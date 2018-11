Her opplyser Frode Berg navnet på offiseren han hevder sendte ham på spion-oppdrag

Det er 1. oktober, og den femte gangen den arresterte 63-åringen går gjennom det samme i Lefortovo-retten i Moskva. Frode Berg føres inn i håndjern, plasseres bak gitterburet og får fire minutter til å besvare pressefolkenes spørsmål.

– Jeg har det etter forholdene bra, men det er slitsomt sier han.

NRK kjenner til navnet på etterretningsoffiseren som skal ha sendt ham til Russland. Men vi kan ikke si det høyt inne i rommet, med russiske vakter og et kobbel av pressefolk rundt oss. Derfor har vi notert det på journalistblokka.

Vaktene roper ut i rommet.

– Ingen flere spørsmål, nå går vi bort herfra!

Vi presser oss fram til gitteret og viser Frode Berg notatblokka.

– Hva har du å si til dette navnet, spør vi, mens vaktene gjentar at vi må komme oss ut.

– Det er mannen, sier Frode Berg bestemt.

Jobber i Forsvaret

Mannen han snakker om, har vært mangeårig offiser i den norske Etterretningstjenesten. Det har NRK fått bekreftet via en rekke kilder i Kirkenes, Oslo og Moskva. Det er han som skal ha vært mellommann mellom etterretningstjenesten og den spionsiktede nordmannen. Han har tidligere bodd i Sør-Varanger.

– INGEN KOMMENTAR: Pressetalsmann Frode Overland Andersen i UD gjentar svaret hver gang NRK tar kontakt for å stille spørsmål om Frode Berg-saken. Foto: Pressefoto / UD

Etterretningstjenesten ønsker ikke å svare på spørsmål om denne saken, og henvist mediene videre til Utenriksdepartementet. Der svarer kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen det samme hver gang.

– Vi bistår humanitært, men har ellers ingen kommentar, sier han.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med mannen, men uten å lykkes.

TATT HER: Frode Berg tok inn på Hotel Metropol i hjertet av Moskva 4. desember. Dagen etterpå ble han arrestert like i nærheten. Foto: Jurij Linkevitsj

«På julehandel»

5. desember i fjor gikk Frode Berg ut av ærverdige Hotel Metropol til den julepyntede Teatralnaja-plassen i Moskva, like ved Den røde plass og Kreml. Til familie og venner hadde han sagt at han skulle kjøpe julegaver, dra på sightseeing og treffe venner. I virkeligheten skulle han ifølge sin egen forklaring postlegge et brev med 3000 euro til en kvinne ved navn Natalija. Ifølge det russiske sikkerhetspolitiet FSB skulle pengene, som da tilsvarte rundt 29.000 norske kroner, leveres videre til en annen russer, som betaling for opplysninger om den russiske nordflåten.

Det den pensjonerte grenseinspektøren og offiseren ikke visste, var at det russiske føderale sikkerhetspolitiet trolig hadde fotfulgt ham helt fra han landet på Sjeremetjevo-flyplassen dagen før. Siden da har 63-åringen sittet fengslet i Moskva, siktet for spionasje mot Russland til fordel for Norge. Han risikerer opp mot 20 års fengsel.

Noen timer tidligere samme dag postet Berg et bilde på Facebook. Han og kona Anita pleide å kommunisere på SMS når mannen var på reise. Men denne ettermiddagen fikk hun ikke svar på en melding hun sendte. Hun begynte å ane uråd.

SISTE BILDET: Dette postet Frode Berg på Facebook, før det brått ble stille fra nordmannen. Foto: Skjermdump

– Han pleide alltid å svare relativt raskt, forteller Anita Berg.

Både hun og datteren Christina ringte flere ganger, men i andre enden ble ringetonen etter hvert avløst av mobilsvar. Gjennom russisktalende venner kontaktet de hotellet.

– Vi ba dem om å låse seg inn på rommet hans for å sjekke om det hadde skjedd noe. Vi ville vite om pappa hadde fått et illebefinnende, sier datteren.

Svaret de fikk, var urovekkende. Tingene hans var der. Alt så normalt ut.

