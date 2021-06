Lange avsperringsbånd vitner om tidligere køer. Men i dag er det nesten ingen her for å ta vaksine. Jannik Hattel kan derfor gå rett inn i en av båsene og få seg et stikk.

– Hvilken skulder? spør helsearbeider Maria Wanberg.

– Den høyre, svarer Hattel.

32-åringen er egentlig bakerst i vaksinekøen i Danmark og risikerte å vente til september for å få sin første dose. Men nå blir han fullvaksinert før sommeren, og det betyr en etterlengtet frihet.

– Jeg skal til Norge på ferie, og da må man være vaksinert. Da tenkte jeg at jeg like godt kunne ta denne, sier han.

GOD PLASS: I dag skal 400 vaksineres her, og det er langt færre enn før. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Ingen alvorlige reaksjoner

Til nå har 40.000 personer i Danmark fått vaksine utenfor det ordinære vaksinasjonsprogrammet i Danmark, og 99 prosent av dem har fått Janssen.

De fleste er mellom 25 og 39 år, og ni av ti er menn.

Vaksinene er gratis og tas på eget ansvar. Helsemyndighetene anbefaler dem ikke grunnet risikoen for sjeldne, men alvorlig bivirkninger.

Mens Norge har åpnet for å gi Janssen til en svært avgrenset gruppe, er det mye lettere i Danmark. I Norge har nærmere 400 personer fått Janssen etter at det ble tillatt.

I Danmark kan friske personer få vaksinen på dagen etter en digital legekonsultasjon.

Dette vurderer legene i Danmark: Ekspandér faktaboks Fordeler og ulemper ved å få vaksinen

Mulige risikofaktorer

Sykdomshistorie

Helsetilstand Alle blir informert om risikofaktorer og vaksinasjonen skjer ved samtykke. Retningslinjer fra den danske Sundhedsstyrelsen

– Det er mange som vil ha den, og det kommer stadig mer dokumentasjon på at Janssen er en sikker vaksine, særlig for menn, sier Jonas Nilsen.

VAKSINER PÅ LAGER: Lege Jonas Nilsen i Pracio sier også nordmenn kan få vaksine her. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Han er lege og en av gründerne bak den private helseaktøren Pracio, som har fått ansvaret for denne vaksineringen.

Til nå har de ikke hatt et eneste tilfelle med alvorlige bivirkninger, forteller han.

Usikker vaksine

Men selv om det ikke er rapportert inn alvorlige bivirkninger i Danmark, mener helseeksperten at det var riktig å ta den ut av det ordinære programmet.

– Bivirkningsfrekvensen med Janssen er lavere enn med AstraZeneca, men jeg tror det hadde vært vanskelig å kommunisere ut hvorfor den skulle være med i vaksinasjonsprogrammet når den i prinsippet var laget på samme måte som AstraZeneca. Det er også rapportert inn bivirkninger som ligner, sier virolog ved Københavns Universitet, Allan Randrup Thomsen.

– Synes du det er greit at den gis frivillig?

– Når helsemyndighetene har problemer med å vite om de skal anbefale den eller ei, er det et stort ansvar å legge på enkeltindividet. Men på den andre siden vil det alltid være et element av risikovilje i vaksinering, sier han.

Han er ikke overrasket over at ingen alvorlige tilfeller er rapportert inn i Danmark.

– Ved Janssen forventer man at én av 100.000 kan få alvorlig bivirkning, og så mange har vi ikke vaksinert ennå, sier Thomsen.

EN DOSE: Det kreves bare en dose for å bli fullvaksinert med Janssen, men både Norge og Danmark har tatt den ut av det ordinære vaksinasjonsprogrammet. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

I Belgia stoppet de bruken av Janssen i forrige måned etter at en 37-år gammel kvinne døde av blodpropp og lave blodplater, ifølge Reuters. Det er det eneste dødsfallet som er rapportert inn til Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) til nå.

Det har vært ti tilfeller av blodpropp etter at 6 millioner har fått Janssen-vaksinen i Europa, ifølge Reuters.

Tilbyr nordmenn vaksine

Maja Lund (34) er litt nervøs etter å ha tatt vaksinen.

– Når den ikke er anbefalt av helsemyndighetene, så tenker man at den ikke er den beste, sier hun.

LITT NERVØS: Maja Lund (34) er en smule redd etterpå. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Hun flyttet hjem fra Norge i fjor, og i sommer ønsker hun å besøke vennene i Oslo.

Min Wern Ng har også fått satt vaksinen og venter. Hun forteller at hun ikke har vært i Malaysia på to år.

– Jeg mistet nettopp bestemoren min i korona, så jeg ønsket å ta den slik at jeg kan besøke familien. Det er en trygg vaksine, mener Min.

VIL HJEM: Min Wern Ng ønsker å dra hjem til Malaysia for å besøke familien hun ikke har sett på to år. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Også nordmenn tilbys vaksine hvis de oppholder seg i landet i minst fire uker. Men det er en forutsetning at de ikke er i Danmark utelukkende for å bli vaksinert.

– Regelen skal begrense vaksineturisme, sier Nilsen.

– Har dere satt vaksine på norske?

– Ja, det mener jeg vi har, sier han.

Rino Petersen har ingen reiseplaner, men var lei av å vente i den ordinære køen.

– Nå slipper jeg å teste meg hele tiden, og kan jeg bare gjøre det jeg har lyst til, sier han.