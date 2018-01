LoVeSe

Venstre har brukt mye politisk kapital på å stanse mulig oljeboring i områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (i petroleumsbransjen kjent som Nordland VI, Nordland VII og Troms II). Partiet vil ikke engang at området skal konsekvensutredes. Frp har på sin side ikke lagt skjul på at de gjerne ser at området åpnes for oljevirksomhet. Også Høyre er for konsekvensutredning av området.

Kart som viser de omstridte leteområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Foreløpig er områdene ikke åpnet for oljeleting. Foto: Grafikk: NRK / NRK

Oljevirksomheten framover

Det er ikke bare LoVeSe som splitter de mulige regjeringskameratene når det gjelder olje og gass. Venstre ønsker å gjøre det mindre lønnsomt å drive petroleumsvirksomhet samt å la oljeselskapene bære mer risiko selv. Dette vil partiet gjøre gjennom blant annet å redusere friinntekten (et slags bunnfradrag for oljeselskaper) samt fjerne leterefusjonsordningen. Høyre og Frp er på sin side opptatt av å sikre inntektene til statskassa og mener dette gjøres best gjennom å gi bransjen forutsigbare rammevilkår. I tillegg er Venstre mer restriktive når det gjelder hvor langt mot nord man skal kunne lete etter olje og gass.

LANGT MOT NORD: Bildet viser riggen «Polar Pioneer» på oppdrag i Barentshavet på feltet som senere fikk navnet Johan Castberg. Foto: Harald Pettersen / Statoil

Asyl

Det er velkjent at Venstre og Fremskrittspartiet står steilt mot hverandre flere steder på asylfeltet. Blant annet gjelder dette bruken av midlertidige oppholdstillatelser, kriterier for retur og Utlendingsdirektoratets anledning til å bruke skjønn. I høst var Venstre med og påførte regjeringen et nederlag i saken om «oktoberbarna», noe som medførte at flere får behandlet asylsøknaden sin på nytt. I tillegg ønsker Venstre omkamp om det såkalte rimelighetskriteriet.

Sylvi Listhaug

Det er mulig det er å overdrive litt å sette Sylvi Listhaug som eget punkt på lista, men samtidig er det liten tvil om at krefter i Venstre mener det er vanskelig å gå inn i en regjering der Listhaug er statsråd. Samtidig er sterke krefter i Frp klare på at Listhaugs posisjon i regjeringen ikke er noe forhandlingstema.

VANSKELIG TEMA: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) sammen med sjef i Politiets utlendingsenhet Morten Hojem Ervik på asylmottaket på Trandum januar 2017. Foto: Sunniva Skjeggestad / NRK

Grønne avgifter

Venstre og Fremskrittspartiet er for så vidt enige om prinsippet «forurenser betaler». Når det gjelder hvor mye forurenser skal betale og i hvilke tilfeller, er partiene ofte dundrende uenige. Venstre er for eksempel større tilhenger enn Frp av å øke avgiftene på fossilt drivstoff, og det holdt på å gå riktig galt under forhandlingene om statsbudsjett 2017. Forhandlingene om avgifter i budsjettet for 2018 gikk roligere for seg, men uenigheten vil fortsette å være der.

DYRERE?: Venstre er mer villig enn regjeringspartiene til å øke avgiftene på fossilt drivstoff – for å få folk til å velge noe annet. Foto: Anders Fehn / NRK

Landbruk

Dette er en av de mest tollbeskyttede, subsidierte og regulerte sektorene vi har – staten bestemmer i stor grad hva som produseres, hvor det produseres, hvor mye som produseres og til hvilken pris. Høyre og Frp har gjennomført betydelige endringer og ønsker å gjøre mer, noe som særlig har ført til protester fra Kristelig Folkeparti. Men også Venstre vil trekke regjeringens politikk i en annen retning.