– Vi sa til dem at de måtte be Frode ringe, uansett når på døgnet det var. De lovet at de skulle sjekke igjen neste morgen.

Det gjorde hotellets ansatte. Men Berg var fortsatt sporløst borte.

– Da slo vi full alarm.

Familien kontaktet Utenriksdepartementet og Frelsesarmeen i Moskva. De gikk på politistasjonen i Kirkenes for å melde Frode Berg savnet. Mens de var der fikk de en telefon fra Utenriksdepartementet.

– Vi fikk vite at Frode var i live. Men de kunne ikke si noe mer om hvor han var eller hva som hadde hendt. De sa at de ventet på en bekreftelse.

Kort tid etter kom sjokkbeskjeden: Anitas ektemann gjennom 42 år og Christinas far var arrestert, mistenkt for spionasje.

SJOKKERENDE Å SE HAM I BUR: Anita og Christina Berg ser igjennom NRKs opptak av de fem fengslingsmøtene. De syns det er tungt å se han alene i et bur i retten. Foto: Arild Sandsvik / NRK

Ordfører: – Jeg ble rystet

I hjembyen Kirkenes slo arrestasjonen av den kjente grenseinspektøren ned som en bombe. Folk gikk i fakkeltog med paroler om å sette Frode Berg fri. Både biskop og ordfører engasjerte seg sterkt.

Men i slutten av januar 2018 fikk ordfører Rune Rafaelsen en telefon han aldri kommer til å glemme. Det var Bergs advokat Brynjulf Risnes som ringte.

TRODDE IKKE DET VAR SANT: Ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen, trodde ikke det knapt da han fikk vite at Frode Berg hadde sagt at han hadde gjort oppdrag for norsk etterretning. Foto: Ida Karine Gullvik / NRK

– Risnes var veldig konkret, og han satt på opplysninger som gjorde at jeg ble veldig rystet. Jeg vet den dag i dag ikke om det stemmer. Men om de navnene som Frode hadde gitt stemte, så betydde dette at det var en langt mer alvorlig sak enn det jeg trodde berodde på en misforståelse, sier Rafaelsen i NRK-dokumentaren «Fengslet i Moskva».

Sør-Varanger har med sin 197 kilometer lange grense mot Russland en sentral rolle i norsk etterretning. Her har også det hypermoderne etterretningsskipet «Marjata» fremskutt base, med oppgave å følge med på hva den russiske nordflåten driver med, ikke minst aktiviteten til de strategiske atomubåtene. Det er nettopp ulovlig innsamling av informasjon om nordflåten Frode Berg er siktet for.

– Jeg trodde ikke det var sant. Sånn som jeg kjente Frode så… Det er mulig at jeg er naiv. Jeg tenkte aldri på at han skulle la seg bruke av norsk etterretning på noen måte. Jeg så på han som genuint interessert i folk til folk-samarbeidet, en som stilte opp. Jeg hadde aldri tenkt at han hadde noen andre motiver, sier Rafaelsen.

Ordføreren mener likevel man må se Bergs oppdrag fra flere sider.

– For mennesker i en sånn situasjon, der du blir bedt om slike ting, så må du vurdere det. Så er det lov å si nei. Jeg skal være veldig forsiktig, for etterretning som Norge driver er legitimt, både militært og sivilt, og sånn må det være.

VIST FREM: 22. januar fikk offentligheten første gang se Frode Berg etter arrestasjonen - plassert i glassbur i retten under fengslingsmøte. Foto: Morten Jentoft

Advokaten: – Valgte å bekrefte

Mens Berg i månedsvis etter arrestasjonen fastholdt utad at han kun hadde vært på juletur til den russiske hovedstaden og blitt lurt i en felle, hadde han i virkeligheten allerede fortalt en annen versjon til det russiske sikkerhetspolitiet.

Han forklarte at han hadde vært på et kuréroppdrag for norsk etterretning, men at han ikke hadde forstått rekkevidden av det han var med på. Bergs norske forsvarer Brynjulf Risnes forteller til NRK hvordan han og hans russiske kollega Ilja Novikov jobbet på spreng med å verifisere navnene Berg kom med.

