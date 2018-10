Her får KrF mest støtte for hjartesakene sine

Etter publisering har NRK gjort endringar i saka for å tydeleggjere premissane for gjennomgangen.

Same dag som KrF-leiar Knut Arild Hareide gav sitt råd om å gå mot venstresida fekk dei store overskriftene, vedtok KrFs landsstyre samrøystes ein rykande fersk strategi for partiet.

STÅANDE APPLAUS: Partileiar Knut Arild Hareide fekk ståande applaus etter sin tale til KrFs landsstyre fredag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Der prioriterte dei kva saker partiet skal setje på topp framover for å «byggje eit varmare samfunn».

Mange KrF-arar har villa vente med å bestemme seg for å gå til høgre- eller venstresida til denne strategilista kom på plass.

No seier halvparten av fylkesleiarane at dei vil gå til Solberg-regjeringa, og det store fleirtalet av veljarane meiner at KrF høyrer heime på høgresida i norsk politikk, ifølgje ein TV 2-måling.

Nedprioriterer Israel og ekteskapslova

Men kor får partiet mest støtte for dei nye toppsakene?

Mens somme kristenkonservative veljarar og KrF-politikarar i bibelbeltet tidlegare har lagt vekt på kampen mot kjønnsnøytrale ekteskap, abort og vore for Israel, er ingen av desse sakene nemnd i den nye sakslista.

Dette er KrFs toppsaker no:

Å formidle den kristne kulturarven og kjempe for menneskeverdet. Å sikre tid til barn og familie. Å kjempe mot fattigdom, klimaendringar og moderne slaveri.

Står nærmare raudgrøn side

Ein gjennomgang NRK har gjort av partias program viser at KrF står lengst ifrå Frp i dei nye hjartesakene. Det partiet som er mest samd med KrF i flest av sakene, er Senterpartiet.

Sjølv om Høgre stort sett er samd med KrF, er partiet oftare eineg med partia på raudgrøn side enn borgarleg side.

Om ein ser bort frå bioteknologi og kristendom, er KrF faktisk mest samd med SV, ifølgje gjennomgangen.

Søylediagrammet viser kor mange av KrFs nye toppsaker dei ulike partias program er heilt eller delvis samd eller usamd med KrF i. Punkta tek utgangspunkt i sakene som går fram av faktaboksen (under).

Her følgjer ei meir utfyllande oversikt over KrFs nye hjartesaker, inkludert i kva parti dei vil få gjennomslag for sakene, der det er nemnd i dei politiske partiprogramma til dei andre partia.

Slik støttar dei andre partias program KrF sine nye hjartesaker Ekspandér faktaboks 1. Verdiarv og likeverd Barn må bli kjent med den kristne kulturarven i barnehage og skule. Innvandrarar må lære om norsk verdiarv. Mest samd med KrF: Sp og Frp.

Minst: Ap, SV og V. Desse vil gjere om KRLE-faget til RLE. SV og V vil gjere formålsparagrafen i skulen sekulær. Kamp mot sorteringssamfunnet. Mest samd: Sp og Høgre (men H seier ja til eggdonasjon).

Minst: V, SV, Frp og Ap

Ap seier nei til å kunne velje eigenskapar på barn.

Berre Venstre opnar for altruistisk surrogati.

Berre Frp er for aktiv dødshjelp. Nei til aktiv dødshjelp. Mest samd: H og Sp

Minst samd: Frp, som vil innføre aktiv dødshjelp regulert av eit strengt lovverk. Likeverdsreform: Alle med funksjonsnedsetting skal få eit verdig liv. Mest samd: H, Ap, SV, Sp og V.

Minst: Frp vil sikre like rettar, men det skal skje utan offentleg innblanding. 2. Familie og barn Barnereform: Auke barnetrygda kraftig, styrke foreldrepengar, og gi foreldre gratis barnehage frå barn nummer tre. Mest samd: SV.

Ap, Sp og H vil gi gratis kjernetid til utsette grupper.

Sp vil halde på og prisjustere barnetrygda.

V vil ha gratis barnehage for låginntektsfamiliar og ha barnetrygd i tillegg til sosialhjelp.

Frp vil ha kommunal og rettsbasert barnetrygd. Dei vidarefører foreldrepengar og ønskjer meir fleksible og alternative barnehagar. Gjennomføre lærarnorma. Mest samd: SV. Ap og Sp er også for lærarnorm 1.–4. trinn.

H, V og Frp vart i budsjettforhandlingar med på å gjennomføre lærarnorma. Aktiv næring- og distriktspolitikk. SV ønskjer aktiv, statleg nærings- og distriktspolitikk.

