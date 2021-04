Her kan den neste pandemien bryte ut

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg tror ikke dette er noe man lett får bukt med før man klarer å formidle hvilken klekkeanstalt dette er for skumle virus, sier professor i biologi, Dag O. Hessen.

Langs gatene i storbyen Abidjan i Elfenbenskysten samles flokker av flaggermus.

De skal egentlig bo i regnskogen, men ettersom 70 prosent av jungelen er blitt ødelagt, har de flyttet inn til byen, skriver SVT.

I alleer med høye trær lever det enorme kolonier av de smittebærende dyrene. Fortauene dekkes av flaggermusskitt.

Ifølge en kinesisk studie har flaggermus mer enn 5000 forskjellige typer koronavirus globalt.

– Jeg hater dem, de skiter ned stedet og så bærer de på virus, sier en butikkeier i Abidjan.

SPESIELT SYN: Flaggermus flyr over Abidjan i Elfenbenskysten. Foto: Sia Kambou / AFP

Advarer mot eksotisk mat

WHOs rapport om opprinnelsen av covid-19 som ble publisert 30. mars, viser at viruset sannsynligvis stammer fra flaggermus, men ble overført til mennesker via et annet dyr.

Virus som smitter fra dyr til mennesker kommer til å bli vanligere i takt med at mennesker trenger seg inn i urørt natur, ifølge FNs miljøprogram.

I Øst- og Vest-Afrika vokser byene raskt, regnskog hugges ned. Det blir mindre avstand mellom mennesker og ville dyr.

Ebola-pandemien for noen år siden begynte med at mennesker spiste flaggermus.

Den mest sannsynlige forklaringen på flere av de nylige pandemiene som Ebola, zika og covid-19 er at virus har spredt seg fra ville dyr til mennesker.

ADVARER: Professor Dag O. Hessen mener ville dyrs leveområder bør vernes for å hindre nye pandemier. Foto: Privat / Privat

Dag O. Hessen vant i 2020 Brageprisen for boken «Verden på vippepunktet». Han mener to steder står i fare for være arnested for en ny pandemi.

– Det ene er Asia, og det andre er vestkysten av Afrika. Det siste er kanskje det mest sannsynlige sånn som det ser ut nå, sier Hessen.

– Hvorfor det?

– Dels fordi man nå er mer oppmerksom på dette i Asia, man har sett hva det kan avstedkomme. Det andre er at man i Afrika har en betydelig praksis med omsetning og spising av såkalt bushmeat. Det serveres ofte i dårlig kokt eller stekt tilstand.

– Så man bør være varsom som turist?

– Det man i hvert fall ikke bør gjøre er å barske seg opp og spise lokal mat i form av dårlig tilberedt flaggermuskjøtt. Hvis noen skulle få den ideen, er ikke det smart. Ellers tror jeg ikke faren er stor med mindre det er oppdaget lokal spredning av virus. Da vil de fleste holde seg unna og det vil være advarsler mot å reise til disse områdene, sier Hessen.

Virus fra flaggermus kan hoppe til husdyr, som for eksempel gris, og så smitte mennesker.

PROBLEM: Se hvordan flaggermus samles i millionbyen Abidjan i Elfenbenskysten. Du trenger javascript for å se video. PROBLEM: Se hvordan flaggermus samles i millionbyen Abidjan i Elfenbenskysten.

Dyrene mister områder

Hessen peker på flaggermus som notoriske smittespredere.

– Hvorfor brukes dette som mat når det er så risikabelt?

– Noen steder er de veldig fattige, og det kan være et viktig proteintilskudd. Men det er nok mye tradisjon, som det er med våtmarkedene i Asia, svarer Hessen.

Omsetning av mat er bare den ene delen av problemet.

– Det andre er at man kommer i tettere kontakt med dyr, og særlig flaggermus, fordi man trenger inn i skogene ødelegger leveområdene deres. En del av disse flaggermuskoloniene slår seg da ned i nærheten av mennesker og byer. Det kan smitte ved kontakt med avføring eller urin fra dyrene, ikke bare gjennom kjøtt man spiser.

SVT har filmet matmarkedene med skjult kamera. Der omsettes ville dyr, såkalt bushmeat. Den svenske TV-kanalen observerte kjempemarsvin, rotter, flaggermus og aper.

Salget av dette kjøttet ble stanset i Elfenbenskysten under ebolapandemien, men ble tillatt igjen i 2016.

TRADISJON: En mann ser på såkalt bushmeat som selges i Abobo, nord for Abidjan i Elfenbenskysten. Foto: Sia Kambou / AFP

Trenger vern for å hindre ny pandemi

– Jeg er usikker på hvor mye det er regulert, og hvor mye det kan reguleres. Mange av disse statene har et svakt sentralstyre, og det er vanskelig å få bukt med lokale skikker som kan være uheldige. Det samme ser man med våtmarkedene i Asia. Man kan forby det, men så popper det opp igjen. Det er lokal tradisjon, sier Hessen.

Han mener dyrenes naturlige leveområder må beskyttes.

Han roser Norge for pengene som bevilges til bevaring av regnskog. Nå oppfordrer han til å bevare andre områder – rett og slett for å hindre en ny pandemi.

MILLIONBY INVADERES AV FLAGGERMUS: Det bor over 4 millioner mennesker i byen Abidjan i Elfenbenskysten.