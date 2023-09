Hevder høytstående flåtesjefer ble drept i angrep på Krim-halvøya

Ukraina hevder at det de omtaler som «høytstående russiske flåtesjefer» er blitt drept eller såret i angrepet på den russiske svartehavsflåtens hovedkvarter på Krim-halvøya. Det melder AFP.

Meldingen om angrepet på Krim kom fredag ettermiddag. Det var lokale russiske myndigheter som uttalte seg om hendelsen først. Noen timer senere gikk det ukrainske militæret ut og bekreftet at de «med suksess hadde truffet den russiske svartehavsflåtens hovedkvarter på Krim».

Skal ha skjedd under ledermøte

Ifølge AFP hevder den ukrainske hæren at dusinvis har mistet livet.

– Detaljene om angrepet vil bli offentliggjort så snart som mulig, og resultatet er dusinvis av døde og sårede okkupanter, inkludert «senior flåtesjefer», skal den ukrainske hæren ha uttalt.

De legger til at angrepet skal ha skjedd under et møte mellom den russiske marines ledelse.

Informasjonen er ikke verifisert av uavhengige kilder.

Det russiske forsvarsdepartementet var allerede fredag ute og sa at en tjenestemann var savnet etter angrepet.

Bildet viser den russiske svartehavsflåtens hovedkvarter på Krim-halvøya fredag ettermiddag. Foto: Grey Zone

Etterretningstopp i eksklusivt intervju

Til den USA-kontrollerte radiokanalen Voice of America, sier sjefen for hovedetterretningsdirektoratet i Ukraina, Kyrylo Budanov, at totalt ni mennesker ble drept og 16 skadet.

Budanov hevder i det eksklusive intervjuet at både oberstgeneral Oleksandr Romanchuck, leder for de russiske styrkene i Zaporizjzja, befinner seg i en kritisk tilstand og at generalløytnant og stabssjef Oleg Tsekov skal være bevisstløs.

Etterretningssjefen understreker at listen han har med døde og sårede, kun inkluderer ansatte i hovedkvarteret, og ikke annet militært personell.

Det Budanov ikke kommenterer, er ryktene om at sjefen for svartehavsflåten, admiral Viktor Sokolov, skal være død.

I en rekke sosiale kanaler har flere ukrainske militærkilder gått ut og hevdet at Sokolov ble drept under angrepet fredag, men opplysningene er ikke bekreftet fra uavhengige kilder.

Advarer mot nye angrep

Lørdag er også den russisk-installerte guvernøren for Sevastopol på annekterte Krim, Mikhail Razvozjajev, ute og advarer mot et nytt angrep fra Ukraina.

– Obs! Missilfare! Lukk vinduene skikkelig og hold deg unna dem, skriver Razvozjajev på Telegram, og legger til at befolkningen bør holde seg unna biler og offentlig transport.

Russiske myndigheter opplyser kort tid etterpå at det har vært flere eksplosjoner på hovedkvarteret til den russiske svartehavsflåten lørdag morgen.

Razvozjajev hevder det har vært flere angrep og eksplosjoner i et distrikt nord i Sevastopol. Ifølge nyhetsbyrået DPA kan det skyldes brann i et ammunisjonslager, skriver NTB. Det er foreløpig ikke bekreftet om det har vært nye angrep lørdag.