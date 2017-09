Her får «Team Erna» seiersbudskapet

Mandag kveld klokka ni tikket de første valgprognosene inn, og det ble umiddelbart klart at de borgerlige hadde et svært godt utgangspunkt for å regjere videre.

Solberg selv tilbrakte de nervepirrende minuttene før valglokalene sammen med familien og statssekretær Sigbjørn Aanes.

I et videoklipp Solberg selv har lagt ut på sin Facebook-side, ser vi sekundene før og etter valgresultatet blir klart.

Idet klokka på skjermen tikker ned til klokka ni, er Aanes tydelig spent. Sekunder senere bryter jubelen løs idet Team Erna ser prognosene vise fortsatt borgerlig flertall.

Etter noen sekunders jubel, ser det ut til å gå opp for Aanes at støttepartiene KrF og Venstre begge ligger farlig nær sperregrensa på fire prosent.

Det skulle gå enda noen timer før det ble klart at begge partiene kom over sperregrensa, og dermed sikret fortsatt borgerlig flertall.