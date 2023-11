Her mener aktor at den «kriminelle organisasjonen» går til angrep på utested

Syv menn som aktor knytter til MC-klubben sitter tiltalt for grov vold i Oslo tingrett. Alle nekter skyld for den grove volden.

– Vi skal høre mye om Satudarah i denne saken. Politiet mener det er en kriminell organisasjon, sier aktor Andreas Strand i innledningsforedraget i Oslo tingrett.

Statsadvokaten mener de syv enten er medlemmer eller handlet på vegne av Satudarah.

AKTOR: Statsadvokat Andreas Strand. Foto: Ola Mjaaland / NRK

Saken ble utsatt i 20 minutter etter at flere av de tiltalte ble forsinket i sikkerhetskontrollen inn på Oslo tinghus.

Mener tiltalt fikk trussel i pausen

I Oslo tingrett er det også syv politibetjenter som passer på sikkerheten rundt de tiltalte og fornærmede.

Saken kom rundt 20 minutter forsinket i gang på grunn av utfordringer i sikkerhetskontrollen på vei inn.

Etter den første pausen tok forsvareren til en av de syv mennene ordet.

SIKKERHET: Politiet er til stede med minst syv betjenter for ivareta sikkerheten der syv tiltalte er i sal 250 i Oslo tingrett. Foto: Ola Mjaaland / NRK

– En av de fornærmede skal ha henvendt seg mot min klient og fremsatt noe som ble oppfattet som en verbal trussel, sier advokat Oskar Ihlebæk, forsvarer for en av mennene.

– Det er en krevende sak å gjennomføre og dette fremstår som helt unødvendig, sa Ihlebæk.

Det er ikke fremkommet hva som ble sagt, men dommeren gjør det også klart at trusler ikke er akseptert.

Grov vold og våpenoppbevaring

Alle de syv mennene er tiltalt for grov vold mot en mann. En av forsvarerne opplyser retten om at det ikke er ulovlig å være tilstede et sted der det begås vold.

Ifølge tiltalen slo de syv mennene offeret i ansiktet med en jernstang og knust glassflaske. De stakk ham også i hånden, albuen, låret og ryggen med en kniv. Mens mannen lå nede, skal de også ha slått og sparket ham gjentatte ganger.

BISTANDSADVOKAT: Trond Eirik Aansløkken bistår mannen som ble utsatt for den groveste volden. Foto: Ola Mjaaland / NRK

Mannen fikk blant annet flere kuttskader og ble sykemeldt i nesten tre måneder.

– Jeg kan ikke føle på låret på venstre ben. Jeg kan heller ikke føle på tommelfinger. Jeg har fått bevegelighet litt tilbake, men når det er kaldt blir det mindre bevegelighet på tommelen, sier mannen i retten.

Han sier også at han har smertestrålinger på stedene han er skadet.

– Jeg prøvde å deeskalere situasjonen. Od da kom det flere og overfalt meg og knivstakk meg, forklarer mannen i retten.

– Med tanke på hva de gjorde så var de sikkert litt rusa.

– De pekte på meg og sa «ta han, drep han», sier mannen.

Mannen forklarer at han ble veldig redusert og mistet mye blod under hendelsen.

Han sier han spilte bevisstløs til slutt for at volden skulle slutte. Han mener også at han hadde blitt stukket i halsen om det ikke var for en manøver han klarte å gjøre med hånden.

En av de syv tiltalte mennene er også tiltalt for å ha slått til en mann forut for den grove volden. Mannen erkjenner dette.

I etterforskningen av saken ble en annen mann er tiltalt for å oppbevare en revolver og ammunisjon, og han erkjenner dette.

– Agenda

– Jeg ber retten om å ikke la seg blende av den beviførselen som skal føres mot Satudarah MC og som da skal kanaliseres ned til denne enkelthendelsen på Solsiden 3. desember, sier forsvarer Arild Langenes.

VIL FORBY: Med den nye loven som kom i 2021, ønsker politiet å forby MC-klubben Satudarah MC. Klubben brukte ikke noen logoer eller tøy som dette under angrepet i desember i fjor.

Han minner om at det kommer en ny sak opp senere i år, og mener påtalemyndigheten «har en agenda der de vil svartmale Satidarah så mye de kan».

Saken han snakker om kommer opp i midten av desember og er en ankesak som skal Borgarting lagmannsrett skal behandle.

I mai vant Satudarah rettssaken der statsadvokaten ville forby MC-klubben. I sommer valgte likevel klubben å legge ned virksomheten i Norge, ifølge presidenten.

Politiet mener hovedformålet til Satudarah MCer å drive kriminalitet og ville forby klubben etter en ny lov som åpner for å forby kriminelle sammenslutninger. Påtalemyndigheten anket avgjørelsen fra Oslo tingrett.

Flere saker

Knivstikkingen på Lillestrøm føyer seg inn i en lang rekke av saker politiet etterforsker der gjerningsmennene skal være tilknyttet Satudarah MC (SMC).

Les også MC-klubben Satudarah får bli i Norge

15. januar i år ble to medlemmer av Young Guns, kjent fra gjengmiljøet i Oslo, skutt og alvorlig skadet. Begge de siktede har ifølge politiet bånd til MC-klubben Satudarah, som politiet nå ønsker å forby.

Begge mennene er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til det etter skyteepisoden natt til 15. januar. De to ble pågrepet i Italia 20. januar og utlevert til Norge 2. februar.