– Det viste seg raskt at navnene hadde tilknytning til norsk etterretning, sier han.

DILEMMA: Forsvarer Frode Berg sier Frode Berg har følt på et stort dilemma med tanke på hva han kunne si om sin rolle i saken. I april fortalte han at han hadde vært på oppdrag for e-tjenesten. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Berg skal ifølge Risnes ha vært sterkt i tvil om hva han skulle si utad. Men i april gikk han via sine forsvarere ut med samme historie som han hadde fortalt til de russiske etterforskerne.

– Vi forsto jo at dette var et dilemma, og at det lett framstår som om han sier at han ikke har gjort noe galt, at han ikke har vært involvert i noe som helst. Og det er klart at det var ikke nødvendigvis riktig. Det var et spørsmål om vi burde si noe mer utad her, sier han.

Da Berg bestemte seg for å endre historien også utad, var det altså et fullt gjennomtenkt trekk fra hans side.

– Det var viktig for Frode Berg å få signalisert at han hadde vært involvert i noe og at han forsto at dette hadde med etterretning å gjøre, og at det var etterretningspersoner involvert i det, sier den norske forsvareren.

Det er kun ett av de aktuelle navnene NRK har forevist Berg.

MOBILISERTE: 30. desember i fjor ble det arrangert fakkeltog til støtte for Frode Berg. For hans nærmeste familie var støtten uvurderlig. Du trenger javascript for å se video. MOBILISERTE: 30. desember i fjor ble det arrangert fakkeltog til støtte for Frode Berg. For hans nærmeste familie var støtten uvurderlig.

– Viste ham frem som et trofé

Tanken på at han hadde gjort oppdrag for etterretningstjenesten, hadde aldri slått verken Frode Bergs kone Anita eller datteren Christine. Den virket fortsatt like fjern da spionanklagen kom.

– Det var som å få et hardt slag i ansiktet, det var uvirkelig. Det er så fjernt at man tenker det ikke er mulig, sier kona Anita.

KJENT PÅ BEGGE SIDER: Frode Berg har opparbeidet seg et stort kontaktnett både på norsk og russisk side av grensen etter en lang karriere som grenseinspektør. Foto: Amund Trellevik

Hun gikk ned for telling, ble sykmeldt mens tankene kvernet. Samtidig mobiliserte lokalsamfunnet. Fakkeltog, pengeinnsamling til advokathjelp, et renn av klemmer og støtteerklæringer fra både kjente og ukjente. En fleksibel skole som forsto at Bergs barnebarn trengte en ‘timeout’ når saken var på sitt mest intense. Slik kom mor og datter seg ovenpå igjen. De var enige om å få til en fin julefeiring. Det måtte de bare. Ikke minst for barnas skyld.

– Det ble jo veldig spesielt. Men vi klarte det, sier Anita.

En ny jul nærmer seg, men også i år blir den uten Frode Berg rundt bordet til julemiddagen. Kona forteller om en hverdag full av uvisshet og helt uten planleggingshorisont. Hun savner den tette kontakten med ektemannen gjennom 42 år. Da hun nylig fikk snakke med ham på telefonen, var det et halvt år siden sist. De få samtalene de får, er nøye kontrollert av russiske myndigheter, og praten blir generell.

– Jeg forteller hvordan det går med familien og sånt. Tiden går fort, og det er ikke mye man får sagt, sier hun.

SJOKKERENDE Å SE HAM I BUR: Anita og Christina Berg ser igjennom NRKs opptak av de fem fengslingsmøtene. De syns det er tungt å se han alene i et bur i retten. Foto: Arild Sandsvik / NRK

Først bak glassvegger, deretter bak gitter. Bildene av Berg i fangebur i fengslingsmøtene i Lefortovo-retten har vært det eneste de har sett av ham siden desember i fjor. Anita og Christina glemmer ikke første gangen han dukket opp på skjermen, 22. januar i år.

– Dattera mi ringte. «Pappa er på TV» sa hun, og jeg hørte på stemmen at hun hadde sett noe som opprørte henne, forteller Anita.

