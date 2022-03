Her legg det russiske oligark-skipet til kai i Oslo

Skipet «Lazurite» seglar under russisk flagg, er lasta til breidda med det verdfulle metallet.

Nettavisa E24 skriv at skipet eigd av det Malta-registrerte selskapet Volga-Baltic Ship 4 Ltd, som igjen er knytt til Volga Shipping.

Volga Shipping er styrt av den russiske oligarken Vladimir Lisin.

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran har fortalt Aftenposten at «skipsfart er eit langt vanskelegare farvatn å sjøsette sanksjonar i», enn til dømes luftfart.

Dette er noko ein må implementere internasjonalt, la han til.

EIGD: Skipet skal vere knytt til den russiske oligarken Vladimir Lisin Foto: Kristoffer Steffensen Lenes / NRK

Spår mørk tid for norsk industri

Sanksjonane mot Russland er ikkje vedtekne enno, så det er enno ikkje ulovleg å gjere handel med russiske aktørar, seier administrerande direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen.

MØRK TID: Stein Lier Hansen ser ikkje lyst på framtida til norsk industri. Foto: David Vojislav Krekling / NRK

– Eg ynskjer ikkje å vere moralens vaktar, men oppfordrar til å fylgje sanksjonane mot Russland sjølv om dei enno ikkje er formelt vedtekne.

Han spår ei mørk tid for norsk industri framover.

– Denne krigen kjem til å få store konsekvensar for norsk industri. Verdikjedene stoppar opp i mangel på råvarer frå Russland. Vi er no i ein overgang frå at alt går som normalt til at alt blir unormalt, seier Lier Hansen.

Vil stenge for russiske skip

Stortingsrepresentant for Venstre, Ola Elvestuen, vil forsterke sanksjonane mot Russland, og stenge norske hamner for russiske skip.

STENGE: Venstre-politikar Ola Elvestuen vil stenge norske hamner for russiske skip. Foto: Stian Lysberg Solum

– Det vi ser no med dette skipet som er eigd av ein russisk oligark, viser kor viktig dette er, seier Elvestuen til NRK.

Han meiner Noreg må følge etter Storbritannia og Canada, og går før EU.

– Vi må vere ein pådrivar for Europa for å stenge hamnene for russiske skip.