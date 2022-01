Her trosser Mikkel sin store skrekk

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er umulig å se det på ham, men Mikkel, den storvokste snekkeren fra Bardu, hater å ta sprøyter.

Han har hatet det siden han var barn. Verst var det på barneskolen, da ventingen på legekontoret kunne ta en evighet. I hvert fall føltes det sånn. Da fant han liksom ikke roen i kroppen. Nervene tok overhånd, og til slutt reiste han seg opp og forlot legekontoret.

– Jeg vet ikke hvorfor der er sånn, men frykten har alltid vært der, sier Mikkel.

Mikkel er langt ifra alene om å kjenne på ubehaget. Tusenvis av nordmenn kjenner på angst av ulik grad når det kommer til sprøyter. Noen klarer ikke å se sprøyter på TV en gang, og må snu seg vekk.

Dropper koronavaksinen

– Mildere frykt og motvilje mot sprøyter er vanlig, sier psykolog Torkil Berge ved Diakonhjemmet sykehus, og påpeker at anslagsvis 20 til 30 prosent voksne i alderen 20 til 40 år, har denne frykten.

For andre er frykten så stor at den har utviklet seg til å bli en fobi.

Da er den så alvorlig at man verken orker å se en sprøyte eller å møte opp til vaksinasjon. Heller ikke til koronavaksinasjon.

– For anslagsvis tre til 4 prosent av den voksne befolkningen blir angsten så sterk og hemmende at den kan betegnes som en fobi, sier Berge.

Ifølge Berge er det grunn til å tro at en ikke ubetydelig andel av de som nå lar være å ta koronavaksine, har frykt for sprøyter.

– Blir stresset av å tenke på det

NRK treffer Mikkel en time før han skal vaksinere seg. Han er opprinnelig fra Bardu, men jobber nå i Oslo.

Tross frykten for sprøyter, er det ikke aktuelt for ham å bli smittet uten å være beskyttet av koronavaksinen, men han kvier seg.

– Det går greit så lenge jeg jobber og ikke tenker på det, men straks jeg har en pause, kjenner jeg på stresset. Jeg blir nervøs og kjenner adrenalinet pumper i kroppen, sier han.

Mikkel vet ikke helt hvor frykten hans kommer fra.

– Det er vanskelig å sette fingeren på hva man egentlig er redd for. Det er liksom noe med settingen, og stemningen på slike steder. Man vet ikke helt hva som skal skje og mister litt kontroll, sier han.

Mikkel Marquart Mossing-Jensen liker det ikke, men frykten for å få korona og bli veldig syk er større enn det lille sprøytestikket. Foto: Halldor Asvall / NRK

300.000 uvaksinerte

Det er i overkant av 300.000 nordmenn over 18 år som ennå ikke er vaksinert mot koronaviruset, viser tall fra FHI.

I likhet med psykolog Torkil Berge, antar FHI-direktør Camilla Stoltenberg at flere av dem som ikke er vaksinert, sliter med sprøyteskrekk.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg kjenner folk som synes det er slitsom at det vises bilder av vaksinasjon i nyhetssendingene. – For enkelte vil det kanskje virke som en påminnelse om å ta vaksinen, mens det for andre er bare skremmende, sier hun. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Kun et fåtall må la være på grunn av medisinske årsaker. Det dreier seg om maksimalt 10.000, og er stort sett folk som reagerer på noen av stoffene i vaksinen, sier Stoltenberg.

Hun forteller videre at halvparten av de uvaksinerte er født i andre land enn Norge, og at det er flere menn enn kvinner som er uvaksinert.

– Men det er mye vi ikke vet. Vi vet ikke hvor mange som har latt være fordi de er imot vaksinen, eller hvor mange som har latt være fordi de er redde for å vaksinere seg, sier hun.

– Kommunene bør ha et tilbud

Stoltenberg sier at det først og fremst er kommunene som har ansvaret for vaksineringen, men at FHI gir råd om hvordan de kan møte folk med sprøyteskrekk.

– Det er mange ulike løsninger og tilnærminger for å hjelpe. Vi oppfordrer alle kommuner om å ha et tilbud til dem som er redde for å ta vaksinen, sier hun, og legger til at hun har forståelse for at mange uvaksinerte nå føler et press om å vaksinere seg.

– Vi er opptatt av at en høy andel av befolkningen er godt vaksinert, og da er det klart at det kan oppfattes som et press, sier hun.

Mikkel Marquart Mossing-Jensen velger heller å trosse angsten enn å risikere alvorlig sykdom. Foto: Halldor Asvall / NRK

Blir syke

I tiden som kommer anslår Folkehelseinstituttet at millioner av nordmenn vil bli smittet av koronaviruset.

I den siste risikoanalysen skriver instituttet at sykehusene bør forberede seg på mellom 25 og 300 nye innleggelser per dag, og at så mange som 12.000-13.000 kan trenge sykehusbehandling.

Selv om de aller fleste er vaksinert i Norge, vil gruppen uvaksinerte utgjøre en betydelig andel av de innlagte.