– Jeg løp over til henne og så bildene av Frode i et glassbur.

– Vi var jo ikke forberedt på hva vi kunne vente oss. Men å se ham stå slik... Tilbake i et bur, vi var helt i sjokk. Det var forferdelig, sier Christina.

– De viste ham frem som et trofé. Det var veldig uverdig, sier Anita.

Frode Berg var mangeårig grenseinspektør på grensen mellom Norge og Russland. Her fra Pasvikelva, før han pensjonerte seg.

– Ren galskap

Folk fra den norske ambassaden i Moskva besøker Frode Berg i fengslet annenhver uke. De gir rapporter til familien i Norge om en tilstand som forholdene tatt i betraktning er bra. Anita og Christina Berg er godt fornøyd med oppfølgingen fra Utenriksdepartementet. Det samme vil de ikke si om Forsvaret.

– Vi har ikke hørt noe fra Forsvaret eller Etterretningstjenesten. Men de må jo ta ansvar for den situasjonen Frode har havnet i.

– De må stå fram og stå for det de har fått til. Men det gjør de ikke, sier Anita Berg.

Hun mener de utnyttet hans tidligere stilling i Forsvaret og status på begge sider av grensen etter mange års tjeneste.

– Som å kaste ham til ulvene. «Vær så god, her har dere han», sier hun, og fortsetter:

– Det var ren galskap å sende en tidligere norsk offiser på etterretningsoppdrag til Russland.

– Men han har jo et ansvar selv, også?

– Absolutt, ja. Men, nei... Jeg orker ikke å spekulere på det.

FORTSATT STØTTE: Familien til Frode Berg opplever fortsatt at folk i Kirkenes støtter kampen for å få 63-åringen hjem, selv om han har innrømmet å gjøre oppdrag for etterretningstjenesten. Foto: Arild Sandsvik / NRK

Selv om hun ikke visste om mannens oppdrag på vegne av de hemmelige tjenestene, har noen biter falt på plass det siste året. Frode Berg virket stadig mer bekymret i fjor høst. Hun tror han ønsket seg ut av operasjonene, som han selv har hevdet at han ikke ante omfanget av.

– Jeg har jo merket at noe var galt. I fjor høst, da vi var på reise, ville han omtrent ikke hjem. Det er vanskelig å sette ord på, men ting har vært veldig forandret, sier hun, og fortsetter:

– Vi var på Hurtigruta sammen, og siste natten sov han omtrent ikke. Han var så urolig, og jeg følte at han egentlig ikke ville gå i land. Han ville at vi skulle være sammen en helt annen plass.

På fengslingsmøtet i mai ble Berg konfrontert med sine egne innrømmelser av NRK og andre norske medier.

Ville ha et sannhetsvitne

Dagen etter at Frode Berg ble arrestert i Moskva, satt journalisten Trine Hamran og ventet på ham i Oslo. Hun ble umiddelbart bekymret da han ikke dukket opp til avtalen og heller ikke tok telefonen. Hun var nemlig trolig den eneste utenfor E-tjenesten som visste om det Bergs har karakterisert som hemmelige oppdrag før han ble arrestert. Og hun visste godt at han ikke var i Moskva for å dra på juleshopping.

VISSTE OM OPPDRAGET: Journalist Cathrine Hamran var trolig den eneste som visste om Frode Bergs hemmelige oppdrag. Hun tror han ønsket et sannhetsvitne i tilfelle noe skjedde med han. Foto: Knut Aaserud

– Jeg tenkte at dette ikke er bra. Nå er han i Moskva og kan ikke ta telefonen, sier hun til NRK.

Berg og Hamran hadde hatt kontakt gjennom mange år, og hun hadde blant annet laget TV-innslag om arbeidet hans som grenseinspektør.

– Jeg visste at han skulle gjøre et oppdrag for E-tjenesten, og selv om han hadde sagt at dette ikke var noe farlig, er det klart at det ligger i kortene at det er farlig å ta på seg et oppdrag for E-tjenesten i Russland.

