Her får kvinna vite om rekordgevinsten i Vikinglotto

Med vinnarrekkja 2, 15, 30, 35, 37 og 45, i tillegg til vikingtalet 8, vann ei kvinne i Oslo 341.285.000 kroner i Vikinglotto onsdag kveld. Sist nokon vann førstepremien i lotteriet var 14. juni. Dette er den høgaste utbetalinga i Vikinglotto nokon gong.

Kvinna ønsker foreløpig å vere anonym.

Det var Nina Rundsveen i Norsk Tipping som fekk tak i den heldige vinnaren rett før klokka 22 onsdag kveld.

– Ho blei først veldig overraska, og så braut ho ut i latter, og lo samanhengig. Ho var veldig, veldig glad, og kunne ikkje tru at det var sant. Men det gjekk nok litt meir opp for henne utover i samtalen, seier ho til NRK.

No lovar vinnaren ei heidundrande jul.

Nest høgaste tippepremie

Ein mann som vann 441 millionar kroner i Eurojackpot i august i år har utbetalingsrekorden til Norsk Tipping. Medan førstepremien i Vikinglotto onsdag, er den nest høgaste utbetalinga dei har gjort.

Alle storvinnarane hos Norsk Tipping får tilbod om økonomisk rettleiing, og premien blir overført til bankkontoen til spelaren i løpet av nokre dagar.