En av de viktigste valgkampsakene fram mot høstens stortingsvalg, er hvordan flere personer kan komme tilbake i arbeid.

Arbeiderpartiet la nylig fram en plan for hva de vil gjøre de første 100 dagene, dersom de får regjeringsmakt.

Her presenterte de en liste med 40 saker som partiet vil arbeide med i denne perioden, og jobbskaping var ett av hovedtemaene:

Dette vil Arbeiderpartiet Ekspandér faktaboks Sikre hele, faste stillinger og et anstendig og trygt arbeidsliv, gjennom å forsvare sykelønnsordningen og bekjempe sosial dumping, midlertidighet og ufrivillig deltid.

Sørge for arbeidsplasser, verdiskaping og næringsutvikling over hele landet.

Støtte oppstartsbedrifter og gründere og bidra til grønn vekst.

Norge skal bli en ledende teknologinasjon.

Få flere unge i arbeid.

Gjennomføre en kompetansereform for læring hele arbeidslivet.

Sikre bedre kvalitet i yrkesfagopplæringa, tettere samarbeid med arbeidslivet og læreplass til de som er kvalifisert for det.

Norge skal bli en ledende kunnskapsnasjon.

Styrke yrkesutdanningene.

Etablere et verdiskapingsprogram for havet og utvikle landet som industrinasjon. Kilde: Arbeiderpartiet

Men Henrik Asheim (H) hevder denne tiltakspakken mangler konkrete virkemidler for å skape nye arbeidsplasser.

– Skal vi få flere mennesker i jobb i Norge, må vi skape flere jobber i privat sektor. Det er der utfordringen er størst nå. Der mangler Arbeiderpartiet absolutt konkrete løsninger for hvordan de skal sørge for at flere bedrifter kan ansette flere mennesker, mener Asheim.

– Et krystallklart program

Nils Kristen Sandtrøen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet og medlem av næringskomiteen, avviser kritikken fra Asheim.

– Vårt partiprogram er krystallklart på flere punkter, sier Sandtrøen.

Les også: Her er Støres 100-dagersplan – Solberg etterlyser svar

Nils Kristen Sandtrøen mener Ap har gode og konkrete tiltak for å skape flere jobber. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Ifølge ham vil Ap blant annet skape nye arbeidsplasser ved å gjenbruke bygningsmasse fra hus som skal rives, sørge for oppdatert teknologisk kompetanse blant arbeidstakere og kreve bruk av lærlinger i alle store byggeprosjekter.

– Andelen i arbeid har falt som en stein under Solberg-regjeringa. Derfor vil vi helt konkret sørge for at lønnstilskuddene blir større, slik at det blir attraktivt for bedrifter å ta inn flere, sier Sandtrøen.

Flere unge arbeidsledige

De siste årene har antall unge uføre økt kraftig. Høyres løsning for å få flere unge inn i arbeidslivet er å gi 5000 kroner i skattelette til arbeidstakere under 30 år.

– Er det penger som skal til for å motivere unge uføre til å arbeide?

– Vi vet at for mange av dem som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, er det viktig at det lønner seg ekstra godt å jobbe. Mange av dem under 30 uten høy lønn, trenger et ekstra insentiv for å kanskje jobbe litt mer, kombinert med de ytelsene de går på, mener Asheim.

Dette vil Høyre Ekspandér faktaboks Styrke norsk eierskap til norske jobber gjennom å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital

Opprette en Gründerpakke: Gründerpermisjon, mer fleksibel arbeidsmiljølov og ny og bedre opsjonsskatteordning

Utdanne flere fagarbeidere

Opprette et hurtigspor for nye store industrisatsinger

Jobbskattefradrag for unge under 30

Legge til rette for utdanningsstillinger for folk som har droppet ut av videregående slik at de får en fot innenfor

Åpne for å kombinere dagpenger med studier.

Etablere et forenklingspanel etter dansk modell, med omvendt bevisbyrde. Har du forslag til forenklinger av lover, forskrifter eller byråkrati skal du kunne få dem vurdert av panelet

Sørge for at det grønne skiftet gir jobber og muligheter over hele landet. Det skal lønne seg å velge grønt, og forurenser skal betale.

At alle som kan, skal få muligheten til å delta i arbeidslivet: La folk stå lengre i jobb, sørge for at flere fullfører videregående skole og at flere får den kompetansen fremtidens arbeidsliv trenger

Alltid garantere for EØS-avtalen Kilde: Høyre

Sandtrøen fra Arbeiderpartiet mener Høyres forslag om skattekutt til de unge kun belønner dem som allerede har en jobb.

– Vi vil tvert imot inkludere dem som i dag står utenfor arbeidslivet, sier Sandtrøen.

Vil øke eksporten til utlandet

Handel med utlandet er et viktig grunnlag for mange arbeidsplasser. Likevel kommer Norge dårlig ut sammenlignet med andre vestlige land, ifølge en fersk rapport fra Menon Economics.

– Vi trenger å få eksportert mer, der er vi enige med Arbeiderpartiet. Men de stopper der for de har ingen tiltak for å nå dette målet, sier Asheim.

Sandtrøen mener på sin side at Arbeiderpartiet kan snu den negative trenden.

– For det første har underskuddet til Norge, uten om olje- og gasseksporten, aldri vært større enn det er nå. Dette kommer vi til å snu, og alle våre konkrete punkter underbygger dette overordnede målet, sier han.