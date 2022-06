Her tester Anne-Lise (33) blodet før femte koronavaksine

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg er livredd for å bli smittet. Jeg er redd for å havne i respirator, og for at jeg kanskje ikke våkner opp i det hele tatt, sier Anne-Lise A. Olsen.

NRK treffer henne på Akershus universitetssykehus (Ahus), hvor hun, som en de første her i landet, skal få en femte koronavaksine.

Tilbudet om en femte dose får hun fordi hun deltar i Nor-vaC-studien.

Studien er et samarbeidsprosjekt mellom Diakonhjemmet sykehus og Ahus, hvor de undersøker antistoffresponsen etter koronavaksinering hos pasienter med ledd, tarm, og leversykdom, som står på immundempende behandling.

– Jeg er levertransplantert, og så har jeg en tarmsykdom i tillegg, forteller Anne-Lise.

Etter at hun ble med i Nor-vaC-studien, har forskerne jevnlig målt antistoffverdiene hennes.

– Det ser ut til at jeg får en liten antydning til antistoffer tre til fem uker etter vaksinering, men etter tre måneder er antistoffene helt borte, forteller Anne-Lise.

Rammer mange

Overlege Kristin Kaasen Jørgensen leder Nor-vaC-studien på Akershus universitetssykehus. Foto: Paal Wergeland / NRK

Så langt viser funn fra Nor-vaC-studien, samt internasjonale studier, at pasienter med alvorlig svekket immunforsvar har en dårligere respons på koronavaksinen sammenlignet med friske personer.

Årsakene til et svekket immunforsvar kan være mange, blant annet pasientens grunnsykdom samt bruk av immundempende medikamenter

Den siste gruppen utgjør, ifølge FHI, om lag 75.000 personer, deriblant ca. 1.000 levertransplanterte.

– Vi ser at de levertransplanterte responderer dårligere på koronavaksinen enn friske, og vi mistenker at antistoffnivået hos de transplanterte synker raskere etter vaksinering. Men det er også en del som ikke har respons på vaksinen i det hele tatt, sier overlege Kristin Kaasen Jørgensen, som leder Nor-vaC-studien på Ahus.

Tester på 80 levertransplanterte

FHI har tidligere anbefalt folk med alvorlig svekket immunforsvar å ta tre doser som grunnvaksinering samt én fjerde oppfriskningsdose tre måneder senere.

Men for den gruppen pasienter som man vet har dårligst immunrespons på vaksinen, har FHI åpnet for at det kan gjøres individuelle vurderinger for ytterlige vaksinasjon ut over fire doser.

FHI vil trolig ikke anbefale ny vaksinedose til dem under 45 år: FHI vil trolig ikke anbefale ny vaksinedose til dem under 45 år – Siste nytt – NRK Les også:

Derfor tilbyr sykehuset denne uken en femte dose til 80 levertransplanterte pasienter for å se hvordan de responderer på vaksinen.

– Vi ser at antall pasienter som responderer godt på vaksinen øker litt for hver dose som blir gitt, sier Jørgensen og understreker at de aller fleste pasientene tåler vaksinen godt uten flere bivirkninger enn hos friske.

– Kommer en ny bølge

Da omikron-varianten gradvis tok over og ble dominerende i Norge, ble det etter hvert tydelig at risikoen for sykehusinnleggelse gikk dramatisk ned sammenlignet med tidligere varianter.

– Men omikron-varianten kan også være farlig for de organtransplanterte, sier Jørgensen.

– Problemet er at vi vet veldig lite om hvem som utvikler alvorlig sykdom av de transplanterte. Derfor anbefaler vi per nå gjentatt vaksinering av spesielt utsatte grupper, sier overlegen.

Hvor mange doser trenger de?

– Nå er vi inne i en periode hvor viruset ikke gjør så stor skade, men vi forventer at det kommer en ny smittebølge til høsten. Hvordan denne utvikler seg, vil da være avgjørende for hva vi anbefaler videre. Men vi ser at det kan bli aktuelt med en sjette dose også, sier Jørgensen.

Tilpasser hverdagen

Anne-Lise A. Olsen opplever ikke at koronapandemien er over for henne. Fortsatt unngår hun store sammenkomster. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

Siden februar har praktisk talt alle koronatiltak vært fjernet, og i kombinasjon med at omikron-varianten er svært smittsom, har store deler av befolkningen vært igjennom sykdommen.

Også Anne-Lise. Hun ble smittet i mars.

– Det gikk heldigvis bra med meg da, men jeg er fortsatt redd for å bli smittet.

Derfor beholder fortsatt Anne-Lise noen tiltak for seg og familien.

– Jeg unngår store sammenkomster, og jeg unngår å gå i butikken og ta kollektivtransport, sier Anne-Lise.

Hun er likevel glad for at resten av samfunnet får oppleve en mer normal hverdag igjen.

– Jeg skjønner at det er viktig for økonomien, for arbeidsplassene og ikke minst for barn og ungdom at samfunnet er åpent. Men for sånne som meg er det litt stress, sier hun.