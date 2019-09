Høylandet er kanskje mest kjent for Revyfestivalen og NM i revy. De fleste av de 1250 innbyggerne er involvert på et eller annet vis når festivalen arrangeres annethvert år. Når noen sier de skal til byen, mener de Namsos som ligger 40 km unna.

Her har Hege Nordheim-Viken (Sp) vært ordfører siden 2011, og kan etter alt å dømme fortsette i jobben etter årets valg. Ved forrige kommunevalg fikk Sp hele 63 prosent av stemmene.

NÆRINGSUTVIKLING: Ordfører Hege Nordheim-Viken (Sp) ønsker seg flere arbeidsplasser i bygda. Foto: Eivind Aabakken/NRK

Ved årets kommunevalg er det altså bare to lister. Det er Senterpartiet og Arbeiderpartiet som kjemper om plassene i kommunestyret.

– Skulle du ønske at flere partier eller bygdelister stilte til valg?

– For min del kunne det godt vært flere lister. Jeg tror at det ville vært både bra og sunt, sier hun.

Rune Kristian Grongstad (Ap) er enig.

– For demokratiets skyld hadde det jo vært sunt om det hadde vært flere lister. Det kunne utfordret oss to partiene som sitter i dag.

IKKE SÅ UENIGE: Gode diskusjoner, men ikke store uenigheter i kommunestyret, mener Rune Kristian Grongstad (Ap) Foto: Privat

Flere lister før

Det er første gang det bare er to lister til kommunevalget i Høylandet. Etter valget i 2015 hadde både Venstre og Bygdelista for Høylandet en representant i kommunestyret.

Her er kommunene med bare to valglister Ekspandér faktaboks Høylandet, Trøndelag: Sp og Ap

Modalen, Hordaland: Samlingslista og Solrenningslista

Raarvihke-Røyrvik, Trøndelag: Samarbeidsliste (H, KrF, Sp og V) og Ap

Rollag, Buskerud: Sp og Ap

Tydal, Trøndelag: Sp og Ap

Utsira, Rogaland: Utsira bygdeliste og Utsira Fellesliste

Vevelstad, Nordland: Kommunelista og Samarbeidslista

Enige

Selv om flere unge har flyttet tilbake til Høylandet, har bygda en stadig eldre befolkning. Da er det ikke så rart at Sp og Ap har et felles mål; Næringsutvikling og nye arbeidsplasser. Og tirsdag sa et enstemmig kommunestyre nei til vindmøller i regionen.

– Vi får jo av og til, ikke kritikk da, men folk synes jo at vi er litt for like, sier Grongstad

Han mener at både folk og politikere i Høylandet er ganske samstemte.

– Ved forrige stortingsvalg stemte jo 84 prosent enten på Ap eller Sp, så vi er vel ganske enige om ganske mye, legger han til.

Nordheim-Viken slutter seg til.

– Vi er opptatt av en god utvikling av lokalsamfunnet, og da er det veldig mange saker vi er enige om, sier hun.

Det betyr ikke at det aldri er kontroverser. Det skjedde for eksempel i forbindelse med innføring av eiendomsskatt.

Spent på valgdeltakelsen

Ved kommunevalget i 2015 var valgdeltakelsen i Høylandet på 76 prosent. Snittet for hele landet var 60 prosent.

– I Høylandet kommune har valgdeltakelsen bestandig vært høy. Nå har vi riktig nok hatt fire lister før, og denne gangen har vi bare to, sier Nordheim-Viken.

– Men vi ser jo også kommuner som har mange flere lister, hvor valgdeltakelsen har vært veldig lav. Så jeg er spent på å se om vi klarer å opprettholde valgdeltakelsen.

– Betenkelig

Valgforsker Svein Tore Marthinsen mener det blir interessant å se om det skjer noe med valgdeltakelsen i Høylandet.

UTFORDRING: – Det kan være vanskelig å rekruttere nok folk til valglistene på små steder, sier valgforsker Svein Tore Marthinsen Foto: Privat

– Frammøteprosenten ligger som regel klart høyere i småkommuner. Jo mindre kommune jo høyere prosent, grovt sett, sier han.

Han mener årsaken er at velgere på små steder føler større nærhet til politikken. Og siden det er i små kommuner det er få lister, er det ikke noen direkte sammenheng mellom antall lister og valgoppslutning, ifølge Marthinsen.

– Men personlig vil jeg si at det er litt betenkelig at det finnes steder hvor velgerne bare har to lister å stemme på. Det synes jeg er for lite.

