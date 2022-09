De siste ukene har flere forbund og foreninger sagt fra seg prinsesse Märtha Louise som sin beskytter.

Bakgrunnen er kontroversene rundt prinsessens forlovede, Durek Verrett, og hans holdninger til alternativ medisin. Blant annet selger han på sine nettsider en medaljong med et symbol han kaller «Quinterium» på.

Denne skal ha helbredende krefter.

Prinsessen har tidligere ikke ønsket å svare på spørsmål om Verretts holdninger.

Samtidig har Verrett tidligere delt et bilde av prinsessen på sin Instagram-profil, der hun holder en kopp med Quinterium-symbolet.

Her promoterer prinsessen Durek Verretts omstridte symbol på en kopp. Foto: Skjermdump / Instagram/@shamandurek

«Sjekk ut krusene våre med Quinterium. Jenta mi bærer kruset sitt med stil», skriver han under bildet.

Både hennes offisielle prinsessekonto og hennes mer uoffisielle konto på Instagram er tagget.

– Det er et konkret bevis på at prinsessen går god for i hvert fall noe av det Durek Verrett står for, og her med å reklamere for et av produktene hans, mener Caroline Vagle, kongehusreporter i Se og Hør.

Caroline Vagle, kongehusreporter i Se og Hør, mener prinsessen sier seg enig med sin forlovedes uttalelser gjennom Instagram-innlegget. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Vagle er tydelig på at Märtha Louise og Durek Verrett må få være seg selv, og mene det de vil, men:

– Jeg vil si at med at hun står med hans produkt, sier hun seg også enig i mye av det han står for. Så er det viktig å si at folk skal få tro på akkurat det de vil. Problemet er at Verrett hevder han kan gjøre behandlinger som ikke er vitenskapelig dokumentert, og som kan sette folk i en vanskelig situasjon.

Märtha Louise og Durek Verrett er begge aktive på Instagram. Foto: Daryl Henderson / NTB scanpix

Talsperson for prinsessen, Carina Scheele Carlsen, har torsdag kveld ingen kommentar til saken, og sier prinsessen er utilgjengelig.

Bli med i debatten: Bør prinsessen miste sine beskytterskap?

– Passer seg ikke

Trond Blindheim er dosent ved institutt for markedsføring ved Høyskolen Kristiania. Han er ekspert på blant annet PR, omdømme og merkevarebygging.

– Det passer seg ikke at den fremste talspersonen for alternativ medisin i Norge samtidig skal beskytte pasientforeninger som er avhengig av skolemedisin, sier han til NRK om prinsesse Märtha Louise.

– Det er et paradoks. Jeg synes det er underlig at hun ikke ser det selv, og trekker seg fra disse beskytterrollene, om ikke for husfreden i kongehusets skyld.

PR-ekspert Trond Blindheim mener det ikke passer seg at Märtha Louise er beskytter for pasientforeninger, all den tid hennes forlovede promoterer alternativ medisin. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Blindheim mener prinsessen må velge om hun vil representere det han kaller den «representative offentligheten» eller den «alternative offentligheten» i Norge.

– Det går på kongehuset sin integritet. Nå må det bli sånn at det enten må skapes større avstand mellom prinsessen og Durek om de to skal fortsette med den businessen, eller så må de slutte å være talspersoner for den alternative bevegelsen.

– Heksebrenning

En av de som har vist sin støtte til prinsessen er jurist, tidligere politileder og forfatter Hanne Kristin Rohde.

Hun reagerer sterkt på uttalelsene til Blindheim om at forbundene som har prinsessen som beskytter, bør frasi seg henne i denne rollen.

– Jeg synes det er å forlede opinionen til at dette er noe man bør mene. Så reagerer jeg på at Märtha ikke blir sett som et selvstendig menneske, men at hun skal unngjelde som kvinne når hennes forlovede kommer med uttalelser, sier Rohde.

Hanne Kristin Rohde kaller kritikken mot prinsesse Märtha Louise for en moderne heksebrenning. Foto: Kolonihaven

Hun spør seg om den samme debatten hadde oppstått om det var forlovede til en prins som hadde kommet med samme uttalelser som det Durek Verrett gjør nå.

– For meg minner dette om en moderne heksebrenning, for å sette det litt på spissen.

Rohde vil ikke si om prinsessen tar et standpunkt ved å holde kruset med Durek Verretts symbol på i et innlegg i sosiale medier.

– Det må du spørre Märtha Louise om, det vet ikke jeg.

Peker på tre løsninger

Kongehusekspert Trond Norén Isaksen sier det begynner å haste med å finne en løsning på kontroversene rundt Durek Verrett og Märtha Louise.

– Hva kan hun gjøre for å slippe dette fokuset?

– Det er det store spørsmålet. Det er vanskelig for kongefamilien å finne en god løsning, sier Norén Isaksen.

Kongehusekspert Trond Norén Isaksen mener det finnes tre løsningen for Märtha Louise. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Han peker likevel på tre utfall: