Her forsøker folk å rive ned gjerdet etter Eminem-konsert

Flere NRK har snakket med forteller hvordan mennesker prøvde å bryte ned gjerder og klatre i trær i forsøk på å komme seg ut etter at konserten var over klokken 23.00.

Videoen over ble tatt opp klokken 23.20. Den viser at folk forsøker å rive ned gjerdet mens vaktene nesten blir revet over ende da de forsøker å opprettholde sperringene.

Scenene minner om kaoset i Holmenkollen i vinter. Også der ga folk blaffen i sperringer.

Det var to utganger i enden av festivalområdet som alle skulle sluses gjennom.

– Dette var en plan som var lagt i samråd med sikkerhetsselskapet og myndighetene. For folks egen sikkerhet er det viktig at de sluses kontrollert ut, sånn at ikke alle kommer ut i gatene på likt, sier Peer Osmundsvaag, daglig leder i arrangøren Atomic Soul.

– Hvordan ser du på at folk forsøkte å rive ned gjerdene?

– Vi har aldri opplevd det før. Det kan skyldes at noen i publikum ikke er så vant til å være på store konserter, svarer Osmundsvaag.

Artisten Eminem tiltrakk seg 55 000 mennesker til Voldsløkka i Oslo. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Oslo-politiet kan søndag ettermiddag ikke gå inn i detaljer rundt sikkerheten på arrangementet.

– Overordnet sett var det ingen spesielle vanskeligheter eller alvorlige hendelser knyttet til arrangementet som er beskrevet i loggen. Men jeg kan ikke utelukke at det har vært noe, sier operasjonsleder Steinar Hausvik i Oslo-politiet.

Sikkerhetsselskapet Prosec mener det ikke er mye de kunne gjort annerledes:

– Det er klart at når 55 000 skal ut på en gang, så må det bli kø. Det er ikke mulig å ha flere utganger der, for man må regulere mengden mennesker ut, ellers mister man helt kontroll. Men neste gang må vi ha barrikader som ikke er mulig å flytte eller velte, sier sikkerhetssjef Henning Kristiansen.

Mange positive

NRK har snakket med folk som hadde en positiv konsertopplevelse. På Facebook-siden til arrangementet er også mange positive.

Det er også sikkerhetsselskapet Prosec:

– Folk oppførte seg stort sett eksemplarisk. Sett fra vår side var dette et veldig vellykket arrangement. Det er en aldersgruppe med voksne og unge menn som ofte betyr ekstra mye fyll og bråk. Men vi hadde mye mindre problemer enn forventet, sier Kristiansen.

En av dem som var på konserten sier det var veldig velorganisert.

– Det var bra med mat og drikke, godt utvalg og lave priser, korte køer og rene toaletter, mange stasjoner der folk delte ut gratis vann og rydding underveis, forteller Kjell-Erik Gillesen til NRK.

En annen forteller at artistene var kjempegode, men er misfornøyd med arrangørens innsats.

– Det var enkelt å komme seg inn og ut, men lyden var fryktelig dårlig, køene lange, og mye var utsolgt i baren da vi endelig kom frem, forteller Paudy Kenny.

Kritikken som kommer fra publikum gjelder blant annet:

Trengsel og kø

Hasj

Urinering og fulle folk

Trengsel og kø

Flere klager på lange køer og dårlig logistikk.

«Historisk! – dårlig! Det dårligste opplegget noensinne! Hvordan klarer noen å planlegge noe så stort men så elendig! Jeg har vært på mange, samarbeidet med mange og jobbet på mange konserter og festivaler – dette er klart det verste på alle nivå. Hvordan Oslo Sommertid klarte å ødelegge noe så stort som Eminem og så stort for så mange er ikke bra... 40 minutter barkø, 30 minutter dokø... stengte barer lenge før stenging... eleeeeendig lyd..., skriver en mann på Facebook-siden til arrangementet.

– Vi hadde to barer på 100 meter. Dette var et nytt område for folk, og vi så at det ble noen klynger, mens det var god flyt i to tredeler av baren. Derfor opplevde folk det ulikt, men de aller fleste er positive, svarer Osmundsvaag.

Hasj

Flere rapporterer om tung hasj-lukt over området.

– Jeg merket ingenting selv da jeg gikk rundt på området. De som blir oppdaget med det, skal kastes ut. Selvfølgelig er det bekymringsfullt, men med så mange fra alle deler av samfunnet, kan det dessverre skje. Våre sikkerhetsfolk skal sørge for å overlevere folk til politiet når tilskuere ikke følger norsk lov, sier Osmundsvaag.

Sikkerhetssjefen sier til NRK at heller ikke han merket noe til narkotikabruk blant publikum.

Urinering og fulle folk

«Fantastiske Eminem og klovner i kamp, men at folk står og tisser i ølglassa og kaster det opp i lufta er litt drøyt. Vakter som er helt fraværende når en prøver å si ifra. Og guttene på 14 fikk til og med tilbud om å kjøpe hasj inne på området. De har og sett mer piller i omløp eller på et middels stort apotek. Men vi har kost oss vi,» skriver en publikumer på Facebook.

– Jeg så ingenting til dette, men dette må du høre med våre sikkerhetsfolk om, svarer Osmundsvaag.

– Det var noen få som ble utvist, men i forhold til antallet publikummere var det svært få, sier sikkerhetssjef Kristiansen, som ikke klarer å gi noe eksakt tall på hvor mange de måtte utvise.