Her kommer Viggo Kristiansens hjem til Kristiansand

Rett før klokken 23 tirsdag kveld forlot Viggo Kristiansen Ila fengsel og forvaringsanstalt, trolig for siste gang, etter nesten 21 år i fengsel.

Far til Viggo Kristiansen, Svein Kristiansen, kjørte fra Kristiansand for å hente ham. Han kjørte inn portene til Ila fengsel like etter klokken 22.45, og var tilbake i Kristansand rundt klokken 03.20 natt til onsdag.

Kristiansen gikk rett inn til sin ventende familie, og andre støttespillere i barndomshjemmet. Han ønsket ikke å snakke med pressen.

Viggo Kristiansen har ikke tatt stilling til om han vil snakke om saken eller løslatelsen i nærmeste fremtid, opplyste talsmann for støttegruppen til Kristiansen, Terje Helleland.

– Han er stort smil. Det er nok litt mer avdempa reaksjon enn jeg hadde forventa. Det er en blanding av latter, klemming, litt tårer. Og så er de veldig trøtte, sa Helland.

TALSPERSON: Viggo Kristiansen snakket ikke selv med pressen. Terje Helland uttalte seg på vegne av støttegruppa. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Hjemme sto barnerommet klart for Kristiansen. Ifølge Helleland «ganske likt som det var for 20 år siden».

– Uvirkelig, var Kristiansens reaksjon da han kom hjem, ifølge Helleland.

– Fortstår det er betent

Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt til henholdsvis 21 års forvaring (10 års minstetid) og 19 års fengsel for voldtekt og drap på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10). Andersen har sonet ferdig sin dom.

– Det er delte meninger om at Viggo løstaes og kommer tilbake til Kristiansand, hvordan forholder han seg til det?

– Det har han forståelse og respekt for og forholder seg til det. Det er derfor vi har en reservert og dempa reaksjon blant annet overfor media.

Kristiansen har bestemt seg for å bosette seg i Kristiansand. Det har ikke vært aktuelt å flytte andre steder, opplyser talsmannen for støttegruppa.

– Hvordan skal han håndtere dette samfunnet når det er så mange som er interessert i Kristiansen som person?

– Godt spørsmål, dette har ingen øvd på. Derfor er det godt han har et apparat rundt seg som kan øve ham på det.

De siste dagene har Viggo Kristiansens advokater understreket at han vil holde en lav profil.

– Han er ikke den som kommer til å gå rundt i gågatene i Kristiansand å vise seg fram. Tvert imot han kommer til å ha et rolig liv fremover til dette roer seg ned, fortalte Arvid Sjødin til NRK i går.

Ba om kontaktforbud

Audun Beckstrøm, som er bistandsadvokat for de etterlatte, har opplyst at de etterlatte har bedt om et kontaktforbud mot Kristiansen.

– Den situasjonen som er nå, med en gjenopptatt sak, Kristiansen løslatt og etterforskning som pågår, og også sett i lys av psykiaternes uttalelser i en rapport fra mars om at han kan være farlig, så ønsker selvfølgelig ikke foreldrene å påtreffe eller bli oppsøkt av Kristiansen, sa Beckstrøm.

BISTANDSADVOKAT: Audun Beckstrøm har på vegne av de etterlatte bedt om et kontaktforbud mot Kristiansen. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Det er en mulighet for at de treffer på hverandre. De fleste av foreldrene bor i Kristiansand, og byen er ikke så veldig stor, opplyste Beckstrøm.

Bistandsadvokaten mener Kristiansen «burde hatt noen rammer rundt seg når han kommer ut».

– Det har han ikke, og det er bekymringsfullt.

