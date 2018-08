En rekke båter følger lørdag den siste etappen av Maud-slepet på vei mot Vollen i Akershus.

Det ble tilløp til dramatikk da motoren på en båt stanset et stykke unna Maud, og den drev rett mot baugen på den gamle polarskuta.

På bildene er det tydelig at motorbåten får problemer med motoren og at den ikke har noen mulighet for å navigere.

– Vi fikk slakket av litt på slepet, og da kom de seg unna. Det sier prosjektleder Jan Wangaard, som er ombord i slepebåten Tandberg Polar.

FIKK HJELP: Etter noen minutter fikk motorbåten drahjelp og kom seg unna. Foto: NRK

Slepet av Maud går i rundt 3 knops fart, og det var aldri noe reellt sammenstøt med motorbåten som kom foran den over 100 år gamle skuta.

Skuta som vant over polarisen – til slutt