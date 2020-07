Her kan du korte ned ventetiden hvis du betaler av egen lomme

– Dette med «å holde av plasser» og prioritere pasienter med betalingsvilje kjenner jeg meg overhodet ikke igjen i.

Det sa administrerende direktør Anita Tunold i Aleris til Aftenposten tidligere i sommer.

Årsaken er Aps forslag til regulering av private helsetjenester. Partiet mener helsetilstand, ikke pasientenes mulighet til å betale for private helsetjenester, skal gi raskest behandling.

Aleris.no: «Jeg betaler selv (kort ventetid)»

Ifølge Aftenposten er Aleris Norges største private klinikk. De har avtale med samtlige helseregioner i Norge, og utfører rundt 50.000 somatiske operasjoner og behandlinger for det offentlige hvert år.

På deres egne hjemmesider står det at pasienter som er villige til å betale selv, får kort ventetid. De som kun betaler egenandel og får dekket resten av det offentlige, risikerer å bli satt i helsekø.

SIER STOPP: Tellef Inge Mørland og Ap vil ha slutt på at lommeboken påvirker hvor du kommer i helsekøen. Foto: Svein Sundsdal / Nrk

– Dette bekrefter bekymringen vi har, og den todelingen vi er i ferd med å få i helsevesenet, sier Tellef Inge Mørland i Ap.

– De gjør det veldig tydelig når de selv har laget to køer. Det er køer basert på om du har penger til å betale, ikke hvor alvorlig tilstanden din er. Ekstra ille er dette når vi tross alt snakker om pasienter som via det offentlige helsevesenet er blitt overført til private. Det er uakseptabelt at du etterpå skal bli utsatt for et økonomisk press om å betale for å få raskere behandling.

Ap-politikeren mener regjeringen først og fremst må jobbe for å utvide kapasiteten i det offentlige helsevesenet.

Gitt at det fortsatt er behov for å kjøpe plasser av de private, for å få unna køene, må vi sikre at pasientene som er henvist fra det offentlige, får like rask behandling som andre hos de private helseaktørene, understreker Mørland.

– Helsevesenet skal ikke gjøre prioriteringer ut fra størrelsen på lommeboken til folk, eller om de har betalt ekstra forsikring. Det bekymrer meg at flere og flere føler behov for denne type forsikring, sier han.

Tjener mer når du betaler selv

PÅLAGT PRAKSIS: Administrerende direktør Anita Tunold i Aleris sier avtalen med det offentlige pålegger dem å fordele tjenester utover året. Foto: Pressefoto / Aleris

Tunold i Aleris sier hun er forundret over at Ap fokuserer på dette, siden etterslepet etter koronapandemien gjør at mange pasienter akkurat nå står i behandlingskø i den offentlige helsetjenesten.

– Jeg tenker at dette beror på en misforståelse, og jeg vil gjerne møte Ap og diskutere hvordan dette henger sammen og kan løses, sier Aleris-toppen.

Hun sier at Aleris og andre private helsetilbydere må fordele antall undersøkelser og behandlinger som det offentlige kjøper utover et kalenderår.

Når de har brukt opp «kvoten» for én måned, må de pasientene det offentlige betaler for, stille seg i kø. Dette er de private helsetilbyderne forpliktet til gjennom avtalene med det offentlige.

Hvis du har forsikring eller betaler av egen lomme, kommer du foran den offentlige køen.

Tunold sier den beste medisinen for å unngå å få det todelte helsevesenet Mørdal sikter til, er at det offentlige bruker Aleris og andre private helsetilbydere mer.

– Dette henger sammen med at vi har kapasitet til å gjøre mer enn det de offentlige sykehusene bruker oss til. Når det er stor privat etterspørsel, slik som det er nå med etterslepet etter koronapandemien, så skalerer vi opp driften. Vi har for eksempel nå lengre åpningstid gjennom sommeren for å hjelpe de pasientene som henvender seg til oss. På den måten har vi i regelen ikke ventetid på vårt private tilbud.

– Tjener dere mer på at jeg betaler selv enn at det offentlige betaler for meg?

– Når det offentlige kjøper tjenester av private aktører som oss, så er det et resultat av anbudskonkurranser som i hovedsak går på kvalitet og pris. Det handler ofte om større volum og rammeavtaler som ofte går over flere år. Da er det priskonkurranse som fører til gode priser for det offentlige.

– Så hvis jeg betaler privat, så tjener dere mer penger?

– Hvis du betaler privat, så selger vi en og en undersøkelse eller behandling. Det er klart at det blir en annen priskonkurranse enn hvis du skal selge et større volum til en privat helsetjeneste, sier Tunold.