H og Frp vil ha meir konkurranse og mindre byråkrati for gründerar.

Venstre vil ha eit grønare arbeidsliv og legge til rette for gründerar. Sterkare satsing på fri vilje og sivilsamfunn. Mest samd: Ap, SV, Sp.

V og H også positiv til å styrke frivilligheiten.

Minst: Frp vil at det frivillige skal vere fritt for politisk styring og finansiering. Psykisk helse, inkludering av dei som fell utanfor skule og arbeidsliv, og betre integrering i lokalmiljø. Alle vil prioritere psykisk helse for å hjelpe folk til å halde fram i skule og arbeidsliv.

Alle ønskjer gode integreringstiltak. 3 Bistand og klima Noreg må nå 1,5-gradersmålet på klima. Mest samd: V, SV, H, Ap og Sp.

Minst: Frp vil ha ein realistisk klimapolitikk med tiltak som gir god miljøeffekt framfor dyre symboltiltak. Noreg skal bli eit nullutsleppssamfunn. Framtida er klimanøytral, og fossile energikjelder skal fasast ut. Satse på fornybar energi. Mest samd: SV.

V, H, Ap og Sp er for eit lågutsleppssamfunn, men dei vil vidareføre petroleumsverksemda. V er mest restriktiv av desse.

Minst: Frp vil auke bruken av naturgass og ikkje ha særnorske krav til CO₂-reinsing. Dei vil satse på fornybar energi, kjernekraft og auka petroleumsverksemd. Kampen mot fattigdom. Styrke innsats for fred gjennom bistand og auka tal på kvoteflyktningar. Mest samd: SV.

V, Ap og SV vil også gi 1 prosent av bruttonasjonalinntekt til bistand.

H vil ha eit høgt nivå på bistanden.

Minst: Frp meiner handel er middelet for å kjempe mot fattigdom internasjonalt. Dei fleste partia er ikkje nødvendigvis alltid med på å auke talet på kvoteflyktningar. Nytt bistandsprogram i kampen mot moderne slaveri. Støtte frå alle til kampen mot menneskehandel i Noreg og internasjonalt.

Men: H, Frp og Venstre vil oppheve sexkjøpsloven i Noreg.

KrF for ei ny tid

NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand, meiner at det er mange KrF-arar som er einige i prioriteringa i den nye strategien til partiet. Men målet er ikkje nødvendigvis ein venstredreining, sjølv om det er noko debatten framover vil handle om.

NY TID FOR KRF: Sand seier at Hareide i talen fredag ønska å få fram mogelegheitene for at venstre er ein veg mot gjennomslag. Foto: NRK

– Om du legg dette oppå Frps partiprogram, så er det stor skilnad. Men om du legg det oppå regjeringsplattforma, som Frp har gått med på å styre på, vil det ikkje forskjellane vere like store, seier han.

KrF har gått til val tre gonger på Solberg som statsminister. Mange i partiet føler ei verdiforankring til høgresida, men det er kanskje ikkje like eintydig lengre.

– Det handlar ikkje berre om sakene, men om det politiske landskapet og korleis KrF skal finne sin plass, sånn det er no. KrF sitt førsteval er likevel openbert ikkje å samarbeide med Ap, seier han.

Sand seier at Hareide i talen fredag ønska å få fram mogelegheitene for at venstre er ein veg mot gjennomslag.

– Han syner at det er mogeleg, gjennom kva for gjennomslag partiet kan få, og prøver å lage eit KrF for ei ny tid, seier Sand.

Hareide vil ikkje samarbeide med Frp

Hareide kom fredag med ei rekke argument for kvifor han ikkje vil samarbeide med Frp. Lista kan også lesast som eit forsøk på å overtyde eige parti om å sjå mot Arbeidarpartiet.

I talen til landsstyret fredag fridde Hareide til Støre. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

I nesten alle desse sakene som Hareide nemnde i argumentasrekkja mot Frp, er nemleg Ap på linje med KrF. Unntaket er når det gjeld kontantstøtta, der Ap vil avvikle ordninga, mens Frp vil ha ei kommunal ordning.

– Der KrF kjemper mot aktiv dødshjelp, er Frp fremst i kampen for å legalisere dette. Der KrF vil ha ein meir sosial alkoholpolitikk, vil Frp ha frislepp i alkoholpolitikken, sa KrF-leiaren til landsstyret.

Vidare peika han på usemja mellom Frp og KrF i følgjande saker: