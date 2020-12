Vi går en redusert jul i møte, med begrensede sosiale tilbud for dem som trenger litt ekstra støtte i høytiden. Fortsatt jobber flere frivillige organisasjoner på spreng for å få gjennomført ulike arrangementer og aktiviteter rundt om i landet.

– Alle som i utgangspunktet har det litt vanskelig, får det vanskeligere under denne pandemien. Og vi må ha ekstra omsorg for dem i julen og nyttårshelgen, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Han besøkte Frelsesarmeen i forrige uke. De har merket at flere har behov for hjelp denne julen enn tidligere, med nær en dobling i antallet som har søkt om tildeling av matkasse.

NRK har kontaktet flere av landets største kommuner og frivillige organisasjoner for å høre mer om hvilke dører som står åpne under årets «alternative» julefeiring.

Oslo

I Oslo er flere store arrangementer avlyst som følge av covid-19. Frivillige organisasjoner forsøker likevel å få servert julemåltider og varme i hovedstaden.

Blå Kors arrangerer årlig julefest for rusavhengige og bostedsløse i Oslo. De skriver til NRK at de gjør alt de kan for å opprettholde aktiviteter innenfor smittevernreglene, og at de endrer og utvider åpningstidene ved flere av sine tilbud for å kunne gi mat og omsorg til de som trenger det.

Dette gjelder blant annet ved Blå Kors Kontaktsenter i hovedstaden. I stedet for julefest, vil det her bli servert julemiddag på fire forskjellige dager:

19. desember (09.00-13.00)

23. desember (10.00-15.00)

24. desember (10.00-15.00)

25. desember (10.00-15.00).

Julemiddagene krever påmelding, og det blir sluppet inn grupper på 20 personer om gangen for å overholde smittevernreglene.

Frelsesarmeen arrangerer flere julemiddager etter hverandre på Sandvika i Oslo. Besøkende kommer i puljer på seks personer av gangen. Ved Stortorget i hovedstaden vil det også være satt opp en Foodtruck gjennom julenatten.

Røde Kors er i gang med flere juleopplevelser rundt om i landet; blant annet på MARTE nettverkssenter i Oslo. Her blir det gratis julefeiring for om lag 80 personer, med parallelle middagsfeiringer i ulike etasjer.

Også Kirkens Bymisjon er på plass i Oslo. På lille julaften arrangeres en feiring på Aktivitetshuset Prindsen, og det er hverdagsmesse på Bymisjonssenteret.

Det blir julaftensamling her den 24. desember. Dette krever påmelding. Bymisjonssenteret har også åpent på følgende tidspunkt i romjula:

25. desember (Kro fra 12.00-16.00)

26. desember (Byfrokost fra 09.00-12.00)

27. desember (Byfrokost fra 09.00-12.00)

28. desember (Kro fra 12.00-16.00)

30. desember (Kro fra 12.00-16.00)

For en fullstendig oversikt over Kirkens Bymisjons arrangementer, kan du klikke her.

Bergen

– I en krevende tid er målet at flest mulig skal kunne ha en trygg og god julefeiring som kan gi gode opplevelser og minner. Det legges ned stor innsats og kreativitet fra Blå Kors sine medarbeidere for å bidra til dette, sier Kjetil Haga, divisjonsdirektør i Blå Kors.

I Bergen vil Blå Kors Dagsenter ha utvidete åpningstider. Senteret vil være åpent mellom klokken 11.00 og 15.00 på følgende dager:

23. desember

24. desember

29. desember

30. desember

31. desember.

Det vil bli servert lunsj og middag. Grunnet smittevernregler er det plass til 18 personer ved senteret av gangen. Arrangementene krever ingen påmelding.

Blå Kors Barnas Stasjon vil også være lokalisert i Bergen. Her vil det legges opp til feiring på julaften.

Kirkens Bymisjon arrangerer julefeiring i Korskirken den 24. desember fra klokken 14.00-16.00 og 17.00-19.00. Det vil være åpen kirke både første og andre juledag mellom klokken 11.00 og 14.00.

Også i Løvstakken Menighet er det feiring på julaften, her fra klokken 18.00-20.00.

Stavanger

Juletilbudet i Stavanger er også begrenset som følge av covid-19. Kirkens Bymisjon har i flere år arrangert en åpen julefeiring i byen, men i år blir det ikke anledning til det. Derimot har organisasjonen rigget seg for å bidra med julemat som kjøres hjem til gatemagasinselgere og andre faste gjester.

Om lag 150 matposer skal kjøres ut – og pinnekjøtt, riskrem og julekaker står på menyen. Kirkens Bymisjon opplyser at noen planlegger å samles i mindre grupper rundt måltidet.

Varmestuens venner opplyser til NRK at de har fått godkjenning av kommunen til å arrangere juleselskap for opp til 30 stykker. Varmestuen har arrangementer på julaften, første juledag og andre juledag.

På julaften starter arrangementet klokken 16.00. I bakgården vil det være underholdning og opplesning av juleevangeliet ved biskopen. Klokken 17.00 går arrangementet inn i finstuen, hvor julemiddag serveres.

Første og andre juledag arrangeres det julelunsj i finstua klokken 14.00. Varmestuens venner anbefaler at personer som ønsker å delta på et av arrangementene, tar kontakt på forhånd.

Tromsø

Tromsø kommunes kommunikasjonsavdeling opplyser at de ikke fører en oversikt over arrangementer, men at det er flere tilbud åpne også i julen. Blant annet er det en rekke frivillighetssentraler som er tilgjengelige på telefon for dem som trenger noen å prate med under pandemien og høytiden.

Kirkens Bymisjon inviterer til to julefeiringer på bymisjonshuset på julaften: En klokken 14.00, og en klokken 17.00. Det planlegges for høytidsstund med opplesning av juleevangeliet, sang og julemat. Arrangementet krever påmelding.

Julaften blir også feiret ved Human-Etisk Forbund, som inviterer til samling og julemiddag på The Edge. Dørene åpner kl. 17.00. Du kan lese mer om påmelding her.

Ålesund

Frelsesarmeen i Ålesund er kjent for sin varmestue. De holder åpent hele jula. På julaften er det et arrangement på Ynglingen vandrerhjem fra klokken 08.30 og ut dagen, med pinnekjøtt på menyen.



Også på nyttårsaften er det duket for en hel dag med feiring, da på Odd Fellows lokaler. Dørene åpner klokken 08.30, og er åpne til kveldstid. Frelsesarmeen opplyser at de ønsker påmelding før oppmøte.

De andre dagene i romjula blir rolige dager med sosialt samvær, mat, prat og sang. Dette er åpningstidene utover julaften og nyttår:

25. desember (11.00–15.00)

26. desember (11-00–15.00)

28. desember (08.30–15.00)

29. desember (08.30–15.00)

30. desember (08.30–15.00)

01. januar (11.00–15.00)

Kirkens Bymisjon er også på plass i Ålesund på julaften, med tradisjonell julemat og hyggelig samvær. Arrangementet krever påmelding.

Kristiansand

I Kristiansand er det flere tilbud på plass for dem som søker samvær i jula. Noen fortsetter også utover romjulsdagene. Kommunalsjef for Livsmestring i kommunen har sendt en oversikt over sosiale aktiviteter til NRK. Her trekkes blant annet følgende frem:

A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon i Agder, som jobber mot brukere og pårørende innen rusfeltet, har åpent hver dag fra 23. desember til 3. januar mellom klokken 12.00 og 20.00. Det blir servert brus, kaffe/te og snacks under deres Drop-in jul.

Uteteamet til organisasjonen Hjelp oss å hjelpe er på plass ved Gyldengården hver onsdag, inkludert lille julaften klokken 16.00 til 19.00 med julegaveutdeling og nissebesøk.

