Her skyter politiet mot ambulansen

En person tok kontroll over en ambulanse ved Torshov i Oslo tirsdag. Flere personer og en barnevogn er påkjørt.

En kvinne med barnevogn og et eldre ektepar er påkjørt eller måtte hoppe unna ved Sandaker Senter. Kvinnen og barna er kjørt til sykehus, opplyser politiet.

Hendelsen skjedde noe etter 12.30 i dag. Like etter klokka 13 meldte politiet på Twitter at de har kontroll på ambulansen.

En video NRK har fått tilsendt av et øyenvitne viser at politiet skjøt en rekke skudd mot ambulansen, for å få stoppet den.

– Jeg reagerte på at det var mye lyd på utsida, og hørte raskt at det hørtes ut som skudd. Da stakk jeg hodet ut av takvinduet, for å se hvor lyden kom fra. Det var på gata rett nedenfor, sier mannen som filmet.

Han begynte derfor å filme, for å kunne kunne sende opptaket til politiet.

En ambulansedør ligger igjen på bakken i Oslo. Foto: Anders Fehn / NRK

– Det så ut som bilen kom seg fri, og den kjørte et stykke til.

– Hvordan var det å oppleve dette rett utenfor leiligheten din?

– Det var dramatisk, for det var veldig nært.

«Vi har kontroll på en ambulanse som ble stjålet, av en bevæpnet mann. Det ble avfyrt skudd for å stanse gjerningsmannen, han er ikke kritisk skadd,» skriver politiet.

En person er pågrepet, og politiet leter etter en gjerningsperson til.