Hun delte sommeren 2017 kontor med den da pensjonerte Frode Berg i Kirkenes, og det var da han fortalte at han også utførte andre oppdrag under sine mange turer til Russland. Hvorfor han valgte å fortelle henne dette, vet hun ikke.

– Jeg tror det handlet om at han ønsket å ha et sannhetsvitne hvis det skulle skje noe med han, sier hun, og legger til at hun oppfordret ham til å slutte med denne typen oppdrag. Det var i strid med hans integritet, og om det ble kjent, kunne det skade hans sterke engasjement i folk til folk-samarbeidet over grensen, mente hun.

– Frode Berg fortalte meg da at han ønsket å bryte samarbeidet med E-tjenesten. Senere på høsten 2017 fortalte han at hadde sagt ja til en ny tur til Moskva, men at denne ikke innebar noen risiko.

Da Berg ble arrestert, valgte hun å holde tett om det hun hadde fått vite om Bergs rolle. Hun gikk først ut med opplysningene i april i år, da Berg fortalte den nye versjonen gjennom sine forsvarere.

– Han hadde fortalt dette til meg fordi han stolte på meg. Jeg måtte bare holde kjeft inntil videre. Og gjøre vurderinger – hva Frode selv la opp til og hva jeg skulle gjøre med denne informasjonen. Jeg hadde jo ikke noe ønske om å sende en lissepasning til FSB og gi dem noe som de ikke visste.

Orker ikke reise til rettssaken

Forsvarer Risnes tror ikke en slik operasjon kan ha blitt utført uten at ledelsen i Etterretningstjenesten og Forsvarsdepartementet har visst om det. Men i likhet med E- tjenesten selv, er den politiske ledelsen i landet taus om situasjonen Berg har havnet i. Det henvises stadig til at dette er en konsulær sak, altså på linje med sivile nordmenn som havner i trøbbel i utlandet.

STØTTEMARKERING: I vår satt kunstneren Morten Traavik opp norske og russiske grensestolper utenfor Utenriksdepartementet for å minne myndighetene om Frode Bergs situasjon. Foto: Terje Haugnes / NRK

– Nå jobber Utenriksdepartementet med det, de har en god oppfølging av Frode Berg i Moskva gjennom ambassaden der og det er de som må svare for hva de konkret gjør i den grad vi skal ha diskusjon om hva vi konkret gjør, sa statsminister Erna Solberg til NRK 20. april – etter at opplysningene om Bergs tilknytning til E-tjenesten var blitt kjent.

Før eller siden må det være slutt på tausheten, mener Risnes.

– På et eller annet tidspunkt så må jo noen si noe. Det er jo godt mulig at strategien her er at man skal si minst mulig inntil saken er løst. Vi er jo ikke tvil om at norske myndigheter gjør alt de kan for å få Frode Berg hjem, spørsmålet er jo hva de kan.

I Kirkenes følger Anita og Christina Berg spent med på hva som blir neste akt i spiondramaet mellom Norge og Russland, hvor deres ektemann og far er midtpunktet. Det er fortsatt uvisst når rettssaken kommer opp. Men det er uansett ikke aktuelt for dem å reise til Moskva for å være til stede.

SAVNER HAM: Anita Berg kjenner på savnet etter sin ektemann gjennom 42 år, Frode Berg. Foto: KSENIA NOVIKOVA / NRK

– Som jeg sa til ham i en av telefonsamtalene: Hadde jeg visst at han kom hjem, og vi kunne reise derfra sammen, skulle jeg gjerne vært der. Men det å komme ned der, hvor han har masse folk rundt seg, hvor jeg ikke får ta på ham, nei. Det tror jeg ikke blir en bra opplevelse. Jeg hadde reist hvis jeg fikk ham med meg tilbake.

– Hvor lang tid tror du det tar før du får Frode Berg hjem igjen?

– Det kan jeg ikke tenke på. Du ser jo i mediene, det skrives 20 år, sant, han kan sendes hit og dit. Hvis jeg skulle tatt innover meg alt det der, hadde jeg bare ligget nede. Jeg må bare ta uke for uke, måned for måned. Man må bare tro på et under for å holde det gående.