Kirkens Bymisjon er også til stede i Kristiansand. Bymisjonskafeen arrangerer julaften fra klokken 16.00-21.00, et arrangement som er internt for deltakere på grunn av koronabegrensninger.

På julaften holder også Shalam åpent for mennesker i aktiv rus. Fra klokken 17 til 20 serveres det varm middag og gaver til tolv gjester.

Trondheim

Kirkens Bymisjon arrangerer julaften på kirkebakken utenfor Vår Frues kirke i Trondheim. Arrangementet starter med at bålpannene tennes klokken 12.00, med en hilsen fra ordføreren og biskopen. Det serveres kaffe og gløgg utover dagen, og klokken 16.30 er det klart for gudstjeneste. Julen ringes inn klokken 17.00, og utover kvelden blir det julemat, underholdning og juletregang.

Trondheim kommune opplyser til NRK at det er flere lag og foreninger som organiserer tilbud i julen. Flere av disse er rettet mot unge.

Fellesverket er et aktivitetshus for alle i aldersgruppen 15-25, driftet av frivillige i Trondheim Røde Kors. Det har allerede vært arrangert julemiddag her, og Fellesverket holder åpent på lille julaften, fra klokken 14.00 til 28.00.



Det er også åpnet for spill og samtaler her den 28. og 30. desember fra klokken 15.00 til 20.00.

Også Trikkestallen er åpent for aktiviteter denne julen. Det er gratis inngang og åpent for alle, opplyser de på sine hjemmesider. Fra lille julaften og ut romjulen er det åpent fra klokken 12-16.00.

Fredrikstad

I Fredrikstad har Kirkens Bymisjon åpent for enslige alle dager som ikke er helligdager, heter det på kommunens hjemmesider. De har også et tilbud på julaften, enten klokken 15.30 eller 19.00, der det serveres middag og dessert – dog dette tilbudet krevde påmelding innen 21. desember.

Varmestua i Fredrikstad serverer julemat og gaver på lille julaften. De har åpent som vanlig fra 2. juledag til nyttårsaften. Også aktivitetssenteret U3 har delvis åpent i romjulen – konkret fra 28. desember til 30. desember mellom klokken 10.00 og 13.00. Deltakelse her krever påmelding.

Det er også mulig å kontakte både Fredrikstadhjelpa (tlf.: 474 79 847) og Pårørendesenteret (tlf.: 458 78 038) på telefon i romjula.

Flere tilbud i det ganske land

Er ikke din kommune på denne listen? Det betyr ikke nødvendigvis at tilbudene uteblir der du bor.

Røde Kors planlegger å arrangere juleaktiviteter flere steder i landet. For eksempel har de en rekke aktiviteter rettet mot barn og unge, inkludert julemiddager, feiring av julaften, utdeling av julegaver, pepperkakebaking, julefest og juleferieopphold. Det er også lagt opp til aktivitetstilbud for eldre. Her kan du søke opp din lokalforening.

Også Frelsesarmeen er til stede flere steder i landet denne jula – nærmere bestemt 35 steder, opplyser de til NRK. I tillegg til arrangementene nevnt over, arrangerer de blant annet julemiddag på Voss og Måløy, samt julelunsj i Vadsø og Kongsvinger.

Kirkens Bymisjon har publisert en egen oversikt over åpne dører julen 2020. Utover arrangementene nevnt i denne saken, vil det være duket for julefeiringer i flere byer rundt om i landet. Blant annet i Arendal, Bodø, Drammen, Haugesund, Hønefoss, Karmøy, Kongsberg, Kragerø og Mysen.

Husk at flere arrangementer i denne listen krever påmelding eller mindre samlinger grunnet covid-19. Enkelte organisasjoner og arrangementer søker frivillige til gjennomføringen av sine arrangementer.