Her møtes ekteparet igjen i ankomsthallen

I helgen var ankomsthallen på Oslo Lufthavn preget av fullt kaos. Søndag endret regjeringen imidlertid karantenereglene, og mandag ettermiddag er stemningen en helt annen.

I den nesten tomme ankomsthallen sitter det forventningsfulle ektemenn, mødre og søsken og henter sine kjente og kjære hjem til jul.

Mandag er siste dagen man kan ankomme Norge, dersom man skal være ferdig med karantene på julaften.

Blant dem er norske Marius Haga. Det er et gledelig øyeblikk når hans amerikanske kone, America Nazar, endelig stiger ut av bagasjehallen på Gardermoen.

Ekteparet, som giftet seg i fjor, vært fra hverandre i flere måneder.

Møttes i USA, på en måte

Hun er fra Phoenix i den amerikanske delstaten Arizona. Han er fra Strømmen, i Lillestrøm kommune.

Selv om hun har giftet seg med Haga og fått oppholdstillatelse i Norge, reiser Nazar tilbake til hjemlandet for å jobbe mens hun venter på å få tillatelse til å praktisere som tannlege i Norge.

De to møttes i Las Vegas da Haga var der på pokertur – eller:

– Vi møttes ... skal vi fortelle det?

Nazar ser bort på ektemannen og ler.

– Vi møttes på Tinder, men deler av familien min vet ikke det. Jeg pleier å si til folk at vi møttes i Vegas, sier hun.

Fysisk møttes de aldri i pokerhovedstaden til USA. Det møtet skjedde måneder senere, i Tjekkias hovedstad Praha.

LYKKELIG: Nazar ser på ektemannen Marius Haga. Endelig møtes de etter flere måneder i ulike land. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Jula sto i fare

De to fortsatte å møtes i ferier og på reiser i over to år, frem til Haga fridde:

– Og resten er historie, sier Nazar.

Paret hadde ikke vært gift lenge da koronapandemien traff hele verden med full tyngde i mars. Hun har reist noen ganger tilbake til USA i løpet av det siste året, og reiste tilbake sist i september.

Da var de sikre på at hjemreise 15. desember ville bli uproblematisk. Men jula sto i fare da Haga innså at datoen var en dag for sent for å slippe karantene på selveste julaften.

– Da vi bestilte billetten var det august, så det var ikke egentlig noe problem med karantene og sånn. Men så måtte vi endre flyet, sier Haga.

Flybilletten ble endret, og alt lå til rette for en julefeiring sammen. Men problemene var ikke slutt enda.

Plutselig fikk Nazar en SMS av flyselskapet, hvor det sto at hun måtte fremvise negativ koronatest for å få lov til å gå om bord flyet.

FULL PANIKK: Nazar sier hun fikk panikk da hun trodde hun måtte fremvise negativ koronatest for å komme inn i Norge. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

– Jeg fikk panikk

– Jeg fikk panikk og fant et sted i Arizona. De kunne teste meg men jeg kunne ikke få resultatet samme dag. Så jeg fikk panikk, og sendte han meldingen, og han sa at det var for folk som ikke har oppholdstillatelse, forteller Nazar.

Det har hersket full forvirring om hvem som trenger å fremvise negativ koronatest og når testen må være tatt den siste tiden.

NRK har tidligere fortalt om ekteparet Hans og Amy Peterson som skulle flytte hjem til Norge til jul, men nå må reise tilbake til USA fordi de misforsto koronatest-reglene.

– Jeg var sånn, jeg kan ikke komme hjem, sier Nazar.

I henne og mannens tilfelle løste det seg. Nå ser de frem til julaften hjemme på Strømmen. For hjem er Strømmen nå, sier en opprømt Nazar.