Her stenger Kripos-hackaren Noregs største «narko-nettbutikk»

NRK fekk torsdag vere med då politiet si nasjonale cyberkrimgruppe gjekk til aksjon mot darknetmarketsno. Ein portal på det mørke nettet, skjult for dei fleste av oss – eit mekka for dei som vil kjøpe og selje narkotika.

I fleire månader har politifolka og dei tekniske ekspertane førebudd jobben med å stenge nettstaden for godt. Ein nettstad med over 6000 brukarar, og som har vore ein formidlingsarena for uante mengder stoff.

– Du kan ikkje skrive namnet mitt, seier han som sit framfor oss.

Han må vere anonym, for jobben han gjer er slett ikkje vanleg. Han og kollegaene har hacka seg veg inn til kjernen av den norske «nettbutikken».

Om få minutt skal dei setje krona på verket.

Det heile starta i Rogaland i fjor sommar. Sørvest politidistrikt gjorde store beslag av blant anna amfetamin, kokain og hasj.

Men dei fann også spor etter at mykje av narkoen var omsett via det mørke nettet og ein bestemt portal.

– Vi har beslaglagt materiale, blant anna desse brukaradressene, bilete og kommunikasjon, seier politiadvokat i Stavanger, Karen Morch.

Dei gav beskjed vidare til Kripos og Nasjonalt Cyberkrimsenter i Oslo. Då byrja ballen å rulle.

Typisk salsannonse frå nettbutikken som no er stengd. Foto: Politiet

Tok kontroll

– Det har vore ei utfordring, men vi har brukt relativt kort tid på å kome igjennom sikkerheitsmekanismane som denne sida har vore sett opp på.

Det seier seksjonsleiar Øystein Andreassen i Kripos.

Det han eigentleg seier er at dei tekniske ekspertane han er sjef for, hacka seg inn og tok kontroll over det som lenge har vore ein fristad for kjøp og sal av ulovlege stoff.

– Vi vil ikkje at verken det opne eller det lukka nettet skal vere frie handelsplassar for narkotika eller andre ulovlege varer eller tenester, seier Andreassen.

Politiet har avdekka at det er om lag 6000 brukarar av den ulovlege «nettbutikken». På innsida fann dei informasjon om brukarnamn, e-postlister og salsannonsar med svært direkte språk.

Olav Skard er sjef for Nasjonalt cyberkrimsenter hos Kripos. Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK

Bygd opp høg kompetanse

– Vi har utnytta ein tilgang som vi har hatt sidan desember i fjor. Tilgangen er til Noreg sin største marknadsplass på det mørke nettet for kjøp og sal av narkotika.

Det fortel Olav Skard, sjef for Nasjonalt Cyberkrimsenter, eller NC3, som dei kallar seg.

Han fortel stolt om dei høgst kompetente folka som jobbar der, og som på tre år har bygd opp landets høgaste kompetanse på nettkrim.

– Det vi ser er at når vi kjem bak kryptoen og får tilgang til informasjon, så ser det ut som at brukarane har opplevd at dei er trygge.

– Men det er dei ikkje lenger?

– Ikkje på denne sida her i alle fall, forsikrar Skard.

Dette møter kundane no

Kripos-hackaren trekk hetta på jakka godt fram over hovudet før han skriv inn dei siste kommandoane.

Kollegaene ser på storskjermen korleis han skriv inn kodar og kommandoar – før han trykker på enter.

Sekunda går. Så brått endrar skjermbildet seg.

Det som har vore reine finn.no for narkokundar, er no heildekka av ein tydeleg beskjed frå politiet.

«Dette domenet har blitt stengt av norsk politi»