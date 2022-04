Her stopper sporene av millionene

I starten av 2021 fikk flere norske småinvestorer et fristende tilbud:

De ble fortalt at de kunne gjøre en investering som skulle mer enn dobles i verdi på noen uker. Lasten med to millioner fat flydrivstoff nådde ikke kundene. En avgift var ikke betalt.

Hvis de deltok i en kronerulling, kunne de få en del av supergevinsten når den verdifulle lasten ble kjøpt fri.

Lyktes handelen, skulle de også få gevinsten fra salget av ytterligere fem millioner fat flydrivstoff, viser dokumenter som er delt med NRK.

Flere av småinvestorene betalte inn millionbeløp. Noen fikk også med bekjente på handelen, får NRK opplyst.

Nå, ett år senere, er fortvilelsen stor: De har ikke sett snurten av gevinsten på investeringen. Småinvestorene har heller ikke fått tilbake pengene de betalte inn.

Firmaer i Hongkong er siste spor av pengene. NRK har oppsøkt firmaenes lokaler. Det var få spor av internasjonal finans. Vi fant i stedet tomme pappesker og klappstoler.

Selskaper som angivelig holder Gold Shine Tower i Hongkong mottok millioner fra norske småinvestorer. Foto: NRK

Invitert hjem

NRK kjenner til minst ni personer fra et løst sammensatt miljø som skal ha vært med på handelen. Ingen av dem NRK har snakket med vet hvor mange som er eller var med på handelen.

Personene NRK har snakket med har ulike bakgrunner. Ingen av dem jobber profesjonelt med investeringer, men flere har noe erfaring med å investere penger. Noen av dem er snakkesalige overfor NRK, så lenge de ikke navngis.

Alle navngir samme person når de skal si hvem som fikk dem med på handelen: Allan Johansen. Han er en forretningsmann og gründer bosatt på Østlandet.

Allan Johansen har ikke ønsket å stille til intervju med NRK. Dette bildet av Johansen er fra 2008. Foto: Erik, Brenli

Johansen har ikke ønsket å stille til intervju med NRK. Da NRK først kontaktet Johansen, krevde han å få vite hvem som var våre kilder.

– Jeg har blitt kjent med at du undersøker rundt meg og mitt navn. Hvis du fortsetter uten å fortelle hvem din(e) kontakter er, slik at jeg kan forstå årsak til dine undersøkelser og kan gi min tilbakemelding, anser jeg dette som et grovt overtramp og det vil bli anmeldt, skriver han i en SMS.

Ble invitert hjem

Handelen Johansen presenterte så lovede ut ved første øyekast, forteller investorer NRK har snakket med. En sier at de fikk komme hjem til Johansens store, turkise funkisvilla med fjordutsikt.

– Det hørtes først for godt ut til å være sant. Men vi dro hjem til ham for å sjekke dette nøyere. Han fremsto som ekstremt troverdig, og han viste oss en rekke dokumenter. Vi bestemte oss da for å ta sjansen, siden det kunne gi en så stor gevinst, sier en investor.

Til Hongkong

550.000 dollar ble overført fra norske investorer til Hongkong, viser dokumenter en investor har delt med NRK. Det tilsvarer litt over 5 millioner kroner. Beløpet kan være større. NRK har kun sett bekreftelser på kontooverføringer fra noen av småinvestorene.

Pengene ble ifølge betalingsbekreftelser overført til disse adressene i Hongkong:

Bins Trade Yongjing Industrial Company og Feizhuliu Feather Articles Sun Wing Fook Trading

I resepsjonene til høyhusene er det tavler med oversikt over bedriftene som holder til der. Verken Feizhuliu Leather Articles, Yongjing Industrial Company, Binds Trade eller Sun Wing Fook Trading er oppført der.

NRK har forsøkt å finne kontaktinformasjon til selskapene – uten å lykkes.

– Igangsatt undersøkelser

Overføringer fra småinvestorene til Hongkong ble gjort via Basalt Company. Det norskregistrerte selskapet driver med teknologiutvikling, ifølge Brønnøysundregistrene. Basalt eies og drives av Oddmund Anders Kvalsvik.

Kvalsvik sier til NRK at han også er et offer.

– Vi var også lovet pengene tilbake med god fortjeneste. Men vi har på lik linje med de andre ikke fått avkastning eller penger tilbake. Vi har iverksatt gransking med rette instanser for å finne ut hva som har skjedd. Vi avventer et svar, skriver Kvalsvik.