I forrige uke var om lag hver tredje som ble innlagt, med covid-19 som hovedårsak, uvaksinert, viser FHIs ukerapport.

Og ser man på perioden fra uke 49 og frem til uke 2, var andelen nye pasienter innlagt på sykehus per uke, som var uvaksinert, høyere enn andelen vaksinert med to eller tre doser.

Tilrettelagt vaksinering

For Mikkel ble såkalt tilrettelagt vaksinering løsningen, et tilbud som enkelte vaksinestasjoner tilbyr til de som trenger litt ekstra oppfølging.

Allerede for flere dager siden ble vaksinesenteret på Bjerke i Oslo kontaktet, og de var forberedt på at Mikkel skulle komme.

Fagansvarlig på vaksinesenteret i bydel Bjerke i Oslo, Kristin Aamold, sier de har et tilbud til dem som er redd for sprøyter eller som har sosial angst. På senteret tilbyr de tilrettelagt vaksinasjon. Foto: Halldor Asvall / NRK

Ved tilrettelagt vaksinering slipper han å vente på å bli ropt opp, og de som tar imot ham er forberedt på at det kommer en som kan trenge litt ekstra oppfølging.

På vaksinesenteret får de stadig henvendelser fra folk som nøler med å møte opp.

– Det viktigste er at vi lytter til dem og setter av tid, sier Kristin Aamold.

Hun er fagansvarlig på vaksinesenteret i bydel Bjerke.

Aamold beskriver det som en liten seier hver gang de lykkes med å hjelpe noen som sliter.

– Vi gjør alt vi kan for at de skal klare det.

Hun forteller at noen ønsker et sted hvor de kan ligge når vaksinen skal settes, mens noen trenger å skjermes fra andre.

Men for enkelte er frykten så stor at det er problematisk å møte opp på senteret.

– Vi har tatt imot folk på parkeringsplassen, og vi drar også hjem til enkelte og vaksinerer der. Da dreier det seg ofte om folk med sterk sosial angst, sier Aamold.

Unngår vaksiner for enhver pris

Men en gruppe er det spesielt vanskelig å nå ut til, og det er de som har en så sterkt frykt for sprøyter at de gjør alt de kan for å unngå det.

– Den intense angsten de har, er annerledes enn for dem som synes sprøyter er litt ubehagelig. Ved fobi for sprøyter unngår man en sprøytesituasjon for enhver pris, sier psykolog Torkil Berge.

Han beskriver fobi som en ekstrem frykt som ikke står i forhold til situasjonen, og som er forbundet med et sterkt ønske om å unngå eller flykte fra den.

Psykolog Torkil Berge ved Diakonhjemmet sykehus sier det er viktig at de som sliter med sprøyteskrekk opplever å bli tatt på alvor, og at de blir møtt på en respektfull måte. Foto: Anders Fehn / NRK

– I tillegg frykter mange selve panikken de vet de vil oppleve, ettersom sterk angst i seg selv er svært opprivende og ubehagelig, sier Berge.

Han påpeker også at de kan være redde for å besvime, miste kontrollen eller gjøre noe som er pinlig og flaut når de rammes av redsel.

Eksponeringstrening

For dem med fobi, er ikke tilrettelagt vaksinering nødvendigvis nok. I enkelte tilfeller må man beregne lang tid, og redusere alvorlig og fobisk angst ved såkalt eksponeringstrening.

– Et viktig poeng her er at det ikke nødvendigvis er slik at en skal trene på å ikke ha angst, men heller trene på å mestre angsten og gjøre det man ønsker å gjøre i situasjonen uavhengig av angsten, for eksempel å kunne gjennomføre en vaksinasjon.

– Gjennom gjentatte opplevelser av mestring, reduseres angsten gradvis. Resultatene av slik behandling er faktisk noe av de beste vi har i helsevesenet, sier Berge.

Skrur opp musikken

For Mikkel sitter heldigvis ikke angsten like dypt, men når han ankommer vaksinesenteret, kjenner han at nervøsiteten igjen tar tak i ham.

– Jeg vet hva som kommer. Jeg har gjort dette før, og jeg vet at det kommer til å gå bra, men jeg er litt stresset nå, sier han.

Inne på senteret skreller han av seg genseren og finner frem hodetelefonene. Så setter han seg ned i stolen og gjør klar øreproppene og headsettet.

– Hva hører du på, spør hun som skal sette vaksinen?

LETTET: Mikkel klarte å trosse angsten og er nå fullvaksinert. Dette er jo noe man går og tenker på, så det er godt å være ferdig, sier han. Foto: Halldor Asvall / NRK

– Noe som lager masse støy. Bare sett sprøyta, du. Ikke tell ned eller noe sånt, sier Mikkel før han skrur opp lyden og snur seg vekk.

Han rekker knapt å knipe sammen øynene før sprøyta er satt.

– Det gikk jo veldig bra. Hvem skulle ha trodd det, sier Mikkel med et smil og puster lettet ut.