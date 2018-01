I desember i fjor investerte myndighetene i New South Wales i Australia nærmere en halv million australske dollar i droner.

Hovedmålet med dronene er å overvåke farvannet etter haier, men enkelte av dronene er også utstyrt med livredderutstyr.

Denne uken ble de tatt i bruk for første gang.

Ansatte i New South Wales Surf Live Saving sto tilfeldigvis på stranda i Lennox Head og trente med dronene, da de ble varslet av forbipasserende om at to personer var fanget i høye bølger utenfor kysten.

RASK REDNING: De to svarte prikkene på bildet er de to guttene som trengte hjelp. På kort tid ble de lokalisert av dronen og fikk hjelp. Foto: NSW GOVERNMENT

En drone med livredningsbøye ble sent ut for å bistå. Ifølge avisen The Sydney Morning Herald, tok bare få minutter fra livvaktene ble varslet til dronen fant de to 17-åringene ute i vannet.

Videokameraet på dronen viser hva badevaktene så under redningsaksjonen. Utenfor kysten var det to små prikker i havet som viste seg å være de to 17-åringene. Når dronen hang over guttene, ble livredningsbøyen senket ned.

– Jeg tok av, fløy den til det aktuelle området og slapp ut bøyen på mellom ett og to minutter. På en vanlig dag ville det tatt flere minutter å nå ut, sier livvakten Jai Sheridan til avisen.

Ifølge myndighetene i New South Wales er livredningsaksjonen den første hvor det noen gang har blitt benyttet droneteknologi.