet. I en tidligere dom kom det fram at han bar skuddsikker vest i frykt fordi han selv hadde blitt utsatt for tortur som 15-åring.