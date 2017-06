Her møtes «Skam»-Sana og Erna før første gang

Muslimer fra hele landet har samlet seg i Vallhall arena i Oslo for å delta på id-festen som feirer slutten på fastemåneden ramadan.

Statsminister Erna Solberg var også invitert til id-feiringen og møtte Iman Meskini som spiller den muslimske jenta Sana som var hovedkarakteren i den fjerde sesongen av serien «Skam». Meskini deltok også på id-feiringen.

– Jeg synes du gjør en veldig god figur. Har sett at du har fått litt kritikk fordi du ikke gjør opprør mot islamsk kultur, men det er også litt unaturlig for ikke alle muslimske jenter gjør opprør. De klarer å finne sin egen vei, sier Solberg.

Hun roste Meskini for å fronte en karakter som speiler mangfoldet i det norske samfunnet, og mener hun har blitt et symbol for dem som føler seg litt mellom to kulturer.

– Jeg hadde selv aldri sett for meg at jeg kunne bli skuespiller, fordi jeg aldri har sett noen i en slik rolle på norsk TV før. Da denne karakteren kom var det bare spennende, kult og banebrytende, sier Meskini om karakteren sin Sana.

Hun legger også til at id-feiringen er veldig viktig for henne.

– Det er så mange her og det er så rørende å se at alle muslimer møtes og ber sammen, forteller Meskini

– Jeg setter stor pris på å bli invitert hit. Ramadan har helt sikkert vært krevende når den faller på sommerstid i Norge. Men nå er et måltidsfellesskap viktig når dere skal markere at fasten er over. Id er en feiring for fellesskap og takknemlighet, sier Solberg

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Hun sammenlignet id og julefeiring, og uttrykte at mennesker på tvers av kulturer har mange likheter.

– Mennesker er likere enn vi tror, og vi markerer alle fest og feiring på tvers av religioner, sa Solberg.

Id og Ramadan Ekspandér faktaboks Ramadan markerer tiden da profeten Muhammed mottok sin første åpenbaring. Id-festen feires stort over hele verden, og etter hvert også i store deler av Norge.

I fastemåneden skal muslimer avstå fra mat, drikke, sex, røyking og krangel fra soloppgang til solnedgang - i Norge gjerne 14 timer. Hensikten er å føle ydmykhet, medfølelse og takknemlighet gjennom fysisk, moralsk og åndelig disiplin.

Id-feiringen begynner på den første dagen i måneden shawwal etter ramadan og varer i tre dager.

Id innledes med fellesbønn, og det er også vanlig at man betaler en fasteavgift (zakat al-fitr) som går til trengende.

Hun legger vekt på at det er viktig at vi i Norge klarer å bygge et fellesskap og at vi ikke lar oss skremme av ekstreme antiislamistiske og islamistiske holdninger.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Vi lever i det samme landet og da må vi bygge en fellesskapskultur på toppen av ulike religioner sier Solberg.