Her kan det bli streik fra torsdag: – Krevende, men løsning er mulig

På tre hoteller i Oslo sitter partene i lønnsoppgjøret og forhandler, fristen går ut ved midnatt.

De tre forhandlingene dreier seg om: En for staten, en for kommunene og en egen for Oslo kommune.

– Vi har meklet halvannen dag og meklingen er krevende. Akkurat nå er det ingen løsning, men det gjenstår ennå mange timer av meklingen.

Det skriver riksmekler Mats Ruland i en SMS til NRK, fra hotell Bristol i Oslo der meklingen i området for statsansatte pågår.

Intens fase

Lønnsoppgjøret i staten og kommunene er nå inne i en intens fase. Selv om fristen for å komme fram til avtale går ut ved midnatt, kan partene forhandle videre på overtid natt til torsdag.

Mats Ruland beskriver situasjonen slik, da NRK kontaktet ham onsdag ettermiddag:

– Har du tro på løsning?

– Jeg har tro på løsning, og mener det er mulig.

– Kan det bli streik?

– Ja, det kan bli streik, skriver Mats Ruland til NRK.

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, og handler kun om lønn. Partene som forhandler kan ikke uttale seg offentlig før meklingene som pågår enten har ført til avtale eller streik.

Kommunene kan ta ut 12.000 i streik

I kommunene handler oppgjøret blant annet om ansatte i skoler, helseinstitusjoner og biblioteker over hele landet.

Blir det streik fra torsdag morgen har hovedorganisasjonene LO, Unio, Akademikerne og YS til sammen varslet at over 12.000 kan gå ut arbeidskonflikt i første uttak.

Kommunene som rammes:

Alta

Bærum

Bergen

Bodø

Haugesund

Kristiansand

Trondheim

Stavanger

Levanger

Ringsaker

Sunnfjord

Tønsberg

Ålesund

Da Unio kommune la fram streikeuttaket i forrige uke understreket forhandlingsleder Steffen Handal at målet er finne en løsning i meklingen.

SKOLER KAN RAMMES: Forhandlingsleder for Unio kommune, Steffen Handal, varslet i forrige uke at over 7000 medlemmer i kommuner over hele landet går ut streik fra 27. mai, dersom det ikke blir enighet i den pågående meklingen. 25. og 26. mai. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Men avstanden til arbeidsgiverne i KS ved bruddtidspunktet var stor. Dersom det blir det nødvendig, er derfor våre medlemmer klare til streik, sa Handal i forrige uke.

Over 3000 i staten

I oppgjøret i staten har arbeidstagerorganisasjonene varslet at til sammen over 3000 ansatte kan gå ut i streik fra torsdag morgen, dersom meklingen ikke fører fram til avtale.

En streik i staten rammer blant annet institusjoner som departementer, politiet og universiteter.

Barnehager og skoler kan rammes i Oslo

Oslo kommune er et eget tariffområde og Fagforbundet meldte onsdag inn at 1.200 medlemmer blir tatt ut i streik fra torsdag morgen.

Blant dem som kan bli tatt ut, er barnehage- og skoleansatte. Unio tar ut 647 medlemmer og YS 53 medlemmer.

Arbeidstagerne krever at blant annet at kjøpekraften opprettholdes for medlemmene og at etterslepet fra fjorårets lønnsoppgjør tettes.