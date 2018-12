Her skal regjeringen forhandle med KrF

Granavolden Gjæstgiveri er stedet «slaget» om regjeringen Solbergs framtid skal begynne 2. januar.

– Det var klart en periode før jul at forhandlingene skulle legges til oss, sier daglig leder Stig Fossum til NRK.

– Vi er veldig glade for å kunne huse et slikt arrangement på et så viktig sted i norsk historie.

Han opplyser at de fikk den endelige bekreftelsen på at det ble noe av i desember, da KrF sa ja til forhandlinger etter sonderingene.

– Men vi har vært forberedt når det gjelder tilrettelegging, sier Fossum.

Kan få flertallsregjering

Det blir et pressetreff samme ettermiddag som regjeringsforhandlingene starter onsdag 2. januar, opplyser Høyres stortingsgruppe i en pressemelding.

Hvis samtalene lykkes, vil Norge for første gang siden 2013 få en flertallsregjering. Da hadde Ap, Sp og SV sammen styrt landet i åtte år.

Historisk grunn

Riksantikvaren har omtalt Granavollen som et unikt område i nasjonal sammenheng, ifølge nettsiden Historiske Hadeland.

Like ved hotellet står to kirker bygd i romansk stil på 1100-tallet, kalt Søsterkirkene, som er en del av pilegrimsleden mellom Oslo og Trondheim. Det står også et middelalderbygg kalt Steinhuset på Gran prestegård fem minutters gange unna.

De siste femti årene har Granavollen ved nyttår vært et årlig samlingssted for en høykirkelig prestegruppe kalt Kirkelig Fornyelse. Prosjektet ble nedlagt i 2017.

Også i førkristen tid var Granavollen en viktig ferdselsåre. I dette området samlet bøndene fra omegnen seg til blotsfester og tingmøter.

Videre er det stor sannsynlighet for at dette var åstedet for det første møtet mellom Olav den hellige og småkongene over Opplandene for å samle Norge til ett rike.

Hemmelige møter

På slutten av 1980-tallet var det hemmelige møter i med 30-40 utenlandsrepresentanter for Nelson Mandelas parti ANC på Granavolden Gjæstgiveri, mens det ennå var en ulovlig organisasjon i Sør-Afrika.

Mandela selv satt i fengsel, men Thabo Mbeki, som siden ble president, var til stede, opplyser Oslo-prost Trond Bakkevig til NRK. Han arrangerte møtet mens han var generalsekretær i Mellomkirkelig råd.

– Regjeringsforhandlingene er et arrangement som føyer seg inn i rekken av vitkige historiske begivenheter på Granavollen, sier Fossum.

KrF på gli

I forrige stortingsperiode hadde Høyre og Frp en samarbeidsavtale med Venstre og KrF. Venstre gikk inn i regjeringen i januar 2018.

KrF besluttet å søke samarbeid med dagens regjering etter en opprivende intern strid og mot partileder Knut Arild Hareides råd under et ekstraordinært landsmøte 2. november.

Konferanselokale

Granavolden Gjæstgiveri har konferanselokaler og 45 soverom, ifølge hotellets nettside.

Daglig leder vil ikke kommentere fasilitetene regjeringsforhandlerne skal benytte seg av, men påpeker at lokalene er nyrenoverte de siste årene.

– Det er mange turister som søker hit i forbindelse med pilegrimsleden, sier Fossum.

Konferanselokaler ved Granavolden Gjæstgiveri. Foto: Granavolden Gjæstgiveri