Basalt, som overførte pengene til Hongkong, har bånd til Johansen. Johansen var oppført som daglig leder i selskapet i to uker våren 2020. Johansen har bistått selskapet med forskjellige oppgaver, men han har ingen formell rolle i selskapet i dag, ifølge Kvalsvik.

Skylder på selskap – selv oppført som direktør

Allan Johansens hevder at hans rolle i denne handelen har vært å sette investorene i kontakt med selgeren av oljen: canadiske Global Spectrum Energy.

– Det er ingen investorer som har investert gjennom meg, skriver Johansen i en SMS til NRK.

På spørsmål om investorene vil få pengene de er lovd, skriver Johansen at han ikke kan svare på det.

– Ettersom Spectrum ikke har innfridd i henhold til avtalen, er det igangsatt undersøkelser av hvorfor de ikke har levert, skriver Johansen.

I en kontrakt NRK har fått, har Johansen signert som driftssjef (COO) i Global Spectrum Energy.

– Spectrum ga meg tilbud om å være deres COO, men jeg takket nei, svarer Johansen på spørsmål om det stemmer at han har denne rollen.

Toppsjefer med AOL og Gmail

For å få flere detaljer om handelen, har NRK prøvd å kontakte direktørene i selskapene som er på kontraktene de norske småinvestorene har fått.

Men: I kontrakten er de to toppsjefene oppført med e-postadresser fra gmail og AOL. Ingen av dem har svart på NRKs henvendelser.

Kontraktene til investorene har logoen til handelsorganisasjonen IOC. IOC advarer om at kontrakttypen ikke er fra dem, og at den ofte brukes av svindlere. Foto: Skjermdump av avtale

Direktør for Global Spectrum Energy, Sabri El Doraini, er bosatt i Montreal i Canada. På Linkedin står El Doraini oppført som selvstendig næringsdrivende innen oljesalg. Samme e-post som ble brukt i kontrakten til investorene er oppført på El Dorainis Linkedin-profil.

NRK har oppsøkt adressen til kjøperen av flydrivstoffet, HABBS International, i Hongkong. Der ble det ikke funnet spor av selskapet, og selskapet er ikke blant navnene på tavlen i lobbyen:

HABBS International står oppført med adresse i Wanchai Central Building i Hongkong. På tavlen i resepsjonen er det ingen spor etter bedriften. Foto: NRK

Ett av få treff HABBS gir på Google, er på svartelisten til oljesalgsselskapet Global Conservation Technology.

– De brøt en kontrakt med oss og kuttet all kommunikasjon, skriver direktør David Untied i e-post til NRK.

Etter de førte opp HABBS på svartelisten, har flere andre kontaktet dem om selskapet, legger han til.

Svindeladvarsel

Flydrivstoffet nordmennene investerte i, var angivelig fra det russiske oljeselskapet Lukoil. Hvis Global Spectrum Energy har fått en avtale med Lukoil, har de gjort et kupp. Lukoils gjør nemlig alt av salg via deres eget underselskap LITASCO.

På nettsiden har Lukoil en lang rekke eksempler på dokumenter som de advarer om at brukes i bedragerier. Flere av dokumentene som ble brukt i handelen med de norske investorene, er svært like de Lukoil advarer om.

Lukoil har ikke besvart NRKs henvendelse.

Selskap uten spor

Jakten etter de norske millionene fører videre til Nederland og terminaloperatøren J.V. Dooren B.V. Det nederlandske selskapet er presentert som et bindeledd i avtalen.

Dette var nettsiden til J.V. Dooren B.V. Bildet på startsiden er helt likt bildet GSC Tanks bruker for kjemikalietankene de selger. Foto: Skjermdump

NRKs undersøkelser av selskapet leder kun ned blindveier:

Ingen av mailadressene eller telefonnumrene til J.V Dooren fungerer. Det ene unntaket fører til en forvirret privatperson som sier at han ikke har hørt om selskapet.

Søk i nederlandske registre viser et selskap som heter J. van Dooren. De driver med lastebiltransport.

J.V. Dooren skrev på nettsiden at de var registret i staten Delaware i USA. Søk i det amerikanske selskapsregisteret gir ingen treff.

Selskapet oppgir på nettsidene at de har tre terminaler: en i Nederland, en i Huston i USA og en et ikke-navngitt sted i Russland. NRK har ikke klart å finne noen av terminalene. Port of Rotterdam har ikke svart på NRKs spørsmål om J.V. Dooren er registrert hos dem.

Nettsiden til J.V. Dooren ble registrert av en ukjent person 2. februar 2021. Det er over ett år etter de første dokumentene i handelen med de norske småinvestorene er datert.

For NRK er det uklart om selskapet finnes. Det som er sikkert, er at hjemmesiden ikke lenger finnes.

Mistenker misbruk

NRK har prøvd å spore opp A.J. van der Knijff, som har signert brev som J.V. Doorens direktør. Navnet fører til den nederlandske advokaten Arjan van der Knijff. Han avviser å ha noe med selskapet å gjøre.

Brev fra J.V. Dooren B.V. til investorer. Foto: Skjermdump

– Det virker som om navnet mitt er misbrukt for å gjennomføre en form for svindel, skriver han i en e-post til NRK.

Han kjenner heller ikke til noen andre med det navnet, utenom nevøen hans. Nevøen jobber heller ikke for J.V. Dooren, og han er ikke kjent med saken, sier advokaten.

Mulige trusler

Tilbake i Norge skal Johansen ha mottatt trusler på grunn av penger som ikke har kommet, får NRK opplyst. Johansen har ikke svart NRKs spørsmål om dette.

NRK erfarer at Økokrim er tipset om Johansen og handelen med de syv millionene fatene med flydrivstoff.

«Generelt ønsker Økokrim verken å bekrefte eller avkrefte hvilke saker vi har til behandling, eller ikke har til behandling», skriver kommunikasjonsrådgiver Andreas Lunde i en e-post til NRK.

Politiet i Oslo har ikke svart på NRKs henvendelser om saken.

«Funnet den i naturen»

Handelen med flydrivstoffet er ikke første gang Johansen er i konflikt med investorer.

I 2015 ble Johansen dømt av Borgarting lagmannsrett til å betale 6,2 millioner kroner i erstatning og saksomkostninger for et prosjekt som gikk i vasken.

TTEG hadde gjennom Johansen investert millioner i nanoteknologi som skulle redusere drivstofforbruk. Teknologien skal ha vært utviklet av Johansen. Tester som ble gjort ga ikke resultatene TTEG mente de var forespeilet. Saken endte til slutt i retten.

Teknologien som skulle redusere drivstofforbruket ble høsten 2011 installert i flere av lastebilene til transportselskapet Kuehne Nagel. Testene var ikke vellykket. Foto: Prosesskriv, Advokatkontoret Elden

Borgarting lagmannsrett hadde ikke tro på at Johansen, med bakgrunn som maritim ingeniør, kaptein og statslos, kunne utvikle nanoteknologi.

Da retten ba Johansen forklare hvordan teknologien fungerte, var han sparsom med detaljene. Han ville ikke avsløre forretningshemmeligheter. Noe sa han:

«På nærmere spørsmål var Johansen svært uklar om teknologien virket. Han forklarte at han hadde funnet den i naturen ved å bruke et instrument som kunne måle energien i et materiale». Dom fra Borgarting lagmannsrett

Personlig konkurs

Seks år etter saken i lagmannsretten var kun en liten del av erstatningsbeløpet på 6,2 millioner kroner betalt. Derfor begjærte de Johansen personlig konkurs i fjor, sier investor Truls W. Eriksen, som representerer TTEG.

– Konkursbegjæringen mot meg har ingen sammenheng med avtalen Basalt Company har med Spectrum. Til informasjon er personen(e) som står bak konkursbegjæringen mot meg politianmeldt, skriver Johansen i en SMS til NRK.

Vurderer anmeldelse

Det skulle være en rask handel. Nå har det gått over ett år. Småinvestorene har ikke sett noe til millionene de sendte til Hongkong for investeringen i flydrivstoffet.

– Jeg har vel egentlig innsett at de pengene ikke kommer. Det er jo surt. Jeg fikk jo også med meg noen kompiser, sier en av investorene til NRK.

Bins Trade er et av selskapene norske investorer har overført penger til. De er registrert i Goldfield Industrial Building. Foto: NRK

En NRK-ansatt er blant dem som har betalt inn penger i handelen. Vedkommende har ikke vært involvert i arbeidet